El Gobierno insta al PP a votar sí al decreto anticrisis si cree que copia las propuestas de Feijóo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este martes al Partido Popular que vote a favor del decreto anticrisis que el Gobierno presentó el pasado 27 de diciembre. Ha respondido a las acusaciones de los conservadores, que aseguran que sus medidas están copiadas, con un rotundo: "Si son los padres del decreto ley ¿por qué no lo votan?".

El pasado martes, el Gobierno aprobó en su último Consejo de Ministros de 2022 un paquete de medidas para ayudar a combatir la inflación, especialmente en la parte que afecta a los alimentos, y se prorrogaron muchas de las ayudas que espiraban el pasado 31 de diciembre.

Cuando el PP conoció la medida, la estupefacción fue máxima. El equipo económico dirigido por Juan Bravo aseguró que muchas de esas medidas llevaban su sello. En total, contaban 10 iniciativas "copiadas" de las propuestas que les había hecho llegar Alberto Núñez Feijóo al Ejecutivo.

[Por qué el PP no votará en contra de las ayudas de Sánchez: las 10 medidas que le "copia" el Gobierno]

Este paquete tiene un plazo de un mes para tramitarse en el Congreso de los Diputados y, aunque seguramente den los números para que salga adelante, el PP ha dicho en reiteradas ocasiones que su intención es votar que sí o abstenerse.

A ello ha respondido este martes María Jesús Montero. "No han dicho que vayan a votar a favor. Si son los promotores ¿por qué tienen dudas?", ha dicho en un acto en Sevilla. "Se han instalado tanto en el 'no' por sistema, que el titular es que el PP no va a votar que no", ha insistido.

Sin embargo, el PP quiere conseguir algo más para dar su sí. Juan Bravo aseguró este lunes que la condición es que el Gobierno acepte algunas de sus propuestas para mejorar la norma, como ampliar la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas.

Sigue los temas que te interesan