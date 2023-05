Sánchez asume su culpa en el 28-M y admite que los barones "sufren un castigo inmerecido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles su culpa ante los resultados que el PSOE obtuvo el pasado 28-M, día en el que muchos barones territoriales y alcaldes socialistas perdieron numerosos gobiernos. Ha dicho que "sufren un castigo inmerecido" y que "ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado".

"Yo no podía desentenderme de su suerte, seguir como si tal cosa. No podía continuar como si no hubiera ocurrido nada", ha añadido en un discurso que ha dado al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Con ello, explica por qué decidió adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio.

