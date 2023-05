La Junta Electoral pide a Correos todos los votos de Melilla depositados en buzones: serán anulados

La Junta Electoral ha dado instrucciones a Correos para que le entregue todos los votos dirigidos a cualquier mesa electoral de Melilla que aparezcan depositados en buzones como correo ordinario.

Dado que no son válidos, estos votos no deben ser remitidos a los colegios electorales: la Junta Electoral los custodiará por si son necesarios en la investigación policial abierta y ante posibles reclamaciones.

En una resolución dictada este jueves, la Junta Electoral Central recuerda que, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley Electoral, el voto por correo sólo es válido si es remitido mediante correo certificado.

[Un informe policial dice que Coalición por Melilla recibe "dinero negro del narcotráfico"]

Pero además, después de que estallara el escándalo de la compra de votos, la Junta Electoral acordó el pasado día 28 que el elector deberá identificarse con su DNI al entregar, en cualquier oficina de Correos en toda España, su sobre con la papeleta dirigido a un colegio electoral de Melilla.

En consecuencia, recuerda esta institución, los votos de Melilla depositados en cualquier buzón de Correos, que no cumplan ambos requisitos, no son válidos y no deben ser entregados a las mesas electorales. No serán computados, sino que quedarán custodiados por la propia Junta Electoral de Melilla.

La resolución dictada este jueves recuerda que para las elecciones del 28-M se han presentado más de 10.000 solicitudes de voto por correo en Melilla, una cifra muy superior a la de pasados comicios. Supone más del 10% del censo de la ciudad autónoma, que ronda las 50.000 personas.

Entre las 10 personas que la Guardia Civil ha detenido por el fraude del voto por correo en Melilla se encuentran Mohamed Ahmed Al-lal, número 3 de la candidatura de Coalición por Melilla (CpM) y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana (fue destituido del cargo ayer mismo miércoles), y Abde-lilah Nourdine Ahmed, alias Abu Lobo, yerno de Mustafa Aberchán, el líder de la misma formación política.

