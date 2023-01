Pedro Sánchez hurtará al Congreso el debate sobre los tanques a Ucrania para no enfrentarse a sus socios

El Gobierno no quería enviar tanques a Ucrania y por eso se escudó durante semanas en el argumento de que no había acuerdo para hacerlo, en la confianza de que, finalmente, Alemania no aceptaría.

Entre otras cosas, porque en España esa decisión es un problema político para el Gobierno, porque una parte de él y gran parte de sus apoyos parlamentarios lo rechaza de plano. Además, como se comprobó en el Pleno del Congreso, esos aliados del PSOE están en fase de marcar distancias de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, fecha que podría coincidir con el envío de los carros de combate. Pero una vez que Alemania y Estados Unidos han dado el paso y han abierto esa puerta, Pedro Sánchez ha dado orden de poner en marcha el envío de carros de combate. La decisión se encapsula en Moncloa y en una parte del Gobierno: en este caso, los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, respectivamente, para la ejecución militar y diplomática, y el de Presidencia, Félix Bolaños, para la ejecución política. [España decide donar a Ucrania una parte limitada de los tanques Leopard del Ejército de Tierra] El presidente del Gobierno comunicó la decisión a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que encabeza a los ministros de Unidas Podemos que se oponen a la medida. De hecho, Moncloa cree que la vicepresidenta y los ministros Alberto Garzón y Joan Subirats no serán críticos públicamente. El modelo de decisión es similar al del compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de incrementar los efectivos militares estadounidenses en la base de Rota, que también rechaza Unidas Podemos y sus socios. Salvo cambio de estrategia y de guion, Moncloa sólo tiene prevista una comparecencia en la Comisión de Defensa, pero sin plazos ni fechas previstas. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha informado oficialmente de su decisión y ha explicado su cambio de postura este martes ante el Bundestag (Parlamento alemán). Pero el presidente del Gobierno no prevé ir al Congreso a explicarlo y debatir. Fuentes oficiales de la Moncloa explican que no hay prevista comparecencia del presidente en el Congreso sobre este asunto porque "es la posición de siempre: coordinados con nuestros aliados en OTAN y UE". El asunto podría salir a relucir en la comparecencia de Sánchez en el Senado del próximo martes, donde tendrá un cara a cara con Feijóo. Pero en la Cámara Alta no tiene representación Unidas Podemos. Además, Bildu y ERC tienen una presencia mucho más limitada que en el Congreso, donde comparten grupo parlamentario y tiempo. No se informa a Feijóo Por supuesto, salvo rectificación, no está prevista comunicación reservada al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pese a tratarse de un evidente tema de Estado que, además, trasciende a la legislatura. “No es una decisión unilateral. Es en el marco de la UE y la OTAN. No hay novedad y contribuimos con lo que tenemos de lo que nos piden”, asegura Moncloa. Esa situación no es nueva, porque por ejemplo el compromiso de la base de Rota se firmó en julio en Madrid, fuentes del PP explican que a estas alturas el líder de la oposición no ha recibido información alguna de Sánchez. Añaden estas fuentes, que Feijóo recibió más información del embajador de Estados Unidos en Madrid sobre esa decisión y su operativo. Tampoco ha informado Sánchez a Feijóo del giro en la política sobre Marruecos. El Gobierno considera que cuenta con respaldo de la opinión pública que sigue siendo favorable a ayudar al pueblo ucraniano frente a la invasión. Moncloa pidió un informe jurídico para justificar que no se lleve la decisión de Rota al Congreso. Someterlo a votación tenía el inconveniente para el Gobierno de visualizar el rechazo de sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, poner en dificultades a Unidas Podemos y depender del apoyo del PP. Tampoco pasará la decisión sobre los tanques por el Consejo de Ministros. Fuentes del Gobierno explican que los demás envíos de material bélico a Ucrania tampoco han sido sometidas a votación en el Congreso. Sólo sería planteable si hubiera envío de tropas, lo que no está previsto. Aznar llevó Irak al Congreso En 2003, José María Aznar hizo que el PP presentara una proposición no de ley en el Congreso para avalar la participación de España en la Guerra de Irak. Tuvo los votos de la mayoría absoluta del PP, frente al resto de la Cámara. Luego, José Luis Rodríguez Zapatero hizo aprobar una reforma de la Ley de Defensa Nacional para que el Congreso tuviera que aprobar todas las misiones del Ejército en el exterior, y así se ha hecho desde entonces. Esta, según el Gobierno, no tiene el carácter de misión en el exterior y se limita, por el momento, a la cesión de material bélico, tal y como se viene haciendo desde que hace casi un año se inició la invasión de Ucrania. El Gobierno cuenta con que la ejecución tardará aún unos meses, porque según Defensa aún es necesario poner a punto los tanques e instruir a los ucranianos que los utilizarán. El Ejecutivo calcula que ese proceso no terminará antes del mes de junio. De los socios parlamentarios del Gobierno, sólo el PNV apoya el envío de carros de combate. El martes, en el Pleno del Congreso, los portavoces de Unidas Podemos Pablo Echenique y Enrique Santiago fueron especialmente duros, llegando a asegurar que lo siguiente sería enviar misiles. Echenique, incluso, ha recuperado este miércoles las palabras de hace seis meses de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo que el envío a Ucrania de los Leopard almacenados en Zaragoza era inviable y además supondría un riesgo para las personas. ERC y Bildu pidieron ayer que se someta a votación en el Congreso la decisión de Sanchez. 