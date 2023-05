Elecciones generales 23-J, en directo | Pedro Sánchez compara a la derecha española con Trump: "Tienen resortes poderosos"

Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras reunirse con diputados y senadores del PSOE tras la debacle electoral del 28-M:

"Es cierto que las votaciones tienen un alcance municipal y autonómico, pero también lo es que el sentido del voto trasladaba un mensaje que iba más allá de lo local y lo institucional. (...) La primera consecuencia será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, formidables alcaldes y alcaldesas socialistas, con una gestión impecable, intachable, se van a ver desplazados, a pesar de que muchos de ellos y ellas han incrementado su apoyo electoral", comienza.

Y sigue: "Humildemente, tengo que decir que yo no podía desentenderme de su suerte, que no podía seguir como si tal cosa, que no podía continuar como si no hubiera ocurrido nada".

"Nuestro partido no lo fundaron siete exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros, el Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores".