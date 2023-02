El Gobierno expresa su "rechazo y condena" por el caso 'Tito Berni' pero descarta dar explicaciones

El Gobierno se ha manifestado este martes de forma rotunda sobre la supuesta trama de corrupción encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, y que implica a un exalto cargo del Ejecutivo canario y a empresarios de la región que recibían tratos de favor a cambio de mordidas.

Tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha expresado su "rechazo y condena a este tipo de actitudes denigrantes, incompatibles con el compromiso público". Aunque ha descartado que el Ejecutivo vaya a rendir cuentas al respecto en las Cortes Generales.

El Partido Popular ya ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia de hasta cuatro ministros por este asunto, entre ellos la vicepresidenta primera Nadia Calviño o la titular de Defensa, Margarita Robles. Además, estudia la posibilidad de solicitar que se constituya una comisión de investigación en la Cámara.

[El PSOE interrogó a los diputados de la cena con 'Tito Berni': aseguran que no se fueron de "fiesta"]

La ministra portavoz ha eludido confirmar si sus colegas de gabinete están dispuestos a atender a las peticiones del principal partido de la oposición. Tan solo se ha limitado a remarcar que el Gobierno del que forma parte es "el que más veces ha comparecido en sede parlamentaria", al igual que ha subrayado su "absoluto respeto al Parlamento".

Sin embargo, ha añadido que "cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder". Es decir, que Moncloa no contempla que la trama vaya a afectar a más dirigentes socialistas y, por ello, rechaza rendir cuentas. Rodríguez ha asegurado que el Gobierno traslada "tolerancia cero contra la corrupción" y ha reivindicado la "ejemplaridad" y "transparencia" de Sánchez.

Críticas al PP

Por otro lado, ha reiterado que si trasciende que haya algún parlamentario más del PSOE involucrado en esta trama, "ya no sería diputado socialista". Al respecto, ha valorado "la respuesta que se ha dado con prontitud".

Sobre la reacción de Feijóo a este caso, Isabel Rodríguez se ha mostrado sorprendida. "Ahora estábamos conmemorando el primer aniversario de los cambios en el PP, de lo que se trataba era abordar la regeneración o tapar la corrupción, aquello se resolvió en la segunda vía", ha criticado.

En ese sentido, ha cargado duramente contra el presidente de los populares por "sentarse a la mesa con un imputado", en referencia a la reciente cena a la que acudió Feijóo en Ibiza y en la que participó el presidente del Consell imputado por prevaricación, o "fotografiarse con la alcaldesa de Marbella".

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, el PSOE no descarta seguir adoptando medidas contra sus diputados en el Congreso. Fuentes de la dirección socialista en la Cámara reconocen haber estado en contacto con algunos de sus miembros. De momento, ya han identificado a cinco parlamentarios que participaron en una de las cenas que organizaba Fuentes Curbelo.

Patxi López, máximo responsable de los socialistas en el Congreso, ha asegurado este martes que no conoce más actividades corruptas en su grupo parlamentario. "No hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción", ha apostillado.

