Lambán dice ante Sánchez que no hay que pactar con herederos de ETA, pero ve 'abyecto' el discurso del PP

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este jueves en presencia de Pedro Sánchez que "con los herederos la banda terrorista [ETA]" no hay que tener "ninguna relación", en clara referencia a la polémica suscitada por la presencia de exetarras en las listas de Bildu. No obstante, el candidato socialista a la reelección este 28-M no ha tardado en desviar el foco hacia el PP, cuyo comportamiento con las víctimas considera "absolutamente abyecto, miserable, obsceno e inmoral".

"Sobre todo por parte de un partido que a veces ha pactado con los herederos de la banda terrorista y que en un momento determinado se atrevió el señor Aznar a llamar a ETA 'batallón de liberación nacional', 'movimiento de liberación vasco' o algo similar", ha añadido el presidente socialista.

Así lo ha compartido Lambán en un acto del PSOE en Zaragoza ante Pedro Sánchez, en una intervención en la que alabó su gestión del Ejecutivo central ante un auditorio a rebosar. Las declaraciones del aragonés caen en un mal momento para el socialismo, ávido de olvidar el capítulo de las listas electorales de Bildu y entrar de lleno en la campaña de gestión.

Tampoco sorprende entre las filas socialistas. Cuando salió la noticia de que EH Bildu incluía a 44 condenados por terrorismo en sus listas electorales, Lambán fue precisamente el primer barón del PSOE en alzar la voz contra los independentistas —"Por mí pueden incluir en sus listas a quien quieran, pero el PSOE debe romper relaciones con quien incluye en sus listas a asesinos"—, aunque esa misma tarde volvió a atacar a la derecha.

"La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a la cabeza, pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación", ha subrayado durante el acto de hoy.

Paradójicamente, el propio presidente de Aragón aseguró hace dos semanas que prefería pactar con el PP a hacerlo con ERC o con EH Bildu. Entrevistado por este diario, Lambán fue meridiano al expresar que Bildu le producía "una prevención absoluta, por no decir directamente repugnancia". Hoy, durante el mitin de campaña, ha preferido modular el discurso y no mencionar en claro a la formación independentista.

"El cinismo del PP no tiene límites, y ese cinismo, esa utilización miserable y obscena de las víctimas es inmoral y divisoria", ha recriminado Lambán, quien también tuvo palabras para referirse a la memoria democrática. "Antes del centenario de la Guerra Civil, hemos de llegar al año 2036 con todas las víctimas, con todos los crímenes de ETA, debidamente resueltos".

Esta misma semana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Lambán que se presentase con otras siglas a las elecciones de este mes de mayo en caso de que Pedro Sánchez "no rompa su relación con Bildu". "Tendrá oportunidad de decírselo a Sánchez", ironicó el líder popular.

