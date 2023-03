'Tito Berni' defiende su inocencia: "No soy de una banda criminal ni voy a comilonas o clubs"

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, defiende su inocencia y asegura que no pertenece "a ninguna banda criminal" ni ha extorsionado a nadie y que, además, tiene "la conciencia tranquila". Tampoco que acuda a "comilonas" ni a clubs de alterne.

Investigado por los delitos de falsedad documental, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado en el Caso Mediador por, supuestamente, hacer de enlace a empresarios para lograr contrataciones públicas, Juan Bernardo Fuentes, niega estas acusaciones y afirma que "no hay ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionarlo" y que no es "el cabecilla de ninguna banda criminal".

Ante esto, Bernardo Fuentes pide "dejar trabajar a la Justicia" y asegura que ha puesto sus cuentas bancarias a disposición de los investigadores del Caso Mediador.

En una entrevista a la Televisión Canaria, Tito Berni señala que "en ningún momento he recibido un céntimo" por parte del empresario canario Antonio Navarro Taraconte, el hombre que hacía de intermediario (El mediador) entre la esfera política de la organización criminal y los empresarios que buscaban favores a cambio de mordidas.

Tacoronte ha implicado directamente a Tito Berni en esta trama y ha confirmado que se organizó una cena a la que acudieron 15 diputados, todos con escaños en el Congreso por el PSOE.

Juan Bernardo Fuentes ha negado también que él hiciera de guía dentro del Congreso de los Diputados y que, simplemente, se hizo una foto dentro de la Cámara Baja porque así se lo pidió Tacoronte. "Me pidió tomar café en la cafetería del Congreso y nos hicimos una foto que se ha publicado. Detrás aparece el cartel de la planta dl Grupo Socialista", señala desde su casa de Fuerteventura.

Tito Berni explica, además, que empezó a sospechar de Tacoronte cuando se dio cuenta de que se aloja en el mismo hotel que él. Sobre las fotografías en las que él aparece sin camisa y con una mujer, Juan Bernardo Fuentes relata a que el empresario canario "me tocó en la puerta y me dijo 'oye, vente, que quiero presentarte a una amiga".

"Y así es como sale esa foto mía sin camisa pero con el pantalón puesto, afortunadamente. Ya he pedido perdón a mi familia. Me arrepiento de haber hecho esos actos", ha proseguido.

En esta línea ha dejado claro que "no voy a clubs de alterne, ni hago comilonas ni consumo estupefacientes". "Tengo la conciencia tranquila, No he extorsionado a nadie ni coy el cabecilla de ninguna banda", ha insistido de nuevo.

