Bildu dice ahora que no era "consciente" de tener candidatos con delitos de sangre y el PNV no le cree

La presencia de siete presos de ETA condenados por delitos de sangre en las listas de EH Bildu para el 28-M no fue una "decisión consciente" sino "involuntaria". Así lo ha defendido este jueves Iker Casanova, candidato a la diputación general de Vizcaya por la coalición de izquierda abertzale. Para Casanova, su formación ha demostrado ser "sensible con las personas que han sufrido", en referencia a la renuncia de estas siete candidaturas, lo que "contribuye a la convivencia" y "evita causar un dolor para la revictimización que en ningún momento estaba en nuestra intencionalidad"

En una entrevista en Radio Nacional de España, Casanova ha explicado que entre los "criterios a la hora de configurar las listas" no se tiene en cuenta "el hecho de haber pertenecido a ETA o no o el hecho de haber estado en la cárcel o no". En este sentido, ha querido quitar hierro al asunto aclarando que, en cualquier caso, estos siete etarras se presentaban "en localidades pequeñas" e "iban en puestos muy retrasados en las listas".

Sin embargo, y tal y como contó EL ESPAÑOL, al menos tres de los siete candidatos condenados por asesinato tienen muchas probabilidades de salir elegidos el 28 de mayo, pues sí encabezan puestos de salida.

Para Casanova, se trata de personas que "con posterioridad se habían reincorporado a la vida social de sus pueblos y formaban parte de diferentes movimientos asociativos", ha asegurado. Y aunque ha admitido que Bildu tiene "responsabilidad" en las listas, Casanova ha subrayado que es una "imagen proyectada de forma involuntaria" que resultaba "hiriente para personas que han sido víctimas de la violencia". "No era una imagen que aportara a la construcción de una convivencia normalizada en este país", ha añadido.

[El PP, dispuesto a negociar con el PSOE en País Vasco y Navarra para que no tenga que pactar con Bildu]

Asimismo, ha criticado a los partidos que "de forma interesada están diciendo que fue una decisión consciente", en referencia a PP y Vox, ya que se trata de una de "suma de decisiones locales" a la que Bildu "ha puesto remedio".

Sobre si deberían renunciar el resto de candidatos condenados por pertenencia a ETA, Casanova ha dicho que no deberían hacerlo porque "fueron condenados al amparo de lo que llamamos doctrina de todo es ETA, una doctrina de la Audiencia Nacional que extendió la pertenencia a ETA a otro tipo de organizaciones sociales, políticas e incluso medios de comunicación". Ahí, ha asegurado Casanova, Bildu se muestra "firme" con esa "caza de brujas" con sus candidatos porque "la sociedad vasca rechazó este tipo de procesos políticos y por lo tanto las cosas ahí no deben cambia".

[Sánchez llama "infame" y "cínico" al PP pero trata con mimo a Bildu: "Espero contar con su apoyo"]

El PNV lo pone en duda

Minutos después de la entrevista al aspirante de Bildu, y también en los micrófonos de RNE, ha intervenido Ramiro González, candidato a la diputación general de Álava por el PNV, que ha puesto en duda el discurso de Casanova. González cree que la coalición de Arnaldo Otegi rectifica "más por tacticisno que por otra cosa" y pone en duda que no supieran acerca del pasado de estos militantes.

[El PP forzará a Sánchez a retratarse con una proposición para aislar a Bildu si mantiene a etarras]

"La sociedad vasca conoce a Bildu y sabe que es una formación política que controla todo, que han tomado la decisión porque han querido y luego han rectificado", ha señalado.

Sigue los temas que te interesan