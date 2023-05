Las 9 frases de Sánchez que anticipan el tono y los argumentos de su campaña para el 23-J

El presidente Pedro Sánchez ha calcado este miércoles, en su intervención ante los diputados y senadores socialistas, la estrategia que ha llevado a Podemos a obtener los peores resultados de su historia.

Ha evitado hacer autocrítica, ha asociado al PP con el franquismo, ha agitado el fantasma de la extrema derecha ante las elecciones del 23-J y ha criticado a los medios de comunicación. Pero ha huido del discurso derrotista y ha lanzado a sus parlamentarios un mensaje de ilusión, al proclamar que el PSOE va a ganar las elecciones generales.

Sánchez ha asegurado que consultó con su "conciencia" la decisión de convocar elecciones anticipadas, tras conocer los resultados del 28-M que se han llevado por delante a los principales barones socialistas. Y aunque ha reconocido que los españoles están deseando irse de vacaciones, ha llamado a votar el 23-J para frenar la "corriente reaccionaria" de la derecha, que ha identificado con Donald Trump y Jair Bolsonaro. Estas son las frases más destacadas de su intervención:

[Sánchez arremete contra PP y Vox y tensiona el camino al 23-J: "Debemos parar esa ola reaccionaria"]

1. Ministros de Franco

"Nuestro partido no lo fundaron siete exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. Lo fundaron en un bar 25 trabajadores: 16 tipógrafos, cuatro médicos, un profesor, un artesano, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quien representamos, defendemos y de quien dependemos para ganar"

2. La cajera del Mercadona

"Vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el del dueño de una televisión. Vale lo mismo el voto de una cajera de supermercado que el del presidente de un banco".

3. La corriente reaccionaria

"Las elecciones del domingo pasado no son un punto de llegada, son el punto de partida. Hay analistas sesudos que hablan del cambio de ciclo como si se tratara de un fenómeno natural, como si el futuro ya estuviera escrito. Y no es así. Es cierto que hay corrientes poderosas que ya están empujando en esa dirección, como está ocurriendo en otras partes de Europa y del mundo. España no es inmune a esa corriente reaccionaria. Pero en España podemos pararla, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y por nuestros mayores, que tienen muy presente lo que representa ese pasado. Por todos ellos y ellas, el Partido Socialista debe parar esa corriente reaccionaria. Vamos a ganar las elecciones el próximo 23 de julio".

4. Derogar el sanchismo

"Cuando hablan de derogar el sanchismo quieren decirnos que habrá que derogar el aumento del salario mínimo y volver a 735 euros al mes de Rajoy. Tal vez quieran derogar la reforma laboral e imponer de nuevo la precariedad en contratos. O puede que quieran suprimir el IMV, que han descalificado diciendo que era una paguita. O la Ley de muerte digna. O suprimir los impuestos a las energéticas y las grandes entidades financieras, y volver a sus amnistías fiscales. Para el PP y para Vox, derogar significa destruir todo lo construido, desmantelar todo lo conquistado, acabar con los avances sociales aprobados en estos últimos cinco años".

5. El trumpismo

"Hay que aclarar si los españoles quieren justicia social o si consideran, como ha dicho alguna dirigente de la derecha extrema, que la justicia social es envidia. Hay que aclarar si los españoles quieren un presidente de España al lado de Joe Biden o de Donald Trump, del lado de Lula o de Bolsonaro".

6. Traficantes de mentiras

"La derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y tienen resortes poderosos. Saben a quiénes sirven, tienen más medios, más recursos y sin ningún pudor para lanzar infundios y traficar con la mentira".

[Otegi, al PSOE tras negarse a pactar con Bildu: "Creen que la gente es boba, llevamos 4 años juntos"]

7. El cambio climático

"Ortega Smith despreciando a una mujer en silla de ruedas víctima de violencia de género, ¿se parece a España? Ayuso llamando gran estafa al cambio climático y diciendo que todo se arregla con macetas en balcones, ¿se parece a España? ¿Se parece a España Abascal diciendo que se elimine el derecho de las mujeres a abortar? Yo creo que España es mucho mejor que todo eso".

8. Los medios de comunicación

"Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz de insultos y descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes (sic) que sólo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades, nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar a sus maestros norteamericanos".

9. El futuro

"Frente a nosotros tenemos una tarea descomunal, tan grande que necesitamos a toda la gente que quiera construir la mejor España, no volver atrás, siempre hace delante. Y a toda esa gente quiero decirles que a todos nos coge cansados, lo sé, y también pensé en ello el pasado domingo cuando tomé la decisión".

Sigue los temas que te interesan