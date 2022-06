“El Gobierno debe preocuparse menos del efecto Feijóo y más por los efectos de la inflación”

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en un mitin en Estepona (Málaga). El líder del PP ha sido protagonista del primer día de la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de Andalucía el próximo 19 de junio. Feijóo ha sacado a relucir los buenos resultados en las encuestas, de los que ha dicho que "no hay que fiarse". Y ha indicado que "el Gobierno debe preocuparse menos del efecto Feijóo y hacerlo más por los efectos de la inflación, los efectos de la deuda pública y más de España".

En este sentido, el líder nacional de los populares ha indicado que esa mejoría en los sondeos "es consecuencia de que la mayoría de los españoles está cansada de este desgobierno, de esta forma, de ocupar las instituciones y de esta forma de vivir mejor que los españoles por parte del Gobierno".

Para él, actualmente los ciudadanos "buscan una alternativa para cambiar lo que no funciona para interesarse por lo importante. La alternativa real a las políticas de Sánchez, a sus socios de Gobierno: Izquierda Unida y el Partido Comunista, y sus socios parlamentarios: ERC y Bildu, es la de las propuestas serias, pensadas y trabajadas".

Así, incidiendo en una idea que el gallego ya había presentado con anterioridad, ha hablado de su partido como "la alternativa de recuperar la credibilidad de sus instituciones: del CNI, de la Fiscalía, del CIS, de la Abogacía del Estado, porque confundir el Gobierno con el Estado es una de las perversiones a las que nos está acostumbrando este Ejecutivo. No puede servirse de las instituciones y abusar de ellas para sus intereses políticos".

El popular, en relación con la serie de televisión que está grabando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado el modelo actual de debate público: "La gente busca una alternativa para la que la política no se convierta en una competición de fotos en Instagram, tuits muy simpáticos y tertulias en televisión. Si quiere usted tener un programa de animación, apúntese a una cadena de televisión, porque un Gobierno no es un programa de animación".

Campaña andaluza

En su estancia en Málaga, Feijóo ha destacado que "esta provincia es el reflejo del bienestar y la prosperidad para el resto de Andalucía y para la mayor parte de España". Y ha animado a los simpatizantes presentes en el mitin a "pedir la confianza a la gente. Una confianza que no tiene valor porque se da o no se da. Y se otorga para hacer las cosas bien, para trabajar por los intereses de los demás, para pagar lo que se debe y para no gastar más de lo que se tiene, es el verdadero contenido de la política".

Así, el presidente nacional de los populares ha señalado que "en Andalucía vamos a empezar un gran proyecto" y ha comparado la situación del PP en España con la de la comunidad autónoma: "Me he encontrado un partido que se parece a esta tierra: ilusionado. Se nota que puede estar a punto de pasar algo grande".

Igualmente, ha loado la gestión del presidente de la Junta de Andalucía: "Hoy Andalucía es la expresión de las mejores políticas públicas. Juanma Moreno hoy es Andalucía, el andaluz que interpreta con mayor fiabilidad lo que quiere la mayoría de andaluces. Conseguir esto en tres años y medio es una odisea, conseguir una marca que se mimetiza con la tierra, es una oportunidad que el PP y Andalucía tienen que aprovechar".

Sigue los temas que te interesan