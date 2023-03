El cese de Pérez de los Cobos "era conocido por Moncloa”, reveló el DAO de la Guardia Civil al juez

María Gámez, directora de la Guardia Civil hasta el pasado día 22, reveló al teniente general Laurentino Ceña, exdirector adjunto operativo, que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos había sido una decisión "que Moncloa sabía".

Así lo puso de manifiesto Ceña durante la declaración que prestó como testigo ante el juez de lo contencioso-administrativo Celestino Salgado el 18 de marzo de 2021. El contundente testimonio del teniente general fue determinante para que Salgado declarara contraria a Derecho la destitución de Pérez de los Cobos.

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la ilegalidad del cese del coronel, ratificando el criterio de Salgado.

La declaración del teniente general Ceña, que fue DAO de la Guardia Civil hasta que dimitió dos días después de la destitución de Pérez de los Cobos, resultó reveladora de que el cese de éste se debió a "motivos políticos, no profesionales", afirman fuentes judiciales.

Ceña fue un testigo cualificado de lo que ocurrió en Interior durante las críticas fechas en las que el Gobierno estaba alarmado por la investigación de la jueza Carmen Rodríguez Medel.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid había abierto diligencias penales el 23 de marzo de 2020 por la masiva manifestación que, con varias ministras a la cabeza, se celebró el 8M de ese año, cuando el coronavirus ya estaba ampliamente extendido por España.

Rodríguez Medel, a cuyas órdenes investigaban -como Policía Judicial- guardias civiles que dependían de Pérez de los Cobos, tenía en el punto de mira al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por no haber prohibido esa manifestación pese a los riesgos existentes.

Moncloa temía que la jueza también diera la condición de investigado a Fernando Simón, el portavoz de Sanidad durante la pandemia. La Abogacía del Estado llegó a acusar a la instructora de abrir "una causa general" contra el Gobierno.

El entonces DAO de la Guardia Civil era quien recibía, vía directora general, las peticiones de información sobre lo que estaba ocurriendo en la investigación judicial. El Gobierno quería conocer los pasos de Rodríguez Medel.

Ceña relató ante el juez Salgado que entre el 23 de marzo y el 6 de abril de 2020 Gámez le pidió información sobre las diligencias de Rodríguez Medel.

A través de la cadera de mando, el DAO reportaba a la directora general la información que proporcionaba Pérez de los Cobos hasta que la jueza de instrucción dio la orden expresa al capitán de la Policía Judicial de que guardase reserva absoluta de las diligencias y no informase sobre ellas a nadie que no fuese la propia instructora.

Llamada nocturna

El teniente general manifestó al juez que, sobre las 21,33 horas del domingo 24 de mayo de 2020, le llamó Gámez para preguntarle si la Policía Judicial había entregado a Rodríguez Medel unas diligencias [luego se supo que afectaban a Fernando Simón], a lo que Ceña contestó que iba a enterarse.

"El coronel Pérez de los Cobos no era conocedor de esas diligencias dado que habían sido solicitadas por la jueza al equipo investigador, al que había ordenado que fuera extremadamente cauto en cuanto a las posibles filtraciones y comentarios relacionados con la investigación, hasta el punto de que sólo se la informara a ella", relató Ceña en su declaración, conocida por EL ESPAÑOL.

"A las 21.53 horas", añadió, "mantuve otra conversación de 13 minutos con la directora general". Ceña le explicó por qué el jefe de la Comandancia de Madrid no había informado y María Gámez "me dice que se va a cesar a Pérez de los Cobos, que la decisión estaba tomada y llega a expresar -entiendo que para que yo no insistiera en mis argumentos para parar el asunto y que se hiciera una investigación adecuada- que Moncloa lo sabía".

Ceña defendió sin éxito ante la directora que el cese de Pérez de los Cobos ("cuya falta de idoneidad para la jefatura de la Comandancia no me constaba en absoluto") se parase hasta realizar una investigación en la que el afectado pudiera defenderse.

El exDAO admitió que su propia dimisión, presentada el 26 de mayo de 2020, tuvo relación con la destitución de Pérez de los Cobos.

"El motivo fundamental de mi decisión", explicó al juez Salgado, "fue lo que consideré una acción que atentaba contra uno de los elementos por los que como DAO debía de velar, que es mantener las virtudes, las formas de actuar propias de la Guardia Civil".

"Un jefe de Comandancia, que es el elemento más expuesto de nuestra cadena de servicio, no puede ser cesado de una forma tan abrupta, sin una investigación previa, rigurosa", sostuvo.

"Fíjese si es extraño que esto ocurra que tenemos que remontarnos 15 años a un cese, aunque fue por otros motivos, por uso indebido de material", recordó.

"Un hecho injusto"

En una larga inervención que el juez no interrumpió, Ceña manifestó que los jefes de las Comandancias de la Benemérita "son elegidos por razones de profesionalidad, de idoneidad, y no se les cesa por motivos que no sean sobradamente fundados, investigados y comprobados. Cómo voy a imaginar yo que, sin que la cadena de mando encuentre elementos suficientes para iniciar cualquier tipo de investigación, estando satisfechos por el comportamiento del jefe de la Comandancia, no esté en desacuerdo con este asunto".

"La lealtad que como mando exijo a mi gente, debo darla a mi gente. Ante algo que considero inaudito (al menos), debo actuar en consecuencia y defender la posición de ese elemento clave que son los jefes de Comandancia, que no pueden verse al albur de que cualquier acción suya que sea mal vista por una estructura política pueda dar lugar, sin su adecuado contraste, a su cese en la Comandancia", señaló Ceña.

El exDAO finalizó indicando que el cese "es una forma de frustrar no sólo el momento presente de esas personas sino cualquier expectativa de proyección futura. Yo, como DAO, me veía obligado a mantener esa postura [de dimitir] ante lo que consideré un hecho injusto".

Una vez que se notifique la sentencia del Tribunal Supremo, lo que sucederá en los próximos días, corresponderá al juez Celestino Salgado su ejecución.

El alto tribunal confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en sus propios términos, por lo que Pérez de los Cobos tiene "derecho al reingreso en el puesto de trabajo del que fue cesado, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, así como el cobro de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de efectividad del cese", indicaba la resolución.

La Abogacía del Estado no combatió ni en la fase de apelación ni en la de casación los términos del fallo del Juzgado para el caso de que fuera confirmado, por lo que ahora deberá ser ejecutado tal como el juez Salgado determinó.

