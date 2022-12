El Rey centrará su discurso en la inflación y la sanidad pero también se referirá a la crisis institucional

Todo está listo para la grabación del discurso de Nochebuena de Felipe VI. La cita tendrá lugar este viernes por la mañana en el Palacio de la Zarzuela, justo en la víspera de su emisión.

Las palabras del Rey coinciden con la crisis institucional desatada tras la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar las medidas cautelares solicitadas por el PP contra el procedimiento elegido por el Gobierno para reformar las reglas del Alto tribunal.

"En el mensaje de Navidad, el Rey hará una referencia implícita a la actualidad política, como no puede ser de otra manera y como hace siempre que un tema de actualidad está en la primera plana de la vida de los españoles", revela una fuente cercana al equipo de Zarzuela.

[El Gobierno pone en marcha su ‘plan b’ para cambiar el TC en enero con una proposición de ley]

La situación económica y la crisis sanitaria acapararán la mayor parte de la intervención del Monarca, "ya que durante todo el año el Rey ha podido percibir la preocupación que los españoles sienten por el momento que estamos viviendo… Felipe VI cree de verdad en el país y sus posibilidades de recuperación tras el golpe de la pandemia, así que su idea es infundir ánimo, optimismo y fe en nosotros mismos", asegura una persona cercana al Rey.

La realidad es que, desde que llegó al trono el 19 de junio de 2014, no se puede decir que Felipe VI haya tenido un discurso de Navidad tranquilo. El de este año no es una excepción.

La jefatura del Estado sabe que su papel "no puede ir más allá de 'moderar y arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones', que es lo que le encomienda la Constitución en su artículo 56", añade la misma fuente.

Lo que no es novedad es cómo el Rey escribe su discurso de Navidad. Felipe VI aprovecha los actos que preside a lo largo del año para ir tomando el pulso a la actualidad y los temas que preocupan a la sociedad. Además, el jefe de la Casa hace consultas con personalidades de diversos ámbitos para escuchar sus opiniones sobre los temas que el Rey va a tratar.

Aunque algunos tildan ya este discurso de Navidad como el más difícil desde que Felipe VI llegó al trono, hay que recordar el del 2017, tras el referéndum ilegal en Cataluña, o el del 2019, tras los escándalos que salpicaron a su padre y que obligaron a Juan Carlos a dejar España y establecer su residencia en Abu Dabi.

No habrá mención al Emérito

Una vez que el Rey tiene las ideas claras que quiere plasmar en su aparición de Nochebuena, las dos personas que las plasman en papel son Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, y Jordi Gutiérrez, jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación.

Después, todo el equipo se reúne y, tras un intenso debate, terminan el discurso.

Pero todavía queda un último paso. Las palabras del Rey tienen que ser aprobadas por Moncloa antes de ser grabadas. Eso es algo que ocurre con todos los discursos que hace el Monarca, aunque de trate de un acto pequeño y de menor importancia.

"No suelen tocar nada. Desde que ya no está Carmen Calvo [que revisó los discursos mientras fue vicepresidenta], no está claro quién los supervisa, ya que parece que lo hace cada vez una de las vicepresidentas. El de Navidad, que es el más importante del año, es el que miran con más detalle, aunque es también el más personal y al que nunca ponen pegas, ya que es el mensaje que el jefe del Estado quiere transmitir con más claridad", explica la misma fuente.

Desde hace años, planea también la idea de que Felipe VI pueda referirse en su discurso de Navidad al caso de su padre, Juan Carlos. Las fuentes consultadas por este diario niegan esa posibilidad: no habrá mención al Emérito.

"Rotundamente no. No habrá ninguna alusión a Juan Carlos. Se trata de un tema privado, y Felipe VI ya ha dejado claro que sabe perfectamente separar su papel de Rey e hijo. El mensaje de Navidad está dentro de sus funciones como cabeza del Estado, nada de lo personal debe entrar en él", sentencia la misma fuente.

Desde la sala donde se situará el control de realización del equipo de TVE que graba cada Navidad las palabras del Rey, estarán atentas la Reina y sus dos hijas, la Princesa Leonor, que se encuentra de vacaciones en España y la Infanta Sofía, que ya ha terminado el primer trimestre en el colegio Santa María de los Rosales.

