El PSOE descarta permitir que gobierne el PP como pide Felipe González: "Ya lo hicimos y nos destrozó"

El 29 de octubre de 2016 Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno con la abstención, entre otros, del PSOE. Para eso fue necesario que un sector del partido lograra destituir a Pedro Sánchez como secretario general en unos días que los socialistas no celebraran nunca, pero que no dejarán de tener presentes nunca en el capítulo de páginas negras de su historia.

La consecuencia es que el PSOE quedó roto por esa decisión y porque las bases socialistas enmendaron la plana a los promotores de la abstención al darle el triunfo en las primarias a Pedro Sánchez. Los militantes mandaron al rincón del olvido a dirigentes que defendieron la abstención y que parecían llamados a tener un papel estelar en el futuro del partido socialista, por ejemplo, Javier Fernández y Susana Díaz.

También a Felipe González, principal promotor de aquella abstención, que ahora ha vuelto a la carga defendiendo que los diputados del PSOE se abstengan para permitir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente sin los votos de Vox.

Y el PSOE de Pedro Sánchez, que no tiene por el momento debates internos ni quienes los promuevan, sigue en la idea del "no es no" que el actual presidente del Gobierno defendió en 2016. Es decir, que la propuesta de González no tiene aparentemente apoyo alguno en el actual PSOE y, por tanto, ni se plantea.

"Ya lo hicimos una vez y nos destrozó", asegura un dirigente del PSOE, descartando la posibilidad de que se permita la investidura de Feijóo para evitar que tenga que pactar con Vox.

En el listado de razones, la dirección socialista y Moncloa incluyen el hecho de que el PP no facilitara en 2019 la investidura de Sánchez y que el PP esté pactando en comunidades y ayuntamientos con Vox para desplazar al PSOE, aunque los socialistas sean los más votados.

"El PP tiene la mayoría de comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos de las capitales gracias a Vox y ahora nosotros les regalamos también el Gobierno de España para que sean hegemónicos en todas las instituciones", explican los socialistas.

La voz de Zapatero

A esta respuesta oficial le ha puesto voz y la ha resumido el otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que respondió a Sánchez en TV-3: "No veo este escenario bajo ningún concepto. El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones y nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria, y lo que es más importante, el PP jamás nos lo reconoció. Sánchez tuvo que repetir elecciones y ni siquiera se le ocurrió al PP una abstención".

Es sabido que Zapatero está en plena sintonía con Sánchez, hasta el punto de haber asumido gran parte del peso de la campaña del PSOE, mientras que González está al margen completamente, como una parte importante de los dirigentes socialistas de su época.

González no oculta desde hace tiempo su rechazo a los pactos de Sánchez con partidos como Podemos, ERC y Bildu. Con poco éxito.

Por cierto, que aquellos dirigentes del PSOE de 2016 no sólo defendían la abstención para que gobernara Rajoy, sino que se oponían radicalmente a pactar con esos partidos independentistas. Fueron derrotados por las bases del partido.

En la posición de no permitir que gobierne el PP aunque sea sin Vox están otros partidos, como por ejemplo el PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban lo descartó en una entrevista en EL ESPAÑOL por sus acuerdos con la extrema derecha.

