Sanitarios y estudiantes de la Complutense protestan contra el 'alumna ilustre' a Ayuso: 'No eres bienvenida'

Asociaciones universitarias y sindicatos de estudiantes han convocado este martes una manifestación contra el nombramiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo el lema No en nuestro nombre. Ayuso persona non grata ¡Viva la lucha de las sanitarias!, estudiantes, docentes, investigadores y personal sanitario han convocado una "jornada de lucha" a partir de las 10:00 horas en rechazo a este nombramiento y a la presencia de Ayuso en el acto en el que recibirá esta distinción.

Se prevé una presencia "masiva" de distintas asociaciones de estudiantes así como de personal docente y sanitario, según ha señalado la representante estudiantil de la UCM y militante de Contracorriente, Natalia Lago, en un comunicado.

La presencia policial en la zona se ha incrementado desde primera hora de la mañana y ya hay varias unidades de la Policía Nacional a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información, donde Ayuso acudirá a las 11:00 horas.

😡No solo restringen el acceso libre a la facultad, sino que ss han encargado de llenar Ciudad Universitaria de cientos de antidisturbios.

🔥Fuera Ayuso de la UCM!

🔥Fuera policía de nuestros campus! pic.twitter.com/1KopPPwfES — A.U. La Chispa💥 (@LaChispaUCM) January 24, 2023

Por motivos de seguridad, es obligatorio presentar el carné de la Complutense para acceder a la facultad. Además, se ha cerrado uno de los accesos a peatones y coches y sólo se permite entrar a la facultad desde la Avenida Complutense, lo que está generando largas colas de estudiantes que quieren acudir a clase.

😯 Cola para entrar a la Facultad de Ciencias de la Información por la entrega del premio Alumna Ilustre a Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/Uwc4JRLocW — Jesús Garzón (@Garzon__Jesus) January 24, 2023

Así está la cosa en la Facultad Ciencias de la Información ante la llegada de @IdiazAyuso . Para esto, mejor suspender las clases.



La fila es cola para entrar a la universidad. pic.twitter.com/tI7fpfSCjH — Paco Cobos Gracia (@paco_cobosg) January 24, 2023

Los organizadores de esta manifestación contra el nombramiento a Ayuso como alumna ilustre son en su amplia mayoría colectivos estudiantiles como Contracorriente y Pan y Rosas así como los sindicatos CGT y Sindicato de Estudiantes y el Movimiento Asambleario de Trabajadores Sanitarios. Se unirán varias decenas de organizaciones como Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento o Abrir Brecha, entre otros.

Entre los lemas que se verán en la manifestación estarán Ayuso, alumna non grata. Ningún reconocimiento de la Universidad pública a quien desmantela lo público o Ayuso, no eres bienvenida.

El 75% de la junta docente de la Facultad de Ciencias de la Información está en contra de este nombramiento y una amplia mayoría se unirá a la manifestación. De hecho, varios profesores de la Facultad han enviado una carta al rector exigiendo que reconsidere su decisión. "Supone un inadmisible posicionamiento de la Universidad en periodo de precampaña electoral y en un contexto de conflicto permanente del gobierno presidido por Díaz Ayuso", declaran.

.@IdiazAyuso es una fascista, corrupta, machista y criminal. Y todos lo sabemos (menos, parece ser, el rector de la @unicomplutense).#AyusoNonGrata. Nos vemos hoy a las 10h frente a la Facultad de Ciencias de la Información 👇🏽 pic.twitter.com/OrxOIAXhl4 — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) January 24, 2023

"Intolerancia de la izquierda"

Fue el pasado 16 de diciembre cuando la Universidad Complutense de Madrid reconoció a Ayuso como "alumna ilustre" de la Facultad de Ciencias de la Información, donde se licenció en Periodismo en 2002.

Junto a ella, recibirán esta distición otras seis personas, ninguna de ellas un político en activo: el escritor Arturo Pérez-Reverte, los periodistas Almudena Ariza, Ángel Expósito y Xurxo Torres, el director creativo en Llorente y Cuenca Rafa Antón, el actor Antonio de la Torre y el documentalista, artista y escritor Miguel Trillo.

Ante las críticas a este nombramiento, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que "esto que está ocurriendo demuestra la intolerancia de la izquierda". Este lunes en una entrevista en Antena 3, la presidenta regional defendió su nombramiento como alumna ilustre bajo el argumento de que "he dado siete años de mi vida a esta universidad".

Ayuso denunció que "unos pocos", en referencia a sectores de la izquierda, "se quieren adueñar" de la Complutense. "En esta universidad he crecido y me he volcado durante siete años. ¿No me pueden dar este reconocimiento como a los demás?", ha cuestionado.

"Parece que sólo unos pocos pueden ir a la televisión y ser reconocidos", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha insistido en que ella "lo ha dado todo" durante siete años a la Complutense". Además, recordó que no se trata de un reconocimiento académico, que no la han nombrado honoris causa, sino que se trata de una distinción que han hecho a "otros tantísimos alumnos".

Dimisiones

La decisión tomada por el comité de dirección del programa Alumni de la UCM provocó una fractura casi total del equipo de gobierno de la Complutense y una profunda crisis interna en el Rectorado de Joaquín Goyache, que quiere revalidar su cargo en las próximas elecciones.

El nombramiento de Ayuso ha provocado las dimisiones de dos vicerrectores del sector conservador y aliados del PP en el seno de la Complutense: el vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, a quien se le atribuye la idea del nombramiento, y José Ignacio López, vicerrector de Política Económica y que ha presentado su renuncia para ser rival de Goyaneche a las elecciones a rector.

A estas dos bajas hay que sumar una tercera, la de Laia Falcón Díaz-Aguado, vicedecana de Estudiantes, Igualdad y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Información, según informó InfoLibre.

"No tiene méritos"

También se ha mostrado en contra el que fuera antiguo rector de la Complutense durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, José Carrillo, que ha argumentado que es la primera vez que se premia a una política en activo, lo que "pone en entredicho el principio constitucional de autonomía universitaria y la necesaria independencia de la Universidad frente a los poderes políticos, económicos y religiosos".

Carillo ha explicado, a través de redes sociales, que el puesto de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid "no es mérito suficiente" porque "antiguos estudiantes alcanzaron cargos de mayor relieve" y, además, ella "se caracteriza por sus políticas en contra de los servicios públicos".

El actual rector honorario denuncia que la Comunidad de Madrid ha convertido a la universidad "en un negocio donde no tiene cabida la investigación", favoreciendo "la creación de centros concertados o privados". De hecho, recuerda que Madrid está a punto de abrir su decimotercera univerdidad privada y que el Gobiern regional ha dado "becas" a hijos con renta alta.

10) Los protocolos aprobados en la comunidad de Madrid no fueron ajenos al drama ocurrido durante la pandemia en las residencias de la tercera edad. Este punto también nos debería hacer reflexionar sobre la idoneidad de este nombramiento. — José Carrillo (@pepcarrillo) January 21, 2023

Carillo también señala, como argumentos para retirar este nombramiento, que "Madrid se sitúa a la cola por su inversión sanitaria por habitante", la desantención en los centros de salud y en las residencias de ancianos y la manera de Ayuso de hacer política, que consiste "básicamente en descalificar e insultar a los adversarios" copiando "los métodos y estrategias antidemocráticos desarrollados por Trump en EEUU y por Bolsonaro en Brasil".

12) Díaz Ayuso práctica el arte de incendiar el debate político con sus descalificaciones. Su continúa deslegitimación del Gobierno de España y de su Presidente recuerda los métodos y estrategias antidemocráticos desarrollados por Trump en EEUU y por Bolsonaro en Brasil. — José Carrillo (@pepcarrillo) January 21, 2023

