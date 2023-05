Coalición por Melilla ganó en las 3 últimas elecciones en mesas donde el voto por correo fue masivo

El partido Coalición por Melilla (CpM) fue el más votado en todas las mesas de la ciudad autónoma donde, en las tres elecciones de 2019, se registró un voto por correo masivo. Es más, el partido aumentó sus votos a medida que crecía el voto por correo en las elecciones generales de abril y la repetición de noviembre, algo que también sucedió en las autonómicas y municipales de mayo de ese año.

En los comicios del 10 de noviembre de 2019, el voto por correo aumentó en 66 de las 87 mesas electorales que tiene Melilla. En 64 de ellas se produjo, asimismo, un aumento significativo de los votos a CpM, en un porcentaje muy superior al del resto de los partidos.

Así lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL, tras analizar los resultados electorales de Melilla mesa a mesa. Esta correlación entre votos al partido y voto por correo también se cumple en las autonómicas y municipales de 2019.

Coalición por Melilla está siendo investigada ahora por fraude electoral y por comprar votos por correo y dos personas relacionadas con la formación han sido detenidas.

Según los datos mesa a mesa consultados por este diario, hay algunos casos especialmente llamativos. El ocurrido en el colegio Juan Caro Romero de Melilla es, quizás, el más flagrante de todos. En una de sus mesas, CpM pasó de registrar el 77,7% de los votos en abril, al 91,42% en noviembre, después de que el voto por correo aumentara de un 9,4% al 44,64%.

Un episodio muy similar a lo sucedido el centro León Solá de la ciudad. El partido de Aberchán pasó del 60,40% de los votos en abril al 82,21% de los votos en noviembre. El voto por correo aumentó en esta ocasión de un nimio 2,9% a nada menos que el 40,2%. En otra mesa se pasó del 64,73% al 80,31%, tras un aumento del 4,83% al 32,44%.

Este esquema se repite de manera prácticamente idéntica en todos los colegios y centros de votación de Melilla. Los resultados del CpM son especialmente buenos en mayo, ya que al ser un partido local tiene más votos en las autonómicas y municipales.

Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla, y Dunia Almansouri, candidata a la Presidencia de la ciudad autónoma. Europa Press

Por ejemplo, hay una mesa del mismo Juan Caro en la que CpM obtuvo un 74,4% de los votos en abril y la cifra creció al 83,47% de los votos en mayo, tras haber crecido el voto por correo 12 puntos porcentuales.

La Policía Nacional desplegó en la mañana de este martes un operativo para realizar diez registros y detener a nueve personas en relación con la trama de robo de votos por correo. Entre los detenidos se encuentran Abdel-ilah Nourdine Ahmed, yerno del líder de CpM Mustafa Aberchán, y Mohamed Ahmed Al-lal, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla.

El presidente de la ciudad autónoma, el ex de Ciudadanos Eduardo de Castro, publicó el cese de este último en el boletín oficial de la ciudad este mismo miércoles, a tan sólo cuatro días de las elecciones. Como reveló este periódico, CpM llegó a comprar votos con las mordidas por "concesión de obras", según figura en dos informes policiales en manos de los investigadores.

El partido está considerado por los servicios de Inteligencia y por mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consultados por EL ESPAÑOL como el satélite político de Marruecos en la ciudad autónoma. Según fuentes consultadas en ambas esferas por este diario, CpM es un partido con notoria conexión marroquí y, por tanto, no se descarta la posible injerencia de Rabat en este episodio de fraude electoral.

Salta a Madrid

Coalición por Melilla es el partido hermano en las Cortes de Compromís y está integrado en el llamado Acuerdo del Turia, donde figuran formaciones como Más País, Proyecto Drago (con Alberto Rodríguez, ex secretario de Organización de Podemos al frente), la Chunta Aragonesista o Verdes Equo. Todos ellos, cuadrados ahora bajo el paraguas de Sumar, el proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La sospecha de fraude electoral en Melilla ha saltado a la política nacional, con las formaciones del Acuerdo del Turia suspendiendo la participación de CpM de manera preventiva hace una semana, según ha informado Europa Press. Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, ha criticado este martes a sus dirigentes, aunque sin mencionarles directamente, por considerar a CpM un "socio aceptable".

También Ciudadanos ha pedido en el Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación en la Cámara Baja para investigar "la posible injerencia de gobiernos extranjeros, y en particular de Marruecos, en el proceso electoral" del próximo 28-M.

El PSOE, que sostiene el Gobierno de Melilla junto al CpM, todavía no ha decidido qué va a hacer al respecto. Fuentes del partido resaltan el trabajo que ha liderado la delegada del Gobierno en Melilla, la socialista Sabrina Moh, para luchar contra la trama, pero aún no se ha abordado si se comprometerán a no pactar más con la formación de Aberchán. En el pasado, PP y PSOE ya pactaron para gobernar la ciudad autónoma.

