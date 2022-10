Abascal avisa: revisará la licencia a La Sexta por ser una "mafia" y alentar el "golpe secesionista"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avalado la amenaza del portavoz político de su partido Jorge Buxadé de revisar la concesión televisiva de La Sexta si llegan al Gobierno alegando que la cadena "alentó el golpe secesionista" en Cataluña y que como "mafia" que son hay que "actuar como ellos" porque son "el enemigo".

Si bien ha defendido la libertad de expresión de los medios de comunicación, el líder de la formación de extrema derecha ha asegurado que La Sexta ha difamado a Vox en un reportaje emitido hace varios días en el que analizaba los vínculos de la ganadora de las elecciones en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, con el fascismo y con su partido. También este domingo en el programa Salvados con entrevistas a críticos de Vox que cuestionan su funcionamiento interno.

Esta actitud, según Santiago Abascal, es actuar "como la mafia" y ha explicado, en una entrevista este lunes en Telecinco, cómo en unos audios de Villarejo el presidente de La Razón y directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, le dijo al excomisario "que conoce a muchos delincuentes y que al que le lleva la contraria le hace un traje". "Nos parece muy bien la libertad de prensa, pero si actúan como la mafia, actuaremos como ellos. Lo vamos a denunciar", ha advertido.

Rifirrafe con Ana Rosa Quintana

En la entrevista, Abascal ha mantenido un tenso rifirrafe con Ana Rosa Quintana, que replicaba en su programa las palabras de Buxadé sobre La Sexta de la semana pasada. "La Sexta tiene un privilegio que es una concesión de dominio público y vamos a estar muy encima de ellos. Que sigan ellos con sus insultos que nosotros tomamos buena nota y vamos a exigir el cumplimiento de la ley y de los documentos del contrato de concesión. Esto no es una amenazan porque no amenaza quien ejerce un derecho legítimo", dijo el portavoz político de Vox.

"¿Qué le pasa a Vox con los medios de comunicación? ¿Cerraría La Sexta?", ha preguntado Ana Rosa al líder de Vox. "Es que parece que les molesta que haya medios que expresen su opinión libremente. Yo llego a la conclusión de que pensáis en que medios que molestemos, en este caso La Sexta, pues vamos a eliminarlos. Se llama libertad de prensa, para eso es una democracia", ha opinado la periodista.

Ante esto, Santiago Abascal ha respondido que apoya las palabras de Buxadé y que, por ahora, no cerraría la cadena pero sí revisaría "la concesión pública de un medio que, entre otras, cosas alertó del golpe separatistas en Cataluña".

"¿Ha abierto Vox la puerta a nazis?"

"Buxadé ha hecho una referencia muy directa a un medio concreto, no a todos, que evidentemente tienen libertad de información y de prensa, que igual que los políticos tenemos el derecho de contestar", ha añadido un Santiago Abascal que creía finiquitada esta cuestión con estas palabras. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha reaccionado contestándole que responder a un periodista o a una cadena cuando no se está de acuerdo le parece "fenomenal" pero que no puede amenazar con cerrar una cadena. "Se llama libertad de expresión", le ha dejado muy claro la periodista.

En la entrevista, Ana Rosa también le ha preguntado si Vox "ha abierto las puertas a grupos nazis". "¿Cómo se controla eso?", ha cuestionado. "Por favor, es difícil de controlar porque en un partido tienes que hacer listas en 8.000 municipios. Pero la mayor parte de la gente que entra en Vox es buena gente. Igual que lo pienso de los que entran en otros partidos. Que hay corruptos y garbanzos negros, por supuesto, como en todos", ha replicado Abascal.

