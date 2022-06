Los chats de las presiones de Más Madrid para financiarse: "Tendrías que aportar 1.670 euros"

Más Madrid se enfrenta a una multa de hasta 300.000 euros por un posible delito de financiación ilegal, tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por ex ediles de la formación que lideran Íñigo Errejón y Rita Maestre.

En la denuncia se han aportado unos chats, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en los que dos concejales presionan a una asesora de la formación, con su familia en paro, y no afiliada a la formación, para ingresar 1.680 euros en un plazo de tan solo siete días.

La siguiente conversación, que data del 26 de diciembre de 2019, está reproducida con alguna corrección que facilite su lectura. La mantiene Cuca Sánchez, edil de Más Madrid, con una asesora de la formación, no afiliada, a través de la plataforma Telegram.

Conversación de los dos ediles de Más Madrid con la asesora. E.E.

-Buenos días. ¿Qué tal todo, guapa? ¿Cómo van las Navidades? Espero que bien. Te comento: te escribo en relación al tema de la aportación económica (...) Queremos hacerlo fácil y posible, por tanto, lo único que te preguntamos es si puedes aportar la cantidad aproximada media, 2.170 euros, antes del 3 de enero, si puedes aportar más o si por el contrario puedes aportar menos o no aportar. Ya me dices.

-La verdad es que para mí, con toda la familia en paro y mi sueldo el único que entra desde hace años, me deja en mala situación. Pero qué le vamos a hacer... Yo haré la transferencia antes del día 1.

-Tenemos en cuenta tu situación, para ajustar lo más posible. Mañana te concretamos.

La concreción, en efecto, llega el 27 de diciembre. "Finalmente, ajustando todo, la cantidad que tendrías que aportar sería de 1.670 euros. Te envío ahora los datos para que puedas hacer el ingreso. Gracias por tu generosidad, guapa. Un abrazo".

Y ahí es donde entra en escena el edil Miguel Montejo, muy crítico con el Partido Popular por el caso mascarillas, que traslada de manera muy directa, sin rodeos, a la asesora: "Aportaciones a la cuenta ES44 2100 5731 7102 0028 ****. Concepto: Nombre y Apellidos y DNI. Beneficiario: Más País. Cuándo: ENTRE EL 27 DE DIC -hoy- y EL 3 DE ENERO. Cantidad: 1.680 [10 euros más de los acordados]".

La mujer, "abrumada"

Ante esta cifra, la simpatizante de Más Madrid admite sentirse "abrumada": "Jolin, q mal (sic)". Y es que tal y como precisa más adelante, su situación económica no era precisamente holgada por aquel entonces como para colaborar en la constitución de Más País, tal y como le exigían los dos ediles.

"En estos momentos estamos pasando mi familia y yo por graves problemas económicos", confiesa con "vergüenza": "Mi madre, que es dependiente, además tiene en estos momentos una orden de desahucio que se ejecutará cuando termine el estado de alarma (...) y tendré que buscar un alquiler para ella".

Además, describe la mujer, "mi pareja está actualmente en paro y no tiene derecho a ninguna prestación". Así que "mi sueldo es el único que entra en 3 casas" porque "el resto de mi familia están en situación de ERTE o jubilados", explica a Miguel Montejo.

La asesora, presionada por los ediles de Más Madrid, trata de evitar la aportación explicando que le gustaría que "esta situación no fuera tal, pero la realidad se ha echado encima gravemente estos meses. En cuanto mi situación mejore, estaré encantada de colaborar también económicamente con el proyecto otra vez. ¿Existe alguna solución u otra alternativa viable para mi actual situación? (...) Un abrazo compañero. Y siento este conflicto".

Pese a explicar su precaria situación, sin escatimar en detalles, y tras expresar su voluntad de colaborar económicamente en un futuro (llega, incluso, a ofrecer pruebas que acrediten "la veracidad de lo expuesto"), Montejo no cesa en su empeño: "Por lo que me dices, en caso de haber afectación, no creo que fuese superior al tramo más bajo. Se trata de ser flexibles, pero no arbitrarios".

Dos denuncias

Estos mensajes vendrían a sostener la tesis de los denunciantes: que varios concejales de Más Madrid exigieron miles de euros a empleados sin afiliación política para financiar Más País, el proyecto de Íñigo Errejón para hacer frente a Unidas Podemos. Esta práctica, conocida en las cuitas políticas como "impuesto revolucionario", es contraria a la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

El origen de esta financiación irregular estaría en la carta financiera del partido, que sería contraria al artículo 618 del Código Civil. Este define las donaciones como un acto "de liberalidad" por el que "una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta". En este sentido, los denunciantes consideran "evidente que la carta financiera no constituye un acto de liberalidad dado que sí se está obligado a ello, siendo condición sine qua non aceptarla para acceder al cargo de Vocal Vecino".

Estos fondos, aclara la denuncia de Recupera Madrid, "deben distinguirse de la donación puntual que muchas personas hicieron a principios de 2020 para compensar las deudas que la campaña electoral de las elecciones generales [donde Más País sólo obtuvo dos diputados] había generado y que, dentro de los máximos legales deben considerarse correctas".

Por si fuera poco, el PP ha adelantado que se querellará contra Más Madrid por falsedad documental. Y es que, tal y como informó EL ESPAÑOL, el tesorero del partido en la transición a Más País, Francisco de Asís Fernández Camacho, admitió en una conversación por Telegram que hubo una asamblea fake para la constitución del proyecto de Errejón. Para más inri, también se falsificaron firmas.

Recupera Madrid (el partido fundado por los carmenistas) también está estudiando sumarse a esta causa, aunque temen que esta última demanda pueda no ser admitida si el ex tesorero de Más Madrid no se suma a la denuncia. Sea como fuere, la sombra de la sospecha se cierne sobre Más País con más intensidad que nunca.

