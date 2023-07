"Miente", "es una chapuza" y otros dardos de Ana Rosa contra Sánchez antes de su entrevista más esperada

"No lo voy a reconocer, tiene más canas... pero se sigue manteniendo". Eran las palabras con las que la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana reaccionaba de forma irónica al anuncio de la visita de Pedro Sánchez al plató de su programa. Tras muchas dudas e incertidumbres en torno a cuáles serían los encuentros que el presidente del Gobierno cerraría con los grandes periodistas de este país en plena campaña electoral, finalmente, el líder del PSOE ha decidido incorporar 'El programa de Ana Rosa' a su gira por los grandes medios de comunicación nacionales.

Comenzó con Carlos Alsina, continuó con el Gran Wyoming, siguió con Jordi Évole e incluso se atrevió a visitar siete años después el plató de 'El Hormiguero' para enfrentarse cara a cara a Pablo Motos. Sin embargo, a falta de 19 días para la celebración de las elecciones generales del próximo 23-J, el intento de Pedro Sánchez por "pinchar esta burbuja que se ha inflado de manipulaciones, mentiras y maldades" aún no ha llegado a su fin. Y es que al actual presidente le queda todavía la que ha sido ya definida por muchos como "su gran prueba de fuego": su visita a 'El programa de Ana Rosa' este mismo martes.

"Pedro Sánchez no ha parado. De hecho, va a hacer una parada en este plató, nos va a visitar el próximo martes a las 09:15 horas de la mañana", anunciaba la presentadora en su programa hace apenas unas semanas. Desde entonces, han sido muchas las dudas que han surgido en torno a cuáles serán las preguntas que Ana Rosa Quintana lance al líder del PSOE. Y aunque por el momento se desconocen los contenidos que se tratarán durante el encuentro, lo que sí se sabe es que no será un cara a cara fácil. De hecho, así lo anticipó el propio Pedro Sánchez durante su intervención en 'Lo de Évole' tras ser preguntado por su actual relación con la presentadora. "Con Ana Rosa hace ya tiempo que no tengo conversación", añadía.

Pedro Sánchez en 'Lo de Évole' de Antena 3.

Durante los últimos meses, Ana Rosa Quintana se ha convertido en una de las voces más críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, el encuentro que tendrá lugar este martes entre el actual presidente y la periodista se presenta como uno de los 'cara a cara' más esperados de los últimos tiempos. Y es que no cabe duda de que, al igual que lo han intentado los presentadores de radio y televisión que se han enfrentado al presidente en las últimas semanas, Ana Rosa también intentará poner entre la espada y la pared al líder del PSOE.

A lo largo de la legislatura, y por medio de la mesa de debate de su programa y sus editoriales, la presentadora Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy crítica con la gestión política de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno. Unas críticas que se incentivaron aún más después de que el líder del PSOE anunciara el adelanto electoral tan solo un día después de la celebración de los comicios autonómicos y municipales. La decisión dejó "descolocada" a toda España y a la presentadora, que no dudó en vaticinar lo que ocurriría en las próximas elecciones generales. "Creo que el 23 de julio pierde las elecciones. No tiene tiempo de cambiar de socios", añadió.

Siguiendo la misma línea, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' continuó los días posteriores mostrando su descontento con la decisión del presidente del Gobierno de adelantar los comicios generales. "Tras la debacle electoral del PSOE, Pedro Sánchez ha decidido consultar a su jefe de campaña, es decir, a sí mismo, y sin tener en cuenta ni a sus ministros, ni a su Ejecutiva, ni a sus barones, convocar elecciones anticipadas. Mañana mismo se disuelven las Cortes", añadía la periodista en su editorial.

Unas palabras que servían para abrir paso a una crítica directa contra la figura de Sánchez y su papel como presidente del Gobierno durante los últimos años. "O yo, o el caos. Sánchez, el audaz, nos da otra oportunidad para recapacitar sobre nuestro voto con un golpe de efecto para salvarse a sí mismo. Un plebiscito. Ya no se habla de su batacazo en las elecciones. La definición de audaz es la de una persona capaz de emprender acciones poco comunes sin temer el riesgo", exponía la presentadora.

Ana Rosa Quintana durante la emisión de 'El programa de Ana Rosa'.

"Y ahora descubrimos que el Ministerio de Educación ocultó hasta después de las elecciones que Cataluña se sitúa a la cola de Europa en comprensión lectora. Sánchez tampoco ha leído bien el resultado electoral y pretende que nosotros lo olvidemos. El presidente reconoce que él es el responsable del hundimiento electoral. Entonces, ¿por qué descarta la dimisión?", concluía la periodista.

Pero esta no fue la única ocasión en la que Ana Rosa Quintana mostró su dureza contra el Gobierno. Y es que la presentadora no solo ha rechazado el adelanto electoral, sino también algunas de las campañas lanzadas por el Ejecutivo, sus pactos con Bildu, su apoyo a los separatistas e incluso su vinculación con algunas figuras polémicas de su equipo, como es el caso de Irene Montero.

"¿Cuánto ha costado esta mierda?"

Sus palabras se convirtieron en la polémica del día. Ocurrió el pasado mes de noviembre de 2022, cuando el Gobierno de España lanzó una campaña para concienciar a la sociedad de que hay que ahorrar la máxima energía posible. "Hola, me llamo Pablo y soy 'derrochólico'. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos", decía uno de los protagonistas de la campaña del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Ana Rosa es mi ídolo… Una crack de los pies a la cabeza… “Cuánto ha costado esta mierda?” 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #derrochólicos Qué puñetera vergüenza #ElGobiernoDeLaGente pic.twitter.com/kGGN1GVewM — Pedro C. Fernández  (@PedroCFernandez) November 10, 2022

Unas declaraciones que se convirtieron en objeto de crítica por parte de Ana Rosa, que tildó de "mierda" la campaña del Gobierno. "Perdóname, es que no lo había visto, solo lo había escuchado. Me parece horroroso, horrible. ¡Por favor! ¿Qué dirán los señores que realmente están en terapia de cualquier tipo? Además, es que es malo. ¿Cuánto ha costado esta mierda?", se preguntaba enfadada.

Sin embargo, poco después, la periodista reaccionó y pidió perdón por sus palabras. Aun así, continuó con su alegato y aseguró que la campaña era un insulto a un problema tan extendido como son las adicciones, pidiendo al Ejecutivo que invirtiera más tiempo en diseñar sus campañas.

"No me siento identificada con este feminismo"

Meses después, y en una de las fechas más polémicas del año, la presentadora de Telecinco tampoco se mordía la lengua al opinar sobre la manifestación convocada en Madrid con motivo del 8-M, el Día Internacional de la Mujer. Una jornada que, este año, estuvo marcada más que nunca por las diferencias entre los socios de gobierno a causa de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Una guerra abierta entre Podemos y PSOE que se trasladó a las calles. "En 2019 todas las mujeres salimos a la calle. Todas. Pues yo ya no, cuando se ha instrumentalizado por una parte del partido", comenzaba explicando Ana Rosa en su programa.

Ana Rosa Quintana criticando duramente unas palabras de Irene Montero en el Congreso.

Las palabras de la presentadora no quedaron ahí y, poco después, continuó su discurso compartiendo su indignación por la politización que el feminismo está sufriendo en la actualidad. "Cuando fuimos todas de la mano, de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda, de centro... Todas salimos a la calle. Y ahora no me siento identificada con este feminismo", concluía.

Ana Rosa aprovechaba también la ocasión para hacer balance del resultado de la ley del 'solo sí es sí', lanzando una crítica directa a Irene Montero, la principal impulsora de la norma y minstra del Gobierno de Sánchez. "De momento se han rebajado las penas a 721 violadores y abusadores de niños. 74 delincuentes ya han sido excarcelados, dejando a 795 mujeres y a niños englobados en un adjetivo, en el de solos, en el de solos de solemnidad", añadía asegurando que la normativa era "una chapuza".

"Se le ha puesto cara de Pablo Iglesias"

Pocos días después de anunciar el adelanto de las elecciones, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso para dar comienzo a la campaña electoral con un discurso que no dejó indiferente a nadie. En él, el presidente del Gobierno acusaba a la oposición de 'trumpismo'. Un hecho que hizo que 'El Programa de Ana Rosa' comenzara su emisión al día siguiente con un editorial de su presentadora criticando las palabras del líder del PSOE.

"Sánchez en una absoluta distorsión de la realidad española, usó el argumentario de Trump punto por punto. Al igual que Donald Trump, señaló a las élites, a los medios de comunicación, dijo que veremos en programas de máxima audiencia ir contra él sin derecho a réplica. Nosotros somos un programa de mañana, pero llevamos cinco años invitándole todos los días a su derecho a réplica", respondía Ana Rosa a las acusaciones directas de Sánchez a algunos medios de comunicación.

Pedro Sánchez junto a Pablo Iglesias a las puertas de La Moncloa. EFE

Para concluir, la presentadora de Telecinco terminaba su alegato comparando al actual presidente con el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. "El presidente se ve reflejado en Biden y asegura que Feijóo vino de Galicia para convertirse en Trump. Pero en realidad a Sánchez se le ha puesto cara de Pablo Iglesias".

"Mintieron como usted"

Si hay algo que ha caracterizado al discurso de Pedro Sánchez durante estos últimos meses ha sido su crítica a las campañas que, bajo su punto de vista, algunos medios de comunicación han lanzado contra su persona en los últimos meses. "Según Pedro Sánchez, el 90% de las hormigas son medios de comunicación de derechas... la verdad que las cuentas no me salen", aseguraba la presentadora para añadir, posteriormente, que a Sánchez le falle el relato. "¿Recuerdan aquel diccionario de educación infantil de la marca Vox? Pues Sánchez tiene el suyo propio’’, respondía con contundencia la propia Ana Rosa sobre el tema.

La presentadora aprovechó también la ocasión para hablar sobre las mentiras que, tal y como ella misma aseguró, el presidente del Gobierno ha lanzado en los últimos años. ‘’Pone el ejemplo de Suárez, cuando decía que no legalizaría al partido comunista, o el de González, cuando renegaba de la OTAN... pues sí, mintieron como usted. No ponga ejemplos de mentiras para justificar mentiras", añadía.

Ahora solo queda esperar para conocer cuáles serán las respuestas del presidente a las preguntas de la presentadora y qué titulares dejará Pedro Sánchez tras su intervención en Telecinco.

