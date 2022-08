Susana Díaz firma la petición de indulto a José Antonio Griñán: "Hay argumentos de sobra"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado la petición de indulto para José Antonio Griñán que impulsa su familia y que también han firmado Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra.

"Pepe es un hombre honesto, honrado y hay argumentos de sobra para justificar el indulto", ha señalado Susana Díaz, que recuerda que el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, "no vio delito de malversación".

Díaz ha confirmado su firmará la petición de indulto de la familia de Griñán en el programa de Cuatro en el que colabora semanalmente.

"No se ha llevado ni un duro"

"Su familia ha recurrido a un instrumento de gracia por razones humanitarias, por edad, por su patrimonio, no se ha llevado ni un duro, hasta Feijóo ha reconocido que no era un político corrupto", ha argumentado Susana Díaz, quien ha esgrimido el hecho de la existencia de dos votos particulares al fallo, aprobado por tres votos a favor y dos en contra.

A esos dos votos particulares ha sumado el hecho de que Barreiro no apreciara malversación para hablar en ese caso de "un tres tres", por lo que ha recordado que "no conocemos ni siquiera la sentencia, sólo el fallo, algo cuanto menos anómalo, que se conozca el fallo, pero no los argumentos de los magistrados para llegar a esa conclusión".

La senadora socialista ha destacado que el magistrado Barreiro desechó el delito de malversación para Griñán y ha apuntado que esta figura "exige que el centro directivo tenga la oportunidad de acceder a esos fondos" y colegir de ello que "Pepe no tuvo acceso a esos fondos".

Alfonso Guerra

También firmará el escrito de apoyo al indulto el exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra.

"Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya eso -no solicitan el indulto, lo apoyan- y yo he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma", ha afirmado este miércoles en un acto.

6 años de cárcel

Fue el pasado 26 de julio cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El primero fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

Ante esto, la familia de Griñán publicó un comunicado de 11 páginas en el que calificaba de "desafortunada ironía" su condena a prisión por malversación, toda vez que "durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor".

Tras repasar su biografía política, y atacando al delito de malversación, apuntan que es un "hecho cierto y conocido" que el patrimonio del político andaluz es "limpio y ajustado al propio del servidor público".

De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es "publico y notorio" que tras haber ocupado las más altas magistraturas del estado, "su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar".

Asimismo, destacan la actitud "prudente" y "discreta" mantenida por Griñán ante el proceso judicial del caso de los ERE, y añaden que mantienen el mismo respeto a los tribunales cuando piden la medida de gracia por "razones de humanidad y equidad". La familia, en este borrador, señala que el exdirigente socialista ha sufrido a lo largo de 11 años "un permanente deterioro psicológico y moral" al ver su nombre expuesto al debate público.

