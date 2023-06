Feijóo obligado a dar la cara contra la violencia de género: alarma en el PP por los pactos con Vox

En el Partido Popular piden "calma" y "tiempo" antes de valorar el resultado final de su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana. Pero Alberto Núñez Feijóo, que hasta ahora había focalizado su campaña en Pedro Sánchez, tuvo que apartarse este viernes del guión y salir a dar la cara contra la violencia de género.

"En la Comunidad Valenciana habrá medidas que hablen de la violencia machista", aseguran a EL ESPAÑOL, categóricos, desde la dirección del PP. "Hay que dar tiempo y esperar a la constitución del Gobierno", insisten.

Feijóo también fue contundente a través de Twitter: "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el Partido Popular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste".

El hecho mismo de tener que salir Feijóo a dar explicaciones en público, revela la alarma que existe en el PP por la repercusión de los acuerdos a los que ha llegado Carlos Mazón con Vox para conformar gobierno.

Mazón utilizó la misma red social para tratar de aplacar la ola de críticas que ha levantado su pacto para ser presidente de la Generalitat Valenciana en los términos conocidos hasta ahora. "La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia", dijo.

[Amplio malestar en el PP por omitir la lucha contra la violencia de género en el pacto con Vox en Valencia]

En la dirección nacional del PP están convencidos de que Mazón no se va a dejar avasallar por las iniciativas radicales de Vox. Aseguran que hablar de "violencia intrafamiliar", como aparece en uno de los documentos suscritos de común acuerdo, es "sólo un punto que compartimos, porque es una lacra, lo cual no resta a que pongamos todo nuestro empeño en tratar de erradicar también la violencia de género".

La secretaria general, Cuca Gamarra, en un acto público en Logroño, donde asistió a la presentación de las listas del PP de La Rioja al 23-J, quiso dejar clara también su postura: "Hay que combatir la violencia de género y no cuestionarla". Y añadió que se trata de "un compromiso del PP que no es negociable".

Suben los grados

En el debate medió también ayer Ana Pastor, responsable de Sanidad en la dirección del PP: "Siempre he luchado, lucho y lucharé contra la violencia de género", manifestó en Twitter.

La polémica fue subiendo de grados a lo largo de la jornada, especialmente desde el momento en el que José María Llanos, dirigente de Vox que se postula como próximo conseller de Justicia valenciano, dijo lo siguiente: "La violencia de género no existe, la violencia machista no existe".

Llanos defendía así su posición favorable a englobar los ataques a las mujeres dentro d de la "violencia intrafamiliar". "En las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté", dijo.

La repercusión de estas palabras le obligó a matizar minutos después y aclarar que condena "todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista" "Lucharemos por erradicar todo tipo de violencia y por ofrecer un marco jurídico que nos permita proteger a todas las víctimas", explicó.

Pese a los llamamientos a la calma, en el PP hay malestar por la forma en la que se ha llevado el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana, y se teme el efecto que pueda tener en el electorado a menos de 40 días ya para el 23-J. Entre los populares aventuran, además, que este arranque preludia una legislatura tormentosa para Mazón.

Sigue los temas que te interesan