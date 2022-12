Odón Elorza advierte: si Felipe VI no defiende las instituciones será un 'jarrón chino prescindible'

El PSOE intenta implicar ahora al Rey Felipe VI en el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Tribunal Constitucional.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha pedido este jueves que el Rey Felipe VI haga una "clara defensa de la democracia" y del "normal funcionamiento de las instituciones" durante su tradicional discurso de Nochebuena.

En caso contrario, ha advertido el diputado y exalcalde de San Sebastián, "la opinión pública puede llegar a la conclusión de que [el monarca] es un jarrón chino decorativo", es decir, una figura "absolutamente prescindible".

La crisis institucional ha tenido su punto álgido esta semana, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente, a instancias del PP, las enmiendas al Código Penal con las que PSOE y Unidas Podemos pretendían alterar el sistema de elección de sus magistrados.

Varios ministros del PSOE y sus socios han cuestionado la legitimidad (prevista por la Ley) del Tribunal Constitucional para impedir la votación de una iniciativa en las Cortes.

El propio presidente Pedro Sánchez ha atribuido la decisión a "un Tribunal Constitucional con mayoría conservadora y mandato caducado", mientras que Podemos ha calificado a sus magistrados de "golpistas con toga".

En declaraciones a Europa Press, el socialista Odón Elorza ha considerado que Felipe VI debería haber hecho "gestiones discretas" ante los partidos para resolver el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No sé si ha hecho esas gestiones, no parece y, si lo ha hecho, no ha tenido ningún éxito, lo cuál me preocuparía aún más", ha señalado Odón Elorza, quien recuerda que el artículo 56 de la Constitución confiere al jefe del Estado la función de "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones".

Elorza sostiene que el Rey debería haber intervenido hace meses "porque la situación de crispación y bronca que se traslada a la ciudadanía desde el Parlamento es terrible y degrada la democracia y la convivencia".

"Me hubiera gustado que hubiera actuado antes del discurso de Navidad", ha añadido el diputado socialista, "si hace alguna referencia espero que lance un mensaje inteligente. No se trata de que tome partido por nadie, sino de que haga esa función de "arbitrio y moderación que le reserva la Constitución", ha explicado.

Sigue los temas que te interesan