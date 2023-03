Feijóo rechaza la oferta del presidente del TC de mantener una relación institucional bilateral

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha reunido en las últimas semanas con el presidente del Gobierno, con los presidentes del Congreso y del Senado o con los ministros de Presidencia y Justicia. Pero no habrá foto con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP ha declinado el ofrecimiento de Conde-Pumpido de mantener "contactos institucionales" similares a los que el presidente del TC celebra con otras autoridades para informarles de la marcha del tribunal o entregarles la Memoria de la institución. Una propuesta que desde el TC se presenta como un "gesto de institucionalidad", pero que en Génova no ven necesario, sobre todo con un Constitucional 'colonizado' -critican- por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No ha habido una invitación formal a Feijóo para mantener un encuentro, sino que Conde-Pumpido ha intentado transmitir su propuesta a través de diversas vías. Una de ellas ha sido Mariano Rajoy.

El presidente del TC y el expresidente del Gobierno y del PP comieron a finales de enero. No sólo les une el galleguismo, sino una relación que se desarrolló especialmente en los años 2000, cuando el primero era fiscal general y el segundo, líder de la oposición.

Conde-Pumpido recordó a Rajoy que en aquella época se celebraban encuentros para entregar la Memoria de la Fiscalía no sólo al entonces jefe del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sino también a él como jefe de la oposición, y le dijo que, si Feijóo quería, estaba dispuesto a hacer lo mismo ahora desde el TC.

Fuentes del tribunal han señalado que no saben si Rajoy llegó a transmitir o no a Núñez Feijóo el ofrecimiento de Conde-Pumpido, pero el hecho es que no se ha recibido una respuesta afirmativa por parte del presidente del Partido Popular.

Cándido Conde-Pumpido y Feijóo se vieron personalmente hace dos semanas en un almuerzo-tertulia que reúne a personalidades gallegas residentes en Madrid. De ella forman parte políticos como Ana Pastor o el propio Rajoy, que esta vez no asistió. Sí lo hizo el líder del PP, y el presidente del Constitucional aprovechó la coincidencia para insistirle en su ofrecimiento.

Feijóo declinó amablemente la propuesta y Pumpido le dejó la puerta abierta: "Si en algún momento necesitas alguna cuestión institucional, dímelo porque yo soy un hombre de Estado".

Un TC "partidista"

Fuentes del PP confirman que Feijóo prefiere mantener la distancia con un Tribunal Constitucional ahora controlado por la mayoría progresista y que, tras la última renovación, presenta una composición "obscenamente partidista", en expresión del propio presidente popular referida, en particular, a los dos nuevos magistrados del TC nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez: un exministro, Juan Carlos Campo, y una exalto cargo del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez.

El desacuerdo del PP con esos nombramientos fue tal que pidió al Gobierno que los retirara y, una vez posesionados de sus cargos, les ha recusado -sin éxito- en varios procedimientos que tramita el TC y que afectan a decisiones del Ejecutivo.

Fuentes del PP consideran "difícil" mantener relaciones "con un presidente del TC que no ha respetado la regla tradicional de que el vicepresidente del tribunal ha de ser un magistrado de la minoría y que no hace nada por que se renueve la vacante de Alfredo Montoya, que también pertenece a la minoría".

