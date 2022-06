Rufián se burla al ser preguntado por el 25% de castellano: "Soy catalán y no entiendo el español"

El diputado separatista y portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se toma a broma que el Govern desobedezca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que un 25% de las horas lectivas de los alumnos catalanes transcurran en castellano.

Así lo ha demostrado este martes en el Congreso de los Diputados cuando, al ser preguntado por esta cuestión, ha respondido en tono burlesco (y en perfecto castellano): "Me está hablando en español y no le entiendo. Como sabe, soy catalán y entonces no le entiendo. Hay un gran problema en Cataluña con el español, que es un idioma que yo desconozco y no entiendo".

Tras esta intervención, Rufián ha interpelado directamente al periodista: "¿Puede hablar en catalán? Es que si no, no lo entiendo". El interfecto ha probado suerte en valenciano, pero tampoco ha obtenido respuesta del político nacionalista. Rufián ha ofrecido la misma respuesta: "Me está hablando en español y no le entiendo".

Rufián: "Soy catalán y no entiendo el español"

Así ha despachado el portavoz de ERC, socio parlamentario del Gobierno de España, la negativa del Govern de Pere Aragonès a cumplir el porcentaje mínimo -25%- "por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de normal dentro del sistema", en palabras del TSJC ratificadas por el TC.

La Generalitat de Cataluña, tal y como informó EL ESPAÑOL, burlará durante años esta sentencia dejándola sin objeto a través de un decreto ley que, a la espera de ser ratificado en el Parlament, ya ha sido aprobado por el Ejecutivo regional.

Gabriel Rufián sí se ha querido pronunciar sobre el caso Pegasus, después de que se haya levantado el caso y citado como testigo al ministro de Presidencia, José Félix Bolaños. "Se está haciendo más en una semana que en un par de años", ha celebrado Rufián, que ha tirado de argumentario: "Nos preocupa mucho que se espíe a gente de este país por sus ideas; hay que aclarar qué ha pasado".

También ha dado su opinión sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, que no se convoca desde septiembre de 2021. Jordi Turull (JxCat) la ha dado por "liquidada" en una entrevista concedida esta mañana a Catalunya Radio, pero el de ERC le ha enmendado la plana. "Creo que el diálogo, la negociación y la palabra es necesaria", ha deslizado al respecto.

