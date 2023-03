El último 8-M de Irene Montero evidencia la ruptura del Gobierno y desmoviliza al feminismo

El cisma que empezó el martes en el pleno del Congreso de los Diputados ha tocado techo este miércoles en las calles Madrid. Dos marchas enfrentadas, la del PSOE y la de Unidas Podemos, que tuvieron que compartir espacio en la misma manifestación, a escasos 300 metros la una de la otra, apenas 24 horas después de haber votado separados la reforma de la ley del sólo sí es sí. Su división, la del Gobierno, ha devenido en el 8-M más frío de los últimos años.

En el que probablemente sea el último 8-M de Irene Montero como ministra, la titular de Igualdad ha podido darse un baño de masas en las distancias cortas, pero una desmovilización general en cuanto a la manifestación: apenas 17.000 personas en la oficial y menos de 10.000 en la alternativa, según datos de la Delegación del Gobierno de Madrid. El año pasado, todavía con las restricciones de la pandemia de Covid-19, la misma institución cifró las marchas en torno a 56.000 manifestantes.

Así, el abandono del movimiento feminista ha sido tal que Pedro Sánchez, que nunca se había perdido un 8-M, ni siquiera se presentó a apoyar a sus ministras por miedo a salir escaldado de las críticas internas o coincidir con Montero. Lo que sí tiene claro el presidente, al menos en este momento, es que –si de él depende– la número 2 de Podemos no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros.

"Es una mala noticia para las mujeres que el PSOE se haya dado la mano con el Partido Popular", adelantó Irene Montero minutos antes de liderar la marcha morada por el Paseo del Prado. Arropada por toda la cúpula del Ministerio de Igualdad y de Podemos, la ministra ha recordado que va a "seguir conquistando todos los derechos para todas las mujeres", en referencia a la disputa sobre la Ley de Libertad Sexual.

A su paso, la número 2 de Podemos fue recibida entre cánticos de "Irene, valiente, aquí está tu gente" y "sólo sí es sí". También hubo algunos grupos cercanos que canturrearon salvas como "no estamos a salvo con Carmen Calvo", que la ministra decidió no replicar.

"La conquista del consentimiento en el centro del Código Penal es una conquista de las mujeres que han dicho que no es abuso y sí violación", lanzó la ministra junto a su número dos, Ángela Rodríguez Pam; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la portavoz de UP, Isa Serra; la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge; la candidata de UP a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto; y la activista de los derechos LGTBI Boti García.

Si Podemos tuvo una acogida dulce en la manifestación, el PSOE no terminó de encajar. Las siete ministras socialistas lideradas por María Jesús Montero tuvieron que lidiar con una situación complicada: asistir a una manifestación contraria a tus políticas. Así, la organizadora de Comisión 8M es una de las más críticas con la reforma que el PSOE quiere acometer a la ley del sólo sí es sí.

