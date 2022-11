El PP descarta la moción de censura a Sánchez y rehúye otra 'foto de Colón' con Vox por la sedición

El Partido Popular descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez como le piden desde Vox y Ciudadanos. Tampoco participará en las manifestaciones que está promoviendo el partido de Santiago Abascal en noviembre para protestar contra la reforma del delito de sedición. Feijóo rehúye así una nueva foto de Colón.

Durante el Comité Ejecutivo Nacional de este lunes, el presidente popular concluyó su discurso con una petición a los suyos: que busquen "la moderación y la centralidad". En esa línea, defendió: "No estamos aquí para insultar a Sánchez, ni para combatir el radicalismo con más radicalismo. No estamos para dar a España histrionismo ni estridencias. Hemos venido a ganar".

El líder de la oposición es consciente de que la reforma de la sedición vuelve a dejarle despejado el centro político. De ahí que evite repetir algunos episodios del pasado que, según la actual dirección, terminaron suponiendo un error. Como la famosa manifestación contra Sánchez a la que acudió Pablo Casado junto a Albert Rivera y Abascal.

Ahora, el mensaje es bien distinto. "Ni Arrimadas ni Abascal nos marcan la agenda. Y las mociones de censura se plantean para ganarlas", defienden fuentes de Génova para justificar su negativa a los emplazamientos que han recibido de parte de las dos formaciones políticas.

Sin embargo, los populares no cierran la puerta a convocar sus propias protestas contra la reforma del Código Penal comprometida por el Gobierno con sus socios de ERC. "Todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Se estudiará y si se estima oportuno, no lo descartamos", admiten desde el partido.

Propuesta en el Congreso

El líder de la oposición ya ha anunciado que su formación registrará en el Congreso de los Diputados una propuesta legislativa para pedir que se mantenga la sedición en el Código Penal y para que se tipifique nuevamente la convocatoria de un referéndum ilegal de independencia.

Génova busca poner en un brete a dirigentes socialistas. "Vamos a intensificar presión sobre diputados del PSOE, porque esta reforma no es algo que vaya a votar Ferraz. La van a votar diputados elegidos por las provincias de Toledo, Guadalajara, Zaragoza, Teruel. Por tanto, con nombres y apellidos", apuntan desde el entorno de Feijóo.

En el PP creen que "cualquier barón socialista puede dar indicación a sus diputados para que ayuden a parar esta cacicada". Si no lo hacen, "que es lo previsible", los populares piden a presidentes como Page o Lambán "que dejen de dar declaraciones con golpes de pecho".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, dos dirigentes autonómicos tomaron la palabra en la reunión de la plana mayor del partido celebrada este lunes en Madrid para pedir que se "siga apretando" al Gobierno y al PSOE por este asunto. Fueron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el candidato en Castilla La-Mancha, Paco Núñez.

"Es un tema que en algunos territorios como Aragón, Extremadura, Castilla La-Mancha o Madrid tiene un gran coste político para el PSOE. Por eso los principales dirigentes del PP se trasladarán a esos territorios para denunciar la última cesión de Sánchez a ERC", cuenta un dirigente del partido.

Con esta polémica sobre la mesa, el Partido Popular está convencido de que el desgaste político de Moncloa es inevitable. Y por ello dará su propia batalla. Pero rechaza de plano protagonizar alguna acción en común con Ciudadanos y Vox.

