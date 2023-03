El mediador de 'Tito Berni' implica a senadores del PSOE: "Digo que protejan a las vacas y lo dicen"

Los audios presentes en el sumario del Caso Mediador continúan señalando las posibles conexiones políticas de los investigados en la trama con representantes públicos en las Cortes Generales. En una de esas grabaciones, cuya transcripción aparece en el sumario de la causa al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el intermediario entre empresarios, políticos y un general de la Guardia Civil se jacta de manejar a determinados senadores a su antojo.

La dirección del PSOE mantiene que no ha detectado ninguna implicación o acto censurable de diputados o senadores socialistas, más allá de Juan Bernardo Fuentes al que ya forzaron a dejar su escaño. Añaden que el exparlamentario y el llamado mediador "fanfarroneaban de relaciones que en realidad no tenían".

Se trata de una extensa conversación el 16 de diciembre de 2020. La mantienen Antonio Navarro Tacoronte, el mediador cuyo papel da nombre a este caso investigado por una jueza de Tenerife, y Taishet Fuentes, el sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', su sustituto como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias cuando Fuentes Curbelo se fue a Madrid en 2020, para unirse al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

Todos ellos están siendo investigados en esta trama presuntamente corrupta. Se trata de una grabación de una conversación telefónica que fue incluida por la Policía Nacional en uno de los informes incorporados a la causa. A juicio de los investigadores, este diálogo en el que Tacoronte y Fuentes preparan una reunión que se celebrará al día siguiente con un matrimonio de empresarios "deja al descubierto el funcionamiento de la organización".

Transcripción de la conversación entre el mediador y Taishet Fuentes. EL ESPAÑOL

En un momento de la conversación están planeando cómo actuar con una de las empresarias para convencerla de que entre en su juego de presuntas comisiones y dádivas a cambio de favores. Es imprescindible, para ello, que sea consciente de la influencia política con la que cuentan para sus negocios.

-"Chacho, yo a esta la llevo al Senado y se caga. Yo la llevo al Senado y hablo con los senadores allí, y a esta le entra tembladera, y yo le digo a los senadores, le digo a los senadores míos, oye, decir en el Senado que hay que proteger las vacas y solamente en un pleno, lo dicen y está se flipa, se corre de gusto".

"Son amigos"

Tan solo unos días atrás, ambos mantenían una conversación similar que también recoge el mismo informe policial. El intermediario de la trama presuntamente criminal expone al sobrino de 'Tito Berni' que la organización "ha dado los primeros pasos" para favorecer a una empresa del sector lácteo.

[Los audios que salpican a más diputados en el 'caso Mediador': "Mesa para 15. Sólo personas del PSOE"]

Tras reunirse con un alcalde canario, éste aclaró que "sin un soborno no se concedería la licencia solicitada". También comentan la estrategia adecuada sobre presentarle a algunos parlamentarios a la dueña de la firma.

Taishet Fuentes, ex director General de Ganadería de Canarias y Navarro Tacoronte, el mediador en una imagen presente en el sumario. EL ESPAÑOL

-Yo le digo: yo te recomiendo a cierto congresista del PSOE que estén en la materia, que estén en la comisión, y dice: ¿en serio? Y digo: ¡claro! ¡No vas a invitar a uno que no tenga nada que ver con eso! ¿Vale?

-Vale, responde Taishet Fuentes. Qué estén en la comisión de economía y...

-No, no, en la comisión de economía y comisión de ganadería, loco. ¿Vale?

-Si no -replica el sobrino de 'Tito Berni'-, digo que los diputados que estén en otras comisiones y trabajando con eso se le active la chispa de crear economía, riqueza...

-No, no. Son amigos y tu tío está por medio también, ¡coño! ¿Vale?

-Vale, podría ser.

Reacción del PSOE

La aparición de estos y otros nuevos audios en el marco del caso Mediador y la amenaza de que pueden salpicar a más diputados del PSOE (aparte del que ya fue detenido y puesto en libertad con cargos) han puesto en guardia a Ferraz, a Moncloa y a los socialistas de la Cámara Baja. No obstante, fuentes de la dirección socialista dicen no haber detectado más implicaciones.

[Los audios del 'caso Mediador': "En Cabo Verde eres un marajá, pero el dinero no lo puedes traer"]

En los mensajes revelados por este periódico se apuntaba a la existencia de una segunda reunión entre Fuentes Curbelo (Tito Berni), otro compañero socialista del Congreso y Antonio Navarro Tacoronte (El Mediador), el hombre que hacía de intermediario entre la esfera política de la presunta organización criminal y los empresarios que buscaban favores a cambio de mordidas.

"Yo estoy saliendo del hotel a buscar a Bernardo y a otro diputado que viene hoy, que me va a presentar él, que está en la Comisión de la Energía [sic]", le decía Navarro Tacoronte a Antonio Bautista Prado (El Curilla), otro de los empresarios investigados por la jueza instructora.

Configuración de la presunta organización criminal según los investigadores. EL ESPAÑOL

Es la segunda reunión en un restaurante con parlamentarios a la que se hace referencia en el sumario. El otro episodio que salpicaría a parlamentarios socialistas es la cena en el restaurante Ramsés, un exclusivo espacio en el centro de Madrid que también funciona como sala de fiestas. Esta se produce el miércoles 21 de octubre de 2020. El Mediador realiza una reserva para 15 comensales, y recibe una confirmación por WhatsApp. Acto seguido le escribe a su socio, el diputado socialista Fuentes Curbelo

-Ya está todo preparado y cerrado. A las nueve de la noche en el Ramsés. Mesa para 15 personas. Solo del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña.

En las últimas horas, el PSOE se ha puesto manos a la obra y ha interrogado a sus diputados para saber quiénes asistieron a aquella cena organizada por los cabecillas del Caso Mediador. Según detallan a este diario fuentes de la dirección del partido, tan solo 5 diputados socialistas habrían asistido a aquella cena en el Ramsés. Había 3 mujeres.

Según estas mismas fuentes, algunos de los que acudieron eran parlamentarios de fuera de Madrid, que no conocen a tanta gente en la ciudad, y que fueron abordados por Fuentes Curbelo cuando cerraban la puerta de su despacho. Este les animó a que se unieran a la cena.

[Los whatsapp del diputado del PSOE del 'Mediador' escogiendo prostitutas: "Pásame el catálogo"]

Siempre siguiendo el relato de las fuentes consultadas, ya en el local se sentaron en mesas separadas, debido a las restricciones de reunión que existían en aquel momento para evitar los contagios y propagar la Covid-19.

Sabían que en la cena había empresarios. A día de hoy, en el PSOE sostienen que solo tienen constancia de la dudosa reputación del ya exdiputado Fuentes Curbelo, pero no tienen la más mínima duda sobre el comportamiento de ningún otro de sus representantes parlamentarios.

Añaden que cuando se produjeron los hechos, en 2020, el ya exdiputado acababa de llegar a Congreso y, por tanto, no era muy conocido en el Grupo, más aún teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia. Se sentaba en la última fila de escaños.

Este martes, en una entrevista en La Sexta el mediador Navarro Tacoronte, ha reculado en parte en cuanto a sus recientes aseveraciones. Ha explicado que no sabe si los asistentes a la cena estaban al tanto de las actividades de la trama corrupta. "Yo no conozco a esos diputados hasta el momento en que van a la cena".

"Otros cargos políticos"

A la pregunta de si pudiera haber otras personas importantes implicadas del PSOE, Tacoronte ha asegurado que él no es "la persona indicada para decir si hay más gente o no hay más gente. Yo puedo decirle que en los móviles hay montón de cosas. Si hay nerviosismo es porque no hay una conciencia tranquila".

Los investigadores de la Policía Nacional también opinan que puede haber otros implicados:"Existen serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y, a su vez, sirviéndose de la organización. Algunas de estas personas ya se divisan en los informes de conversaciones adjuntos. Sin embargo no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel en la trama investigada, debido al alto volumen de material pendiente de análisis".

En el Caso Mediador, una jueza de Tenerife investiga una presunta red corrupta activa en los años 2020 y 2021 en la que están implicados un diputado, un director general de una administración autonómica, un general de la Guardia Civil y empresarios canarios y peninsulares.

El ya exdiputado Fuentes Curbelo y otros miembros de la trama se valían presuntamente de un intermediario para obtener comisiones en forma de dinero en efectivo, jugosas transferencias, fiestas, banquetes, prostitutas o noches en clubs de alterne. Los integrantes de esta organización prometían abrir puertas a los empresarios para adjudicarles contratos públicos, subvenciones, tratos de favor con la administración, e incluso para ayudarles a eludir multas u otras responsabilidades en las que hubieran podido incurrir sus compañías.

Para aparentar seriedad e importancia se valían de la figura del diputado socialista Fuentes Curbelo y del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, hasta ahora el único encarcelado en la causa. La trama llevaba de visita a los empresarios a Madrid, en una ruta en la que comenzaban metiéndoles en el Congreso, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para luego continuar en algún exclusivo restaurante.

Las noches finalizaban o bien en los hoteles en los que se solían alojar los miembros de la organización o en clubs de alterne en los que, según figura en el sumario, no faltaban las drogas, las copas y las prostitutas. Al final del día cada empresario se había gastado miles de euros en toda la fiesta.

