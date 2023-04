Pilar Alegría a Podemos por la ley del 'sólo sí es sí': "No se puede confundir feminismo con cerrazón"

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido la necesidad de reformar la Ley del sólo sí es sí horas antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados -sin el voto de Podemos- y ha censurado las críticas de las dirigentes de la formación morada contra esta norma así como su manera de repartir "carnés de feminismo".

Alegría rechaza que con la reforma socialista del sí es sí no se vuelve al Código Penal de La Manada, el mantra repetido por Podemos desde varias semanas. "Ni comparto este tipo de palabras ni el lenguaje. No me siento cómoda en estos registros", ha apuntado la ministra, que recuerda a sus socios de Gobierno que "en política estamos para ser útiles".

La dirigente socialista ha insistido en la "responsabilidad" de reformar una ley que ha tenido "efectos indeseados" por la rebaja de penas y excarcelación de condenados por agresiones sexuales. "Lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema y plantear soluciones para resolver ese problema. (...) Lo responsable es actuar y plantear alternativas", ha señalado en una entrevista en RNE en la que ha dejado claro que "no soy partidaria de ir repartiendo carnés de feminismo", en clara referencia a Podemos.

En este sentido, Pilar Alegría ha remarcado que "no se puede confundir el feminismo con la cerrazón" de no modificar esta ley y ha recordado que no sólo se ha pactado la reforma con el Partido Popular, también con otras formaciones como "el PNV, Teruel Existe o el PRC·". "Había que reformar esta ley y se ha hablado con todas las fuerzas políticas", ha añadido.

Sobre el acuerdo con el PP para sacar adelante la reforma del sí es sí, Alegría ha explicado que únicamente se han acordado con ellos "enmiendas muy técnicas" y que el objetivo principal es "que no haya futuras rebajas de condenas".

Una reforma sin el apoyo de Podemos

El pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la reforma de la Ley del sólo sí es sí presentada por el PSOE el pasado febrero, que previsiblemente saldrá adelante pese al rechazo de Unidas Podemos y con los votos favorables del PP, que ha acordado con los socialistas la inclusión en el texto de varias enmiendas.

La modificación de la norma ha provocado un nuevo choque entre los socios de Gobierno por la diferente manera de acometer la reforma que han defendido morados, que abogan por incluir la violencia y la intimidación como agravantes, y socialistas, que han apostado por crear un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si concurren estas situaciones.

Unidas Podemos y otros socios de investidura del PSOE como ERC y Bildu defienden que esta opción diluye la centralidad del consentimiento en la norma, algo que también opinan decenas de colectivos y juristas feministas que ayer protestaron ante el Ministerio de Justicia para pedir que los socialistas den marcha atrás en su pacto con el PP para reformar el sólo sí es sí.

No obstante, el bloque progresista del Congreso no pierde la esperanza de que el PSOE abandone su pacto con los populares en el último momento, como demostró ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien avisó a los socialistas de que todavía están "a tiempo" de suscribir un acuerdo que contente a ambas partes.

