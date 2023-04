Pilar Llop asegura que Irene Montero admite errores en la ley del 'sí es sí' al presentar enmiendas

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que "es evidente" que Podemos es consciente de que "hay que reformar" la Ley del sólo sí es sí tras la rebaja de penas y excarcelaciones de violadores aunque desde el Ministerio de Igualdad defiendan que es una buena ley.

Llop considera que las enmiendas presentadas por Podemos a la proposición de ley del PSOE para reformar "los efectos indeseables" de esta norma son una clara evidencia de que admiten su error en la formulación y aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

"Creo que es evidente que han sido conscientes de que hay que reformar aspectos de esta ley porque han presentado enmiendas que van dirigidas a agravar las penas", ha afirmado Pilar Llop este jueves en Onda Cero. "Ellos han encontrado una fórmula y nosotros otra", ha añadido para confesar que está "contenta" con que esta cuestión.

"No es momento de culpables"

En este sentido, Llop ha dejado claro que "no es el momento de buscar culpables" en el seno del Gobierno de coalición pero sí "soluciones" modificando la Ley del sólo sí es sí, emplazando al Congreso de los Diputados a tomar una decisión al respecto la próxima semana.

Llop ha rechazado las propuestas que Podemos y del Ministerio de Irene Montero han puesto sobre la mesa, que es incluir la violencia y la intimidación como un agravante y no como un subtipo penal como quieren los socialistas, y ha remarcado que con la proposición "responsable" del PSOE "todo pivota sobre el consentimiento", algo que niegan desde la formación morada.

La ministra de Justicia espera que "cuanto antes" se apruebe la proposición de ley para reformar el sí el sí y destaca que, en todo momento, se está buscando "el ajuste normativo" para que "las penas sean proporcionadas a los hechos" ante los cientos de casos de rebajas de penas a agresores sexuales. "Estos datos son una evidencia y las evidencias no hay casi ni que comentarlas", ha reconocido poniéndo énfasis en que "me duelen las víctimas, eso es lo que me resulta insoportable".

Gestación subrogada

Sobre la gestación subrogada, Llop ha recordado que es "una práctica que no está permitida en España. "Las mujeres no somos un producto más de consumo y menos los niños", ha asegurado la ministra al ser preguntada por la decisión de Ana Obregón de recurrir a este proceso en Estados Unidos para tener una nieta.

La titular de Justicia ha recordado la Sentencia del Supremo relativa a la maternidad por subrogación y ha justificado el procedimiento adoptado en España para inscribir a los menores nacidos en países donde es legal el proceso.

Para Llop es "impresionante" la argumentación del Tribunal Supremo en la que dice "que este tipo de prácticas atentan gravemente contra los derechos más fundamentales no sólo de la mujer que gesta, sino del menor, porque los cosifica", ha explicado la ministra, quien ha recordado, además, que también Naciones Unidas lo "condena".

En cuanto al procedimiento de inscripción de los niños, ha recordado que "España tiene una solución que es la de mirar siempre por el interés del menor". "Hay países que encuentran una solución que es entregarlos a instituciones públicas, pero yo creo que es muy cruel", ha reconocido la ministra.

Por ello, considera que la opción adoptada en España, siempre y cuando el procedimiento en el país donde se haya realizado la gestación haya sido legal, es "una solución valida", aunque ha insistido en que el Tribunal Supremo estima que "es una grave vulneración de los derechos fundamentales". "No se puede comerciar con los cuerpos de las personas", ha concluido Llop .

