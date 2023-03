Temor a que la cercanía de las dos manifestaciones feministas del 8-M acabe en enfrentamientos

La historia del Gobierno de coalición se puede explicar a través de sus vivencias cada 8 de marzo. En el Día Internacional de la Mujer está casi todo: la pugna por quién se quedaba el Ministerio de Igualdad, la gran manifestación previa a la pandemia, el empuje para aprobar la ley del sólo sí es sí y, ahora, la última fractura del feminismo y los socios antes de terminar la legislatura. Este, más que nunca, promete ser el 8-M de tres enfrentamientos.

El primero, porque PSOE y Podemos llegarán divididos. Ambos irán a la misma manifestación "oficial", la que convoca la Comisión 8-M, pero con distancia de por medio.

El segundo, porque esta misma marcha coincidirá en prácticamente el mismo espacio que la del Movimiento Feminista de Madrid, una organización contraria al movimiento trans, la prostitución, el Gobierno e Irene Montero.

El tercero, por la división interna del PSOE entre las "feministas clásicas" y las que actualmente ostentan cargos orgánicos.

La Delegación del Gobierno de Madrid permitió que ambas concentraciones se organizaran en las inmediaciones de la Glorieta de Atocha, a menos de un kilómetro la una de la otra, por ser el punto emblemático donde han empezado la mayoría de manifestaciones del 8-M. El miedo es que la cercanía entre ambas derive en choque entre las dos cabeceras, que seguirán recorridos distintos.

[Yolanda Díaz y los ministros socialistas dejan solas a Montero y Belarra en el debate del 'sí es sí']

La manifestación organizada por la Comisión 8-M, a la que asistirán las ministras moradas y socialistas, recorrerá a partir de esa hora el trayecto entre Atocha y Plaza de España, recuperando así el itinerario que hacía antes de la pandemia. La del Movimiento Feminista de Madrid, por su parte, discurrirá por la calle de Atocha para finalizar en las plazas de la Provincia y de Santa Cruz.

Incluso aunque las manifestaciones no se crucen, la polémica reinará igualmente dentro de la manifestación "oficial". Este martes, durante la aprobación de la toma en consideración de la reforma de la ley del sólo sí es sí en el Congreso, una dirigente de Podemos expresaba su rechazo a la postura del PSOE y anticipaba la división. "Si ellos han roto la mayoría feminista, que la arreglen ellos", sentenciaba.

En realidad, los socios de Gobierno llevan semanas preparándose para ir divididos al 8-M. En la coalición todos tienen claro que la disputa sobre el sólo sí es sí no es simplemente una batalla legal, sino una disputa sobre quién podrá enarbolar la bandera del feminismo este año. En Podemos, en concreto, se ven fuertes en este sentido.

"El PSOE no puede presentarse a la manifestación ese día en contra de la ministra de Igualdad, no les interesa", valoraban hace unos días fuentes de la formación. Sobre todo, tanto los morados como los socios de la investidura consideran que Irene Montero es la promotora de la ley, que cualquier reforma debería llevar su sello y que el PSOE no saldrá bien parado del 8-M.