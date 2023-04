Carmen Fúnez, apuesta de Feijóo en Políticas Sociales: "La gestación subrogada debe ser altruista"

Para dar con el año en el que nació —políticamente— Carmen Fúnez de Gregorio (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1975) hay que remontarse a 2004. Entonces, rozando la treintena, daba entrevistas en calidad de presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular. Ahora lo hace como una de las piezas clave en el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

A sus veintipocos fundó la primera agrupación de las juventudes del PP en su localidad natal y, poco después, recogió el testigo como líder de NNGG de manos del mismísimo Juanma Moreno, ahora presidente de la Junta de Andalucía.

Desde ahí hasta entrar en el núcleo duro de Feijóo ha tenido que parar en varias estaciones: las Cortes de Castilla-La Mancha, el Senado, la fundación Mujeres en Igualdad o el palacio de san Telmo en Sevilla, donde trabajó como asesora hasta la histórica mayoría absoluta del PP el pasado mes de junio.

Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, en la azotea de la sede de Génova. Cristina Villarino

Fúnez, sin embargo, ha rehusado subirse a algún tren. En 2019 le ofrecieron ser la candidata del PP en el Ayuntamiento de Puertollano. Su rival hubiese sido Isabel Rodríguez, ahora portavoz del Gobierno de España. Pero declinó la propuesta.

A la sede de Génova llegó casi a la vez que Feijóo. En menos de un año ha pasado por la Secretaría de Acción Electoral, se ha integrado en el comité de campaña para redactar el programa y ha ascendido a vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico.

Su voz, por tanto, es la más autorizada en el PP para hablar de cuestiones tan sensibles como el aborto. O la gestación subrogada, un tema que parecía enterrado hasta que trascendió la maternidad de Ana Obregón.

¿El PP apoya la gestación subrogada?

Estamos en una situación en la que no creo que tengamos que apoyar o no apoyar. Es momento de reflexionar, de estudiar. El PP lo que dice es que tenemos que acercarnos a esa realidad con cautela y serenidad, lo que se echa de menos en nuestro país ahora mismo.

Cuando se habla de gestación subrogada confluyen muchos planos y aristas, es lo principal a tener en cuenta. Primero, estamos hablando de derechos y protección de menores. De ahí el rigor, la cautela y el sentido de la responsabilidad para hablar de este asunto. Hay que proteger, por encima de todo, los derechos de los menores.

Lo segundo, tenemos que afrontar si se deben tener en cuenta los planos que confluyen desde el punto de vista sanitario, de la salud del menor, de la mujer gestante. No es una cuestión de a favor o en contra, es una cuestión de cautela, responsabilidad y serenidad.

En 2017, cuando se abrió este debate, Feijóo se mostró a favor de regular esta práctica. ¿El partido se guía ahora por su postura?

Tenemos muy claro que no hemos cambiado nuestro posicionamiento en lo esencial. Es una realidad que existe en otros países del mundo, tenemos que darle cobertura jurídica.

"Se está afrontando el debate con una falta de rigor total y absoluta, con un sectarismo impropio y políticos que parecen opinadores"

Nuestro posicionamiento se fijó en el Congreso Nacional de 2017 reconociendo esa realidad. También tenemos muy claro que no vamos a apoyar nunca que se utilice a mujeres vulnerables, sería un grave error. Entonces, defendemos que sea siempre desde el altruismo y nunca utilizando la vulnerabilidad de las mujeres en riesgo de exclusión.

Pero ahora mismo se está afrontando el debate con una falta de rigor total y absoluta, con un sectarismo impropio y con un papel en el que los políticos parecen más opinadores que responsables de legislar.

¿El PP actualizará su ponencia sobre esta cuestión?

Dependerá de los ponentes y los compromisarios que asistan al próximo Congreso nacional. Nuestros principios son la base de nuestro proyecto político y son: la libertad y defender la dignidad de las personas en todas las situaciones.

Un momento de la entrevista con Carmen Fúnez. Cristina Villarino

¿Pero la dirección actual quiere actualizar esa ponencia en el próximo Congreso?

Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente. Eso es pensar muy a largo plazo. Lo que tenemos claro, cuando se abra el debate, son nuestros límites: no dejar a los menores en la muerte civil, darles una protección; no dejarles al libre albedrío de unos y otros. Y que no se les señale.

¿Y para las generales, el PP llevará alguna propuesta en su programa electoral?

En principio, estamos centrados en el programa de las elecciones municipales y autonómicas, que es la primera etapa del proyecto Feijóo.

Con esa respuesta no descarta que en el programa de las generales pueda ir.

Porque los redactores del programa electoral de las generales todavía no se han nombrado y no sabemos si considerarán que es el momento oportuno para hablar de este tema en el programa. Lo que sí está claro es que habrá medidas para proteger a los menores en cualquier circunstancia.

Feijóo ha cerrado filas con la ley del aborto de Zapatero, algunas voces internas reconocen que es un giro sustancial y que, quizás, requiere también actualizar la ponencia sobre este tema. ¿Está zanjado el debate?

Nosotros acatamos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el recurso que presentamos. Otros no, pero nosotros sí. Lo que vamos a hacer es proteger a las mujeres que quieran tener hijos, ayudarlas. Ahí está nuestro nivel de responsabilidad y compromiso en materia de aborto.

"Tenemos que apoyar a esas mujeres que por cualquier circunstancia lo tienen más difícil para que no vean en el aborto la única salida"

Las ponencias que se debaten en los congresos no son inamovibles. Las perspectivas con las que se elaboran y debaten ponencias en políticas sociales o económicas son distintas en función de las prioridades que tenga la sociedad española en cada momento. Cuando se convoque el próximo Congreso Nacional, imagino que dentro de tres años, se marcarán las prioridades que deben tocarse en ese momento.

Por concretar, ¿el debate sobre el aborto está zanjado en el partido?

Es que no hay debate cuando el Tribunal Constitucional dice que es plenamente constitucional. El debate se da por cerrado, sin ninguna duda. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es apoyar a esas mujeres que por cualquier circunstancia lo tienen más difícil para que no vean en el aborto la única salida. Hay más salidas en situaciones complejas o difíciles.

De la actual ley del aborto de Irene Montero, ¿qué aspectos derogará su partido si llega al poder?

La eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 años. Se ha producido una desprotección de los menores con este Gobierno de manera importante en temas como la ley del aborto, la Ley Trans o la ley del sí es sí.

Nadie mejor que un padre o una madre para ayudar a una hija en una situación complicada y compleja. Si una hija tiene que tener el consentimiento paterno para practicarse una operación de cirugía estética, aún más cuando afecta a una cuestión tan importante como una intervención sanitaria que es el aborto. Es lo que defendemos.

Detalle de la entrevista. Cristina Villarino

Feijóo sí que se comprometió a sustituir la Ley Trans en sus primeros cien días de Gobierno por otra que el PP ya está elaborando en un grupo de trabajo con expertos. ¿Nos puede adelantar alguna conclusión?

El grupo se constituyó hace meses y es un tema lo suficientemente arduo como para darle tiempo y que trabaje con rigor y serenidad. No se puede legislar a golpe de titular. En la Ley Trans estamos viendo algo muy parecido a lo que ocurrió con la del sí es sí: el texto llega al Congreso, el PP pide que se hable con los expertos, el Gobierno se niega; enmendamos la ley y se vota en contra de nuestras enmiendas.

¿En qué situación nos encontramos? Las consecuencias que dijimos que iban a ocurrir, están pasando. Estamos viendo que muchos hombres, por ejemplo, en oposiciones donde hay pruebas físicas se identifican mujeres y quieren presentarse como mujeres. El otro día, en una prisión cinco presos dijeron que querían cambiar de módulos porque se sienten mujeres. También un violador dijo que violó como hombre pero que se siente mujer y quiere que se le juzgue como mujer.

" Lo esencial en la Ley Trans es no borrar a las mujeres y proteger a los menores"

Nuestro compromiso es estudiar este asunto con rigor, aportar serenidad. Pero lo esencial es no borrar a las mujeres y proteger a los menores.

¿Pero cómo regularían esta realidad que existe y que son las personas transgénero y transexuales?

No buscando un titular fácil y sin enfrentar. ¿Por qué enfrentar a ciudadanos con transexuales? Que se reconozcan unos derechos no significa que se limiten los de otros. Este Gobierno, desde que llegó, sólo ha planteado leyes en donde se enfrenta a unos sectores sociales con otros.

Se tienen que reconocer los derechos de las personas trans, garantizando el derecho de quienes no lo sean y dando garantías para que un niño no se sienta desprotegido, al igual que su familia. A una persona de trece o catorce años hay que aportarle serenidad y conocimiento en esta cuestión. Hay que dar su lugar a los expertos en materia de bioética. El Gobierno no les ha escuchado.

No consiste en legislar a golpe de ideología y enfrentamiento. Esto va de escuchar a los que realmente saben, de buscar puntos de encuentro. Algunos están jugando a otra cosa: a transformar y dividir la sociedad. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, lo están consiguiendo, generando unas situaciones de inseguridad terribles. Habría que hablar con muchos padres de niños que dicen sentirse de otro sexo. Esos padres, estoy convencida, no saben cómo afrontar esa situación.

¿Cuáles son los puntos clave que hay que derogar de la Ley Trans?

Si estoy abogando por la reflexión, no voy a ser la primera que lance las campanas al vuelo. Estamos elaborando un informe serio, fruto de la reflexión.

¿El PP ha cuantificado los efectos que podría tener esta norma?

Poco a poco van a ir saliendo los datos, que no van a ser tan masivos como con la Ley del sólo sí es sí. La Ley Trans se aprobó hace un mes y pico y ya son muchos los casos que estamos viendo.

Carmen Fúnez ha elaborado el programa electoral del PP para el 28-M. Cristina Villarino

Y sobre el sólo sí es sí, ¿qué efectos políticos acarreará al Gobierno?

Esto es tan grave en términos sociales que sería un error hablarlo desde el punto de vista político. Muchas reducciones de condena afectan a menores, porque benefician a violadores de menores. Son muchos los agresores sexuales que están saliendo a la calle y no sabemos si se van a reinsertar en la sociedad o no.

Las consecuencias que esto puede tener son tan graves, que no somos conscientes. Desgraciadamente, a veces normalizamos las grandes cifras. Ante eso, no cabe la política. Lo que cabe es reformar la ley ya, antes de que ocurra una desgracia. Ahí es donde estamos poniendo el énfasis: no se entiende cómo el Gobierno no tiene esa urgencia. Como mujer, yo no lo puedo entender.

Usted acaba de ser nombrada vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, ¿cuáles son las propuestas del PP para revertir la baja natalidad?

Haber incorporado el reto demográfico a las políticas sociales del PP es toda una declaración de intenciones. Las políticas públicas tienen que mirar la pirámide de población que, por primera vez, está absolutamente invertida. Tenemos que mirar al envejecimiento, una noticia positiva porque cada vez hay mejor calidad de vida, pero eso hace que tengamos una población dependiente. Hay que dar respuesta a problemas como la soledad no deseada.

La base, luego, es la natalidad. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. Tenemos que trabajar en medidas de conciliación directas, en políticas de igualdad reales y no sólo con las grandes empresas, también con autónomos o pymes.

"El éxito del PP el 28-M estará en ensanchar la base del partido"

En los últimos meses, usted ha trabajado mano a mano con Íñigo de la Serna para elaborar el programa marco de las próximas municipales y autonómicas. ¿En cuántos ayuntamientos y comunidades va a ganar y gobernar el PP?

Ganaremos donde los ciudadanos apuesten por el cambio y confíen en nuestro proyecto político y en nuestros candidatos.

Eso ha quedado muy político.

Es un error dar cifras en este tema. No me creo los sondeos. A veces estamos demasiado obsesionados en si subimos una décima. Las encuestas importantes son aquellas que hacen referencia a los datos cualitativos, ¿cuáles son los problemas que ocupan a los ciudadanos? ¿De qué hablan? ¿Cómo perciben a los políticos y cómo les gustaría que nos acerquemos a ellos?

Pero ¿dónde estaría el éxito del PP en esas elecciones?

En conseguir ganar en una gran parte de ayuntamientos y en conseguir el mayor número de gobiernos en comunidades autónomas. Nuestro éxito está en convencer, en sumar y en lo que dijo el presidente Feijóo hace un año, en ampliar la base del partido.

Se ha cumplido el primer aniversario desde la elección de Feijóo como presidente del partido y es increíble el cambio que ha dado a los españoles, porque antes nos miraban como oposición y hoy nos están mirando como alternativa.

Carmen Fúnez apoyó a Soraya Saénz de Santamaría en las primarias del PP en 2018. Cristina Villarino

¿Y cómo pretenden sortear el órdago de Vox de entrar en gobiernos locales y autonómicos?

Saliendo a ganar, saliendo a ganar. Lo estamos haciendo buscando los mejores candidatos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Es el primer requisito para salir a ganar. Segundo, teniendo el mejor proyecto. Hemos hecho un programa marco que responde a las prioridades y a las propuestas que nos han transmitido las asociaciones y colectivos y todos los sectores sociales.

Ocurre que esa aspiración de salir a ganar se pueda quedar reducida a ganar con una mayoría simple, en la que habría que pactar con Vox. ¿En qué términos?

Habrá que hacerlo si llega la situación. De momento salimos a ganar. Es que salir a pensar "a ver si saco tres para que luego me den uno", no tiene ningún sentido. Oiga, nosotros no salimos a contar concejales, nos presentamos para poner en marcha un proyecto político. Es un error plantearnos ahora de antemano si vamos a sumar o no.

Usted, al igual que muchos en el comité de dirección, formó parte del equipo de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias de 2018. De hecho, aparece en la famosa foto de las pizzas. ¿Qué le dice la exvicepresidenta cuando ve el recorrido que ha tenido su gente con Feijóo?

No he hablado con ella desde hace tiempo. Pero es un proceso natural. Lo extraño sería que no hubiese gente de esa foto. Uno de los valores que tiene el PP es una gran historia a sus espaldas, de 40 años.

Nacimos con la Constitución. Tenemos unas raíces profundas y eso es lo que hace fuerte este proyecto. Nos permite construir sobre unos pilares que, a su vez, han ido construyendo unos y otros. Lo importante es que Feijóo ha conseguido sumar porque somos Partido Popular, un gran partido más de proyectos que de personas.

