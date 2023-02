Irene Montero dice que el diálogo con Llop está roto y que cuenta el apoyo en 'privado' de Díaz

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado que el diálogo entre Podemos y PSOE por la Ley del sólo sí es sí está roto, que no tiene comunicación con la ministra de Justicia Pilar Llop y que, en ningún momento, se ha levantado de la mesa de negociación, mostrándose dispuesta a llegar a un acuerdo "cuanto antes".

Montero ha asegurado que "he hecho hasta seis propuestas para reformar el Código Penal" en las que se cumplía con "los requisitos que eran importantes para el PSOE", como la subida de penas, y todas han sido rechazadas sin explicación. "No sé dónde está en problema de nuestras propuestas ni por qué han presentado esa reforma en solitario", ha lamentado.

Convencida de que aún "hay margen" para llegar a un acuerdo con el PSOE antes de que la reforma inicie su trámite parlamentario "con los votos de PP y Vox", Irene Montero reconoce que no ha vuelto a hablar con Pilar Llop desde sus polémicas declaraciones en las que aseguraba que es "muy sencillo" demostrar que hay violencia en una agresión "sólo con una herida". "No, no he he hablado con Pilar Llop", ha respondido la ministra de Igualdad este jueves en una entrevista en la Ser en la que ha desvelado que cuenta con "todo el apoyo" de Yolanda Díaz.

"Si estamos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas solo tengan que responder a si consintieron, y que se pregunte al agresor si se aseguró de que había consentimiento, si eso está claro, hay muchas opciones para un acuerdo".



"Llevamos meses hablando e intercambiando propuestas por escrito porque para nosotras es fundamental dar una respuesta unitaria como Gobierno. La línea roja estaba en no volver al Código Penal de La Manada de la violación y la intimidación", ha explicado. Reconoce, además, que el "empeño" del PSOE de distinguir entre agresión con violencia o sin violencia "es incomprensible".

"No estamos negociando"

En esta línea, Irene Montero ha confirmado que "ahora mismo no estamos negociando" y que espera volver a hacerlo "cuanto antes" para dar una respuesta "unitaria" a las mujeres y a la sociedad. Sobre la mesa, Podemos pondrá como eje el consentimiento. "Yo no me he levantado de la mesa", ha insistido, dejando claro que son los socialistas los que dificultan cualquier acuerdo.

"Si estamos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas sólo tengan que responder a si consintieron y que se pregunte al agresor si se aseguró de que había consentimiento, si eso está claro, hay muchas opciones para un acuerdo", ha remarcado Irene Montero.

Sobre la rebaja de penas a condenados por agresiones sexuales, la titular de Igualdad insiste, una vez más, en que hay "una minoría de jueces" que no está aplicando bien la Ley del sólo sí es sí y que, en absoluto, el Gobierno esperaba la reducción de condenas tras su puesta en marcha. "Claro que no lo esperábamos, es que ni tan siquiera los ministros socialistas", ha afirmado, para aclarar que actualmente existe una "discrepancia política" que con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo "no estaba".

El reforma de la Ley del sólo sí es sí no contará con el apoyo de Podemos en el Congreso, que se opone a eliminar el constimiento como eje principal de esta norma. "Lo que hace esta reforma del PSOE es decir que todo es agresión y que hay dos tipos de agresión: una con violencia e intimidación con las mismas penas y otra sin violencia que tiene la mismas penas que antes tenía el abuso. Las feministas no hemos peleado un cambio de nombre", ha criticado la ministra.

En este sentido, denuncia que para el PSOE "todo el foco" está en la agresión y la violencia y que la "credibilidad de la víctima" se basará en demostrarla. "Y con la Ley del sólo sí es sí eso se acaba. (...) Lo único determinante para ver si hay agresión sexual es la ausencia de consentimiento", insiste.

Montero ha explicado que "no es fácil demostrar que hay violencia" y que "ya es bastante violento que toquen tu cuerpo sin tu consentimiento". "Ahí no hay ninguna herida ni marca. No hemos peleado esta ley para demostrar las marcas. La credibilidad dependía de las marcas que dejaba el agresor en el cuerpo y con esta ley,eso se acabó", ha proseguido.

"Si tenemos que pedir perdón, lo haremos"

Ante el goteo de rebaja de penas y la puesta en libertad de algunos agresiones sexuales, la ministra de Igualdad pone el foco en las vícitmas y admite que "si como Estado tenemos que pedir perdón a las víctimas que lo consideren, lo haremos, pero también explicando la verdad, que las decisiones de esas rebajas de penas son una minoría de jueces que no están aplicando bien la ley y el derecho transitorio".

Montero ha defendido la Ley del sólo sí sí porque "da obligaciones al Estado frente a todas las mujeres que sufren agresiones sexuales, desde tocamientos hasta una violación".

