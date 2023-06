Margarita Robles, "escandalizada" con Feijóo por sopesar dar a Trias la alcaldía de Barcelona

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha revelado este miércoles que está "escandalizada" con que el PP de Alberto Núñez Feijóo esté sopesando dar la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias.

Robles señala que es "terrible" que un partido constitucionalista como el PP esté dispuesto a "apoyar a Junts" en Barcelona y ha recordado que la formación Trias Per BCN "es el partido de Puigdemont" en la ciudad condal.



"Que Feijóo esté dando lecciones por ahí... Hay que decirlo claramente, está dejando Barcelona en menos del partido de Puigdemont... Es terrible y me siento escandalizada", ha dicho este miércoles en una entrevista en Antena 3 donde ha calificado a Feijóo como alguien "lleno de contradicciones" que "no puede ser presidente del Gobierno.

El PP y Xavier Trias

En las elecciones del pasado 28-M, la candidatura de Xavier Trias logró la victoria con 11 concejales mientras que Jaume Collboni (PSC), con 10 concejales, superó a Ada Colau (BComú), que obtuvo nueve. Con estos resultados, Collboni reivindicó la alcaldía de Barcelona con un tripartiro de izquierdas que ERC se niega a facilitar. La otra opción sería una sociovergencia de Trias y el PSC, pero en esta ocasión es Collboni quien rechaza esta opción.

Para deshacer este embrollo el PP catalán de Daniel Sirera estudia votarse a sí mismo como candidato en el pleno del 17 de junio, lo que facilitaría el camino a Xavier Trias para ser alcalde de Barcelona eliminando las opciones de Collboni, Colau y Maragall de gobernar la ciudad condal. Sociedad Civil Catalana rechaza esta opción y ya ha pedido al PP de Barcelona que facilite la alcaldía al socialista Jaume Collboni.

"Tengo un compromiso personal con Sánchez"

Además de criticar esta cuestión, Margarita Robles ha censurado el anuncio de Feijóo de eliminar el Ministerio de Igualdad recordando los logros que la cartera de Irene Montero ha hecho en estos años. También ha opinado que el líder del PP "está en una contradicción permanente en lo que hace y en lo que dice" y que así no puede liderar ningún Gobierno.

"Creo que es muy grave en quien pretende ser presidente del Gobierno esas permanentes contradicciones", ha resaltado la ministra que ha añadido que "un señor que un día dice blanco y otro negro no puede ser presidente".

Sobre las listas del PSOE, en las que ella ocupará el número cuatro por Madrid, Robles ha dicho sentirse "muy orgullosa" de formar parte "nuevamente" del proyecto socialista y de sus listas electorales, si bien se ha remitido al comité federal del PSOE, que es el que tiene que decidir las personas que van en las candidaturas.

"Soy muy respetuosa con el comité federal del partido que es el que tiene que decidir las listas", pero "me siento muy orgullosa de poder formar parte nuevamente del proyecto socialista, de unas listas y de un Gobierno que en momentos difíciles ha estado con los ciudadanos más vulnerables", ha afirmado.

Robles ha destacado que "tengo un compromiso personal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el Partido Socialista porque creo de verdad que quien puede seguir transformando la vida política en este país, modernizando España, es el PSOE".

Podemos

Preguntada sobre si da por amortizado a Podemos, Robles ha reiterado que no le gusta hablar de otras fuerzas políticas aunque haya sido muy crítica con determinadas actuaciones de la formación morada, y ha incidido en que lo importante es que la gente entienda que el único proyecto viable, sólido y comprometido con los españoles" es el del PSOE.



"Luego cada partido, cada coalición, sabrá sus problemas internos y se pelean entre unos y otros y si se me permite la expresión, a ver quién sobrevive en esta lucha, pero eso no es lo que quieren los ciudadanos", ha apuntado.



Respecto a los debates electorales, ha afirmado que "el mejor debate es la gestión", si bien ha reconocido su utilidad para que el Gobierno pueda explicar a los ciudadanos lo que ha hecho.

