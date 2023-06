Los cuatro discursos de Inés Arrimadas más emblemáticos durante toda su carrera política

Ciudadanos está viviendo algunos de los días más convulsos de su historia. Los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales han provocado un auténtico seísmo en la formación naranja. Tanto es así que uno de los líderes históricos del partido, Inés Arrimadas, ha decidido dar un paso al lado y dejar la política.

La hasta ahora diputada de Ciudadanos por Barcelona y portavoz del partido político en el Congreso, ha decidido salirse de la rueda para que su formación pueda seguir avanzando hacia delante en busca de un futuro que ahora mismo es más que incierto. Su decisión ha llegado solo unas horas después de que el partido decidiera no presentarse a las elecciones generales convocadas por el Gobierno de Pedro Sánchez de manera prematura para el próximo 23 de julio.

Arrimadas no solo ha decidido cerrar su capítulo en Ciudadanos, si no que también ha tomado una segunda decisión que seguramente muchos no esperaban, y es decir que no a su entrada en el Partido Popular, idea que ya adelantó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL hace unas semanas. Mientras todas las voces críticas con la que un día fue aspirante a la presidencia del Gobierno señalaban que terminaría en la formación que ahora dirige Núñez Feijóo, la política jerezana ha dado un cambio de rumbo total a su carrera y ha dado carpetazo a sus aspiraciones políticas.

Ella misma anunció hace unos meses que había tomado decisiones importantes respecto a su vida como su cambio de residencia, regresando junto a su familia a su Jerez natal. Eso sí, manifestó que lo haría sin soltar las riendas de Ciudadanos. Ahora da un paso al lado, momento propicio para recordar algunos de sus mejores discursos, ya que la oratoria siempre fue una de sus cualidades más destacadas.

Discurso del 12 de noviembre de 2015 contra Artur Mas

La hasta ahora líder de Ciudadanos siempre fue destacada como una gran oradora, una función que siempre ha sido destacada por sus admiradores, pero también por sus detractores e incluso por sus rivales políticos. Uno de sus primeros discursos de altura llegó en noviembre del año 2015 en el Parlamento de Cataluña.

Su comparecencia se produjo durante el debate de investidura de Artur Mas como presiente de la Generalitat y en ella dejó frases que todavía hoy se recuerdan: "Artur Mas quiere pasar a la historia. Pero pasar a la historia no siempre quiere decir haberlo hecho bien. Usted lleva 30 años en política y le conocemos y no puede llamar a la insurrección y a la desobediencia. No cuela señor Mas".

En la mayoría de su discurso, una joven e inexperta Inés Arrimadas ya demostró su capacidad para arremeter con fuerza a sus rivales políticos: "No puede ser presidente de la Generalitat un presidente que niega la corrupción. Es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Cuando le escucho hablar de sensibilidad social, de pobres, lo siento señor Mas, no cuela".

Arrimadas incluso se permitió hacer un repaso histórico a la política de la región para dejar en evidencia a un presidente con el que no estaba para nada de acuerdo: "No han hecho ni un ápice de autocrítica. Ustedes han superado lo insuperable, han hecho buena la gestión del tripartito. Usted no tiene una mayoría social, ni siquiera tiene mayoría parlamentaria para cambiar el Estatut. Pero, sobre todo, no tiene razón. Lleva cinco años instalado en el victimismo. Para usted, todo es culpa del Gobierno español".

Discurso del 10 de octubre de 2017 contra Carles Puigdemont

Inés Arrimadas se marcha de la política y deja atrás una carrera de más de una década, ya que decidió afiliarse a Ciudadanos en 2011 seducida por el mensaje que transmitía, por aquel entonces, un enérgico Albert Rivera, quien se veía con posibilidades de llegar a la presidencia del Gobierno.

Desde su llegada a la élite política, una de sus mejores cualidades siempre ha sido la de dar discursos potentes y convincentes. Así fue como consiguió alguno de sus mayores éxitos, siendo el más destacado la victoria en las elecciones de Cataluña en 2017, reto para el que fue propuesta dos años antes, cuando Rivera dio el salto a la política nacional. Suya fue la primera victoria antinacionalista de la historia de la región, a pesar de que no pudo gobernar y de que se tuvo que mantener en la oposición.

Uno de sus discursos más recordados se produjo el 10 de octubre de 2017 en una sesión plenaria del Parlament de Cataluña como réplica a una aparición realizada por parte de Carles Puigdemont. En dicha aparición, Arrimadas aseguró que la discusión "no iba de urnas, sino de fronteras". Además, señaló a sus rivales políticos de manera muy contundente: "Ustedes son del peor nacionalismo que ha existido en Europa".

Acusó a Puigdemont de que las empresas se marcharan de Cataluña a pesar de que "la mayoría se sienten catalanes, españoles y europeos". Y dejó claro que su intención era "no permitir que se pida el pasaporte a los españoles porque esto supone salir de la UE". Para el recuerdo quedará siempre una frase: "No voy a permitir que mis padres, mis hermanos y mis sobrinos tengan que coger el pasarte para venir a verme".

Discurso del 24 de marzo del 2018 contra el independentismo

Otro de los discursos más recordados de Inés Arrimadas se produjo el 24 de marzo del año 2018 durante un debate del Parlamento de Cataluña que debería haber precedido a la segunda votación de investidura de Jordi Turrull, quien se encontraba en prisión tras ser procesado por el Tribunal Supremo. En esta fecha, la entonces líder autonómica de Ciudadanos volvió a arremeter contra una de sus dianas favoritas, el independentismo catalán que sus compañeros de sala llevaban hasta el extremo

Allí dejó una de las aperturas más destacadas de toda su carrera: "¿A quién ha servido el procés? ¿Cuánto más vamos a esperar para empezar a hablar de lo que nos une a los catalanes? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar para poder saludarnos por el pasillo, señores y señoras del procés? ¡Saludar por el pasillo!".

"Les digo una cosa, espero que la convivencia llegue antes a este Parlamento para que podamos hacerla llegar también a la sociedad. Nosotros nunca vamos a negar el saludo a una representante de una fuerza parlamentaria con muchísimos catalanes detrás. Debemos empezar a ejercer la convivencia, el respeto y la normalidad. Necesitamos sentido común".

Arrimadas dio un paso más allá y no se arrugó a la hora de hablar del fracaso de sus rivales políticos: "Basta ya de proceso. Han fracasado. Volvamos al 'seny', la normalidad, la convivencia y la legalidad". De hecho, la líder de Ciudadanos en Cataluña calificó de ingenuos y de inoperantes a los políticos que se centran más en la defensa de la independencia que en la gestión de la comunidad.

"Ustedes se pensaban que se estaban enfrentando a Rajoy y se estaban enfrentando a una democracia del siglo XXI en la UE. Como ustedes se han creído que son Cataluña, se han creído que Rajoy es España. ¿A quién ha servido el procés? Ha llegado el momento de decir la verdad y de no generar más frustración colectiva".

Discurso del 21 de marzo de 2023 contra Pedro Sánchez

Por último, dentro del catálogo de discursos destacados de Inés Arrimadas en su carrera, uno de los más recordados fue el que la líder de Ciudadanos ofreció en el Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. En él, la política catalana dejó algunos de los ataques más duros que el presidente del Gobierno ha recibido en su trayectoria.

"Su Gobierno es el peor de la democracia española. Cualquier tipo de censura es útil para hacerle salir cuanto antes y para frenar sus fechorías. Hace tantas cosas tan impensables que ha hecho que los españoles asuman que la política no tiene límites". En su discurso, Arrimadas acusó a Sánchez de corrosión moral y de tener el objetivo de mantener a ciertas personas en el poder.

Por último, Arrimadas dejó una de sus citas más célebres, explicando de qué se trataba la táctica de inundación: "Hace tantas barbaridades tan seguidas que los españoles son incapaces de mantener el nivel de indignación tan alto". Por último, enumeró algunas de las críticas más duras que siempre ha lanzado contra Sánchez: "Meter por primera vez al Partido Comunista en el Ejecutivo, montar una mesa de chantaje con los separatistas, indultar a golpistas y aprobar la Ley del 'Solo sí es sí'".

