Bolaños califica de "violencia" el "escrache" a Díaz Ayuso: "No me gusta, ahí no me van a encontrar"

Félix Bolaños ha condenado esta mañana el escrache sufrido por Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense de Madrid. "No me gusta que haya episodios de violencia verbal, ahí no me van a encontrar", han sido las palabras que ha utilizado cuando ha sido preguntado al respecto en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El ministro de la Presidencia ha reseñado sus "diferencias ideológicas" con Ayuso, que son "bastantes y pronunciadas", pero acto seguido ha reiterado: "No soy partidario de ningún tipo de escrache". Acontecimientos como el de este martes –ha añadido– van en contra de lo que puede entenderse como "una democracia sana".

Las palabras de Bolaños abren de nuevo una brecha en el seno del Gobierno. De momento, los ministros de Unidas Podemos que se han posicionado en torno a este asunto lo han hecho para justificar el escrache.

Joan Subirats, responsable de Universidades, catalogó como "normal" lo sucedido y lo enmarcó como propio de un grupo de alumnos que quiere manifestar su desacuerdo con el nombramiento de Ayuso como alumna ilustre de la Complutense.

Irene Montero, ministra de Igualdad, escribió este mensaje en su cuenta de Twitter: "Ayuso representa la destrucción de la sanidad y la educación públicas. Hoy muchas y muchos estudiantes de la Complutense le han recordado que queremos gobernantes que defiendan los servicios públicos que es lo que nos permite vivir con dignidad".

La nota discordante en el PSOE la puso Juan Lobato, el rival de Díaz Ayuso en las urnas de la Comunidad de Madrid, que justificó el escrache: "Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en lugar de consensos, no es lo más adecuado".

Las palabras de Bolaños, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez además de ministro de la Presidencia, parecen marcar una toma de postura en el PSOE por la manera categórica en que han sido puestas sobre la mesa.

Situación de España

Ha habido varias novedades en el discurso de Félix Bolaños. Dos a destacar: la reunión con el Partido Popular en la que se espera reformar el artículo 49º de la Constitución que habla de "disminuidos" y la "pronta" exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera de acuerdo con la familia.

También ha habido repetición de argumentos constantes, como que las reformas de la sedición y la malversación no se han realizado para privilegiar a Esquerra Republicana o el silencio acerca de la corrección de la ley del sólo sí es sí.

El ministro de la Presidencia ha definido España como "la vanguardia de Europa" y "un país modelo para el mundo". También ha reiterado que las alianzas parlamentarias –sin mencionar expresamente los nombres de los partidos nacionalistas– están permitiendo a Moncloa "transformar el país".

"Y esto con una pandemia, un volcán y Filomena. ¿Se imaginan de lo que seremos capaces durante cuatro años con el viento a favor?", ha dicho. También se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las elecciones de mayo y las próximas generales.

