Feijóo anuncia que el PP registrará una propuesta para "mantener la sedición en el Código Penal"

El Partido Popular registrará en los próximos días en el Congreso de los Diputados una propuesta para que "el delito de sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito la convocatoria de referéndum ilegal de independencia". Lo ha anunciado este lunes Alberto Núñez-Feijóo.

"Haremos lo que Sánchez dijo que era imprescindible antes de que ahora haya hecho lo contrario", ha subrayado el presidente del PP ante la plana mayor de su partido, que se ha congregado en la sede nacional de Génova para participar en el Comité Ejecutivo Nacional.

Con esta iniciativa, el líder de la oposición busca poner en un brete a diputados del PSOE, a los que ha apelado otra vez para plantearles de qué lado están en este asunto. "Tendrán que elegir si siguen a Sánchez en la sumisión al independentismo o si siguen a la inmensa mayoría de los españoles en defensa del Estado", ha dicho.

Durante su discurso, Feijóo también ha cargado contra el presidente del Gobierno. "No tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo. No tiene derecho a impugnar una sentencia del Tribunal Supremo de la mano de los condenados por ella. No tiene derecho a disponer del Estado como si fuera suyo, porque no lo es", ha criticado.

"No me van a silenciar", ha advertido el dirigente conservador. Después, ha reprochado que "hay muchas cosas negociables, pero la igualdad de los españoles ante la ley no es una de ellas". "Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada", ha añadido.

Delito de malversación

Por otro lado, el presidente del PP ha sostenido la teoría que vienen abonando desde sus filas en los últimos días: "Será injustificable también que adapten a sus intereses (de los independentistas) el delito de la malversación como se está amagando. Sería el colmo".

Según Feijóo, "no existe ningún principio democrático para justificar que el independentismo haga un Código Penal a su medida y que encima cuente con el beneplácito del presidente del Gobierno".

Este capítulo lo ha cerrado con una advertencia, "el delito de sedición seguirá existiendo, sólo que con Sánchez se podrá cometer con total impunidad"; y una consideración: "Sánchez no tiene ningún mandato electoral para tomar estas decisiones", ha afirmado tras acusar al presidente, entre otras cosas, de "mentir".

El líder de los populares también se ha referido a otros asuntos espinosos para Moncloa. Como la polémica que envuelve al Gobierno por la tragedia de Melilla. "A estas alturas de su mandato, sabemos que su palabra vale entre poco y nada. Pero cuando la mentira es tan evidente, un gobierno debe asumir la gravedad de los hechos", ha defendido.

El Partido Popular, en ese sentido, ya ha registrado en la Cámara Baja una "solicitud de comparecencia urgente" para que el presidente Sánchez, "dadas las circunstancias", sea "el primero en dar la cara".

Feijóo ha concluido su discurso emplazando a sus compañeros de partido a buscar la "moderación" y la "centralidad", aquello que les "une". "No estamos aquí para insultar a Sánchez, ni para combatir el radicalismo con más radicalismo. No estamos para dar a España histrionismo ni estridencias. Hemos venido a ganar", ha pronunciado.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de su futura victoria en las urnas. "Estoy aún más decidido que cuando llegué en abril, podemos lograrlo hoy más que nunca. España nos necesita y sólo podemos decirles que estaremos a la altura de lo que España merece", ha finalizado entre los aplausos de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco.

