Feijóo aprovecha la concesión de Sánchez a ERC para volver a erigirse en líder del centro

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha aprovechado la última concesión de Pedro Sánchez a sus socios de ERC -la derogación del delito de sedición- para volver a erigirse en el líder del centro dentro del tablero político español.

De hecho, las palabras con las que concluyó la comparecencia institucional que protagonizó este viernes desde Génova para manifestar su rechazo a la reforma del Código Penal, fueron en esa dirección. Feijóo quiso terminar con apelaciones a la centralidad, la moderación y al diálogo.

"Con toda humildad, pero con toda contundencia quiero que sepan que el centro político que no entiende esta decisión no está huérfano", proclamó el líder de la oposición, que defendió "una política en la que las diferencias se entienden, no se combaten".

Los populares esperan protagonizar un debate en el Parlamento que retrate al Ejecutivo. En las próximas semanas recordarán, entre otras cosas, las promesas del presidente del Gobierno en campaña. Como cuando dijo que tipificaría la convocatoria de un referéndum ilegal de independencia.

Para el equipo de Feijóo, el paso adelante que ha dado el Gobierno con la reforma del Código Penal ha sido crucial en el relato político. Cuando el presidente del PP se enteró del anuncio de Sánchez, decidió orientar él mismo el enfoque del primer comunicado que emitió el partido.

Según describen en su entorno, "no contempló otros escenarios que no fueran ofrecer una comparecencia institucional". Nada más aterrizar este viernes en Madrid, a las 14:00, pasó por su casa, se enfundó el traje y la corbata y puso rumbo a la sede del PP "para dirigirse al país".

"Centro despejado"

Fuentes populares sostienen que con un Sánchez cada vez más escorado a la izquierda, "el centro se ha quedado despejado para Feijóo". Precisamente es en ese espacio donde confían todas las posibilidades para una victoria en las urnas.

Tras el abrazo del presidente a ERC, Feijóo apuesta por "el diálogo con todos, pero sin sumisión ni claudicación ante nadie". También apela al "deber moral" de los dirigentes socialistas, a los que insta a rebelarse contra Sánchez en este nuevo capítulo de acercamiento al independentismo.

"O se está con los condenados o con la legalidad democrática", plantea Feijóo, porque a los cargos del PSOE "les corresponde ahora tomar una decisión". "Cuando se traspan fronteras en la convivencia de una nación es imprescindible tomar la palabra", defiende.

Cuando se cumplen dos semanas de la ruptura de las negociaciones con el Gobierno para renovar el Poder Judicial por el asunto de la sedición, el jefe de la oposición se congratula de la decisión adoptada y poco comprendida en su momento.

"Lamento tener razón y constatar que el único proyecto de Sánchez consiste en ganar tiempo, aunque para ello debilite nuestra unidad, nuestras instituciones y nuestra calidad democrática", se reafirma.

Una vez registrada en el Congreso de los Diputados la propuesta legislativa de PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados para reducir las penas por el delito de sedición, el Partido Popular procura abrirse hueco entre los votantes que no entienden este paso adelante.

Desde la formación conservadora consideran que "el centro político no entregaría el Código Penal a ERC". En ese sentido, lamentan que la rebaja de la sedición es "una buena noticia para los extremistas, pero no para un constitucionalismo del que se ha bajado Sánchez".

