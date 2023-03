Grande-Marlaska insinúa que cesó a Pérez de los Cobos por el mal uso de fondos reservados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relacionó este miércoles la pérdida de confianza en el coronel Diego Pérez de los Cobos remitiéndose a la etapa en la que fue alto cargo en esta cartera, con el PP en el Gobierno, y no se ejerció el "debido control" sobre fondos reservados, una etapa en la que se "permitió destruir pruebas".

En la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Ana Vázquez le pidió que, tras anular el Tribunal Supremo el cese, restituya al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, puesto del que fue cesado en 2020, cuando se investigaba la posible relación de contagios de Covid-19 y la manifestación del 8-M.

"La falta de confianza queda", sostuvo Marlaska en respuesta a Vázquez, a la que preguntó directamente: "¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados?".

'Caso Kitchen'

Acto seguido, el ministro aludió a la desclasificación de documentos por petición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre Kitchen por el dispositivo presuntamente parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, un caso por el que Pérez de los Cobos testificó en sede judicial y por el que está procesado el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.

En concreto, Pérez de los Cobos aseguró en calidad de testigo que desconocía el uso de fondos reservados en Kitchen porque su control era meramente contable y no sabía los detalles concretos de a quién se pagaba. El coronel también testificó en el juicio en el Supremo en el que fueron condenados los líderes del 'procés'.

El coronel fue director de Coordinación y Estudios en la Secretaría de Estado de Seguridad, cargo que le valió también para asumir la coordinación del dispositivo policial en el referéndum del 1-O y bajo la aplicación del artículo 155.

Nuevas sospechas

En su defensa de que mantiene la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos pese al fallo del Supremo, Grande-Marlaska eludió mencionar la investigación sobre el 8-M para centrarse ahora en la gestión de fondos reservados.

"Lo gestionaban sin el debido control, tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y está en un expediente, y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizara para destruir pruebas para que el PP pudiera ocultar su responsabilidad", dijo.

"En ese tipo de personas es en la que este ministro del Interior no ha tenido, no tiene y no tendrá confianza", añadió Grande-Marlaska en respuesta al PP, que le afeó al ministro que "aniquilara" profesionalmente a Pérez de los Cobos con su cese y rechazando 14 veces su ascenso a general.

Por este motivo, Vázquez sostuvo que Grande-Marlaska -"soplón con galones" y ministro "reprobado, arbitrario, condenado"- está "moralmente inhabilitado" incluso para volver a la carrera judicial.

