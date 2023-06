El delegado de Sánchez en Madrid revienta con sus loas a Bildu la campaña del PSOE por los pactos PP-Vox

Con sus encendidos elogios a Bildu, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho trizas la estrategia que había diseñado la Moncloa para explotar contra Alberto Núñez Feijóo los acuerdos suscritos por el PP y Vox en la Comunidad Valenciana y varios ayuntamientos, como principal argumento de la precampaña.

En un desayuno informativo, un periodista preguntó este jueves a Francisco Martín sobre las contradicciones del PSOE, que afea a Feijóo los pactos de su partido con Vox, después de que Pedro Sánchez se haya mantenido durante toda la legislatura en la Moncloa gracias al apoyo de Bildu.

La respuesta del delegado del Gobierno no dejó ningún margen a la interpretación: "Ya que me pregunta por esos pactos con Bildu y esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, quiero compartir con ustedes una reflexión personal que no puedo evitar hacer", anunció Francisco Marín, "esos supuestos enemigos de patria y de España, a lo largo de estos últimos cinco han hecho mucho más por todos los españoles, es decir, por España, que todos los patrioteros de pulsera juntos".

"Y me voy a explicar: esos supuestos enemigos de España", añadió Francisco Martín, "han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos".

La explicación fue aún más letal, pues sonó a sarcasmo: el delegado del Gobierno aseguró que Bildu ha salvado "miles y miles de vidas", para intentar blanquear al partido que ha llevado a 44 terroristas condenados en sus candidaturas del 28-M.

Ante la polémica provocada, Francisco Martín se vio obligado a difundir pocas horas después un vídeo de 33 segundos, en el que pide "disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas".

"A la vista de las informaciones que se vienen publicando está claro que no me he expresado adecuadamente", intentó excusarse en esta declaración grabada, "con mis palabras lo que quería es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados", como la pandemia.

Pero estas excusas llegaban demasiado tarde. Tanto el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han exigido la inmediata destitución de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid.

"Decir que Bildu ha salvado muchas vidas es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del Gobierno de España", ha señalado Feijóo durante un acto celebrado en Palma de Mallorca junto a la próxima presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

Feijóo se ha mostrado convencido de que "a la mayor parte de los votantes socialistas, que no sanchistas, les avergüenza profundamente que Bildu marque el discurso y la acción política durante estos cuatro años. Como les avergüenza un partido que fue, el PSOE, un partido de Estado, ahora tenga como socios a los partidos que quieren destruir la unidad del Estado".

También han mostrado su estupor e indignación las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha advertido que "no puede seguir ni un minuto más en el cargo un defensor del partido de ETA".

"El Gobierno socialista está poniéndose con claridad del lado de los verdugos a cambio de un puñado de votos", ha añadido. A juicio del presidente de Dignidad y Justicia, las palabras de Francisco Martín no son un simple lapsus: "Se trata de una estrategia teledirigida por Pedro Sánchez en la que los delegados del Gobierno no son más que meros ejecutores; Sánchez ha dado orden de blanquear a Bildu".

Más explícito, el sindicato de Policía Jupol ha calificado de "vomitivas" las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid y ha exigido su inmediata destitución.

El PSOE vuelve a tropezar con la misma piedra. Ante las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, Ferraz había diseñado una campaña basada en las promesas de Pedro Sánchez dirigidas a distintos colectivos como los jóvenes (Interrrail gratis y avales del ICO para suscribir una hipoteca) y los jubilados (que podrán ir al cine por dos euros).

Sin embargo, el mismo día que se iniciaba la campaña electoral, estalló la polémica sobre los 44 terroristas acomodados en las candidaturas de Bildu (siete de ellos, condenados por asesinato), que hizo descarrilar definitivamente la estrategia de Ferraz.

Ahora las torpes declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid vuelven a colocar a Bildu —el partido de los "herederos de ETA", en palabra del barón socialista Javier Lambán— en el centro de la precampaña. Y arruinan la estrategia diseñada desde la Moncloa para echar en cara a Feijóo los pactos de su partido con Vox.

Uno tras otro, habían desfilado ante los medios media docena de ministros durante las últimas horas para acusar a Feijóo de "poner la alfombra roja" a la extrema derecha y para calificar de "vergüenza" el principio de acuerdo alcanzado por PP y Vox para gobernar la Generalitat Valenciana.

Hombre de confianza de Sánchez

Como ha indicado Feijóo, hasta hace pocas semanas Francisco Martín ha sido uno de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez en la Moncloa, donde ha sido director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. (desde junio 2018) y luego secretario general de la Presidencia (desde julio de 2021).

En estos puestos, fue uno de los principales encargados de coordinar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019 y la organización de la Cumbre de la OTAN celebrada el pasado verano en Madrid, que Podemos intentó boicotear desde el propio Gobierno.

Francisco Martín es secretario de Estrategia Electoral del PSOE de Madrid y secretario de la Fundación Pablo Iglesias. También presidió la asociación Bancal de Rosas creada para poner en marcha la campaña de crowdfunding, con la que Pedro Sánchez financió su campaña para ser secretario general del PSOE en las primarias de 2017. Un hombre de la confianza del presidente.

