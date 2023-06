El PP elige a Juan Bravo para el debate económico, pero 'cambia' a Calviño por María Jesús Montero

El comité de campaña del Partido Popular todavía no tiene trazado un plan para los debates previos a las elecciones del 23-J. La consigna, de momento, es "tranquilidad" frente a las "urgencias del sanchismo", en referencia a los seis cara a cara que pidió Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo y el segundo envite planteado por Nadia Calviño para la agenda económica.

Aunque el presidente popular todavía no ha resuelto la incógnita de quién será su ministro de Economía, en la dirección de Génova no son pocos los que anticipan que, en caso de celebrarse un debate económico, la persona elegida para dar la cara será Juan Bravo, vicesecretario del ramo y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

El PP rechaza en cualquier caso que ese debate sea con la vicepresidenta económica del Gobierno, porque "no es candidata". Entienden que el cara a cara debería de ser con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sí figura en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados, precisamente, como cabeza de cartel en Sevilla, al igual que Bravo.

[Feijóo obligado a dar la cara contra la violencia de género: alarma en el PP por los pactos con Vox]

Por esta circunstancia, está descontado que los dos dirigentes se tendrán que enfrentar en algún momento durante la campaña. La cuestión ahora es que, de insistir el PSOE en su idea de que tiene que haber un debate centrado exclusivamente en la economía, la apuesta del PP será enviar a Bravo, pero sólo si su contrincante es Montero.

Entre los argumentos que esgrimen en la dirección del PP para justificar esta postura, destaca uno: que el vicesecretario popular fue sucesor de la ministra como consejero de Hacienda en Andalucía, responsabilidad que desempeñó Montero justo antes de dar el salto al primer Gobierno de Sánchez.

"Tiene muchos datos, él mejor que nadie sabrá explicar cómo dejó Montero las cuentas en la Junta y podrá exhibir el contraste entre un legado y otro", explican fuentes populares a este periódico. Además, de producirse una alternancia en el Gobierno tras el 23-J, todo indica que será Bravo quien ocupe la cartera de Hacienda.

Un ministro "indiscutible"

En el PP admiten que juegan con una desventaja ante el hipotético debate económico: por las pistas dadas por el propio Feijóo, su hipotético próximo ministro del ramo no figura en las listas. Se trata de alguien "indiscutible y con prestigio internacional", que en la actualidad ocupa un puesto de alta responsabilidad que no va a bandonar hasta que se despeje el horizonte. O sea, no se moverá hasta que, llegado el caso, le toque asumir la cartera, no antes.

En ese sentido, fuentes populares recuerdan que Nadia Calviño, antes de fichar por Sánchez para el Ejecutivo, "no era nadie" en la política española. Y que el líder del PSOE, en los tiempos en los que estaba en la oposición, no mandó a su actual vicepresidenta a ningún debate sectorial.

En el imaginario colectivo, todos recuerdan el famoso cara a cara en 2008 entre Pedro Solbes, ministro de Economía de Zapatero, y Manuel Pizarro, entonces aspirante del PP en el segundo asalto de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Desde que se convocaron los comicios de julio, en el PSOE no han dejado de pedir el debate económico. Además, en el Gobierno critican con sorna que mientras ellos "tienen a Nadia", en el PP no tienen a "nadie". Al respecto, Feijóo se limitó a decir recientemente en los micrófonos de Carlos Alsina que la persona que pilote la economía será "sólida desde el punto de vista técnico e internacional".

Sigue los temas que te interesan