Eva Granados: "Los 'indepes' harán todo por erosionar España, y el Emérito les da motivos"

El Senado está en obras... y pocos se habrán enterado si no han recorrido el nuevo camino de la plaza de Oriente a la de España, donde el Ayuntamiento de Madrid ha creado un espectacular espacio peatonal y ajardinado. El Senado está en obras (quiere decirse) de las de verdad, porque las de sus cimientos institucionales se quedaron a medias desde los años de la Transición.

La misma portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Eva Granados (Barcelona, 1975), lo admite. Pero le mira el lado bueno al asunto, presumiendo de que la calma y la ausencia de foco mediático "permiten consensos y unanimidades que no se dan en el Congreso". Y que eso enriquece las leyes que pasan por allí... claro, que ahora se acaba ese silencio, con la llegada del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para confrontar con Pedro Sánchez en el Senado.

Granados ya prepara café para recibir al líder popular y "negociar cosas" con él. Y a pesar de que ni las obras hacen ruido en el Senado, la líder del PSC y portavoz del PSOE se sienta en el banco azul del antiguo salón de plenos, y construye un discurso sólido de reproches al PP. A Feijóo le admite un cambio de tono, "pero obras son amores y, de momento, ha dado entrada a Vox en un Gobierno regional, ha callado ante la corrupción y vota no a todo"... ¿o a casi todo? Veamos.

No voy a ser original: ¿para qué sirve el Senado?

¡Vaya! El Senado representa a la pluralidad de nuestro país, a los territorios. Es una institución que la Constitución apuntó y que tiene pendiente un desarrollo, pero que a pesar de eso, hace mucho y buen trabajo. Aquí a las leyes se les hace una segunda lectura, se completan y se enriquecen. Y muchas veces aumentan su legitimidad porque son apoyadas por grupos que no están en el Congreso.

Pero sobre todo, en el Senado se llega a acuerdos. Y con la política tan polarizada, eso es de valorar.

Pero todo lo que ustedes aportan, luego vuelve al Congreso y se lo pueden cargar...

Así es. Eso dice nuestra Constitución.

De modo que la votación del PSOE a favor de despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, ¿es un brindis al sol para no seguir irritando a los 'indepes'?

Primero, le voy a explicar: lo que se votó es una toma en consideración. No se aprobó nada. Pero es exactamente lo mismo que ya se votó a favor en el Congreso, luego no tenía mucho sentido...

Yo más bien diría que los proponentes tenían pocas propuestas, porque traer a votación algo que ya se votó y se está tramitando en el Congreso era puro oportunismo político, aprovechando que el Emérito había estado por aquí y que había generado titulares.

Lo cual demuestra que ese debate levanta ampollas...

...¿qué debate?

El de la Monarquía, el de Juan Carlos... se mezcla todo.

Efectivamente, porque ese debate del Senado, objetivamente, era sobre la libertad de expresión. Y lo acabaron derivando en "Emérito, Corona" y demás. Pero es que ahí hay intereses contrapuestos que se retroalimentan. Y me explico.

Los independentistas harán todo lo que puedan por erosionar la arquitectura institucional de nuestro país. Y el Emérito, la verdad es que les da argumentos para que puedan hacerlo. Y por otro lado, si hablamos de la Monarquía, pues no hablamos de lo que dicen y hacen los socios del PP en Castilla y León, o de los audios de Villarejo, o de lo que sale por la boca de la señora Ayuso.

¿El Emérito le hace un flaco favor a la Corona?

¡Claro!

Y le hace un gran favor a determinados partidos políticos.

Bueno, para aquéllos que no creen en la Monarquía es hasta lo normal, ¿no? Pero yo me pregunto si el PP cree que está ayudando en algo a Felipe VI con esa defensa cerrada de la biografía y los comportamientos del Emérito.

Quizá desde el Gobierno tampoco se ayuda mucho al poner tanto el foco en Juan Carlos y "las explicaciones que le debe a los españoles".

¿El Gobierno ha puesto el foco en el Emérito? Yo no estoy de acuerdo.

"El Emérito le hace un flaco favor a la Corona, y el PP no ayuda a Felipe VI defendiendo la biografía y los comportamientos de su padre"

Las cosas que hizo y que no ha explicado son una evidencia... como era una evidencia lo que votó el PSOE en el Senado. Precisamente por eso, si una cosa es "oportunista", la otra también.

¡Estamos mezclando tres cosas diferentes!

Efectivamente, y por eso se lo pregunto. Es lo que hacen los políticos, y por eso lo reflejamos los medios. Quiero saber por qué.

A nosotros, como responsables políticos, lo que nos incumbe es nuestra responsabilidad. Y ustedes, los periodistas, deben explicar las diferencias entre una cosa y la otra.

Una cosa es la institución, la Jefatura del Estado, que está dando pasos acompañada del Gobierno de España para reafirmar la arquitectura institucional... y otra cosa es la defensa cerrada que hace el PP de la figura del Emérito, que no ayuda a Felipe VI.

Ya que el Senado es un sitio de más calma y menos focos, quizá sea una buena oportunidad para que la portavoz del PSOE aproveche ahora que ha llegado el líder del PP para tomarse un café con Feijóo...

Esta semana se lo tomó con el presidente de la Cámara, Ander Gil. Y yo creo que lo haremos en cualquier momento. Porque lo hacemos todos los portavoces.

Pero, ¿hará una convocatoria formal?

No hay que hacer de esto una acción política pública. Las relaciones se tienen en tanto que estamos compartiendo la institución. Y yo espero que él también piense en ella.

¿Puede ser una ventaja que Feijóo esté en el Senado, sin tanto foco, para tener conversaciones en calma y despolarizar y arreglar las relaciones PP-PSOE?

Depende de cuál sea el PP de Feijóo. Porque no lo conocemos.

Bueno, es que lleva poco...

Bueno, lleva desde abril, y ya le ha dado tiempo a que la extrema derecha entre en las instituciones y a aplaudir a una presidenta en la Comunidad de Madrid que ha metido en su ejecutiva a la alto cargo que firmaba los contratos de las mascarillas con su hermano. ¡Ha dejado que pase eso!

Yo creo que el PP de Feijóo, desde abril, no ha hecho nada bueno por los españoles. Mientras tanto, ha perdido grandes oportunidades. Tuvimos el real decreto del plan de respuesta a las consecuencias de la guerra -con la bajada de la luz, de la gasolina, el control de los alquileres, el Ingreso Mínimo Vital...- y el PP de Feijóo votó en contra. Mire, la renovación del CGPJ se vota aquí. Fíjese si tiene una buena oportunidad. Porque el miércoles prometió la Constitución, ahora le toca cumplirla.

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, en el banco azul del antiguo salón de plenos del Senado. Sara Fernández

Eso no es mal título...

...pues que tome nota, y cuando lo lea, nos ponemos a ello.

Hagamos un juego... Si tiene usted que elegir entre "señor Feijóo, renueve ya el CGPJ y el TC" o "aléjese de Vox", ¿qué es más urgente?

Quizás cumplir la Constitución, que es el común denominador de las dos.

¿Y si él a cambio le pide: "Aléjese de ERC y Bildu, que son unos oportunistas y tratan de tumbar el modelo de Estado"?

Nosotros no gobernamos con Esquerra y Bildu.

No me haga trampa, que por eso he utilizado el verbo "aléjese"...

...entonces me tendría que explicar qué quiere decir con eso. Si ERC y Bildu están contribuyendo a apoyar las reformas que necesita este país y que nos pide Europa, ésas que el PP vota en contra, entonces quien tiene que hacer la reflexión es quien quiere gobernar este país.

Oiga, que a lo mejor es que no les gusta el contenido de la reforma, más allá de que haya que hacerla.

¡Perdone, pero no! Ponga juntas las fotos de Ursula von der Leyen, líder del PP europeo, y la de Feijóo. ¿Quién apoya, quién defiende más a España? Nos ha dicho que somos el alma y el motor de Europa. Y no tenía por qué decirlo...

Muchas veces se nos valora más fuera que dentro lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con el principal partido de la oposición en contra. Y yo, como en el apoyo al artículo 155 tuvieron sin dudarlo el apoyo del PSOE, ver que votan no todos los decretos de la Covid, del estado de alarma, los fondos europeos, los ERTE, el de la guerra de Ucrania... se me llevan los demonios. España no se merece esa oposición.

Me decía usted que al Senado le falta un desarrollo. Quizás 44 años después ya tocaría, de verdad, una revisión de la ley electoral y que éste fuese el

foro para las políticas y los partidos regionales. ¿A usted eso le gustaría?

Me está usted hablando de una reforma de toda la arquitectura... yo hablaba de esta Cámara. El Senado debería representar mejor a todos los territorios, y aquí debería haber más interlocución entre los diferentes gobiernos autonómicos y de éstos con la Administración General del Estado... lo que ha pasado durante la pandemia, la famosa cogobernanza. En la última Conferencia de Presidentes, por ejemplo, se pactó que el Senado pueda proponer puntos para el orden del día.

¿No hace falta un cambio más sustancial?

Sin hacerlo, se están consiguiendo avances. Queda trabajo por hacer, pero es que ahora se están poniendo en cuestión consensos que teníamos cerrados de hace mucho tiempo.

¿Cómo cuál?

Mire, hemos votado esta semana una moción sobre financiación autonómica y Vox votó en contra, no porque le pareciera bien o mal, sino alegando que lo que hay que hacer es acabar con todo el sistema autonómico. Así que imagínese si estamos cerca de un cambio en el Senado en el sentido de más representación territorial.

Mejor no tocar la Constitución...

Ahora mismo, es inviable, está todo muy polarizado. La estropearíamos más. Es mejor que se quede como está, porque no superaríamos el acuerdo que hubo entonces.

¿Y de quién es culpa?

El problema es que el PP está gobernando con Vox y que parece que quiere seguir haciéndolo.

Es la segunda vez que me saca eso, a lo que el PP responde que Sánchez gobierna de la mano de ERC y Bildu.

No. Sánchez no gobierna con Esquerra...

...he dicho de la mano.

Pues ya le digo yo que no siempre ERC va de la mano. Y si quiere le recuerdo lo de la Ley de Telecomunicaciones, que en el Senado la votamos con el PP. Y en el Congreso, con su abstención. Porque ERC se abstuvo aquí y en el Congreso votó en contra. Y por ejemplo, la reforma laboral también demuestra que no gobernamos con ellos.

Pero ERC es el socio preferente, eso no me lo puede negar.

Sí. PNV y ERC son los que nos ayudaron en la investidura. Pero evidentemente, no tiene nada que ver. Si quiere, hacemos la prueba del algodón con lo que está pasando en Castilla y León y lo que ocurre en el Congreso.

Son los que dicen que el aborto es triturar... [se detiene, "es que sólo repetir las palabras me cuesta"], que la eutanasia es "quitarse gente de en medio" o que las mujeres somos "seres que sólo damos vida". ¡Es que es la vida en blanco y negro, es el No-Do! Y esto ya no lo dicen desde la calle o desde un escaño, sino desde la presidencia de un Gobierno autonómico.

"Ahora mismo es inviable reformar la Constitución, la estropearíamos más. Mejor que se quede como está"

¿Lo repiten ustedes tanto para mimetizarlos o para advertir al PP?

Yo me imagino que al PP tampoco le interesa mucho que los andaluces, que tienen que votar ahora, se den cuenta de lo que es meter a Vox en el Gobierno.

Al PP, efectivamente, no le interesa. Ya lo ha dicho Juanma Moreno, que repetirá elecciones si no le queda más remedio.

Pues el negocio que hizo Mañueco, o Casado, o quien fuera, cambiando Ciudadanos por Vox... las consecuencias que está teniendo son un riesgo de retroceso en nuestra calidad democrática. A mí, eso es lo que más me preocupa.

Pero hablábamos de sus socios.

Mire, yo vengo de Cataluña. Y me los conozco bien. Tengo claro, y el BOE es la demostración, que lo que hay es un espacio de reencuentro, y unas reformas progresistas para un Estado social, regenerador y limpio. Eso es lo principal que ha aportado el Gobierno de Pedro Sánchez a la democracia española.

¿Usted aquí representa al PSOE o al PSC?

Yo soy del PSC, pero el PSC es el PSOE en Cataluña. Son partidos diferentes, pero eso también creo que es un mensaje político potente que lanza el presidente cuando decide que sea yo, una persona del PSC, la que representa al conjunto del PSOE. Es una imagen potente de la España plural, de los acentos. Una imagen que representa a nuestro país.

Aquí, cuando algún independentista quiere arrogarse la idea de que ellos son Cataluña... ¡no, perdona, yo soy tan catalana como tú! Y cuando el PP dice que nosotros, los socialistas, rompemos España, yo les digo: No, perdona. Cuando vosotros gobernabais y os montaban referendos de autodeterminación y declaraciones unilaterales de independencia, la que estuvo allí manteniendo el tipo con el apoyo de Pedro Sánchez, era yo. Era el PSC. Eran los socialistas. Así que lecciones, ni una.

Bueno, tiene usted la suerte de que Salvador Illa ya nos dijo, aquí en otra entrevista, que el PSC se equivocó al defender el derecho de autodeterminación en Cataluña.

¡Yo no tengo ninguna duda de eso! Pero que entonces, la política en Cataluña más que líquida, era gaseosa. Y había una confusión terminológica, porque algunos tenían una agenda oculta y muchos que compraron esos términos.

Nosotros siempre hablamos de cuestiones legales y acordadas, pero aquello se desvirtuó totalmente. Y el PSC hizo muy bien en corregir. La demostración es que hemos ganado las elecciones autonómicas.

Ahora hay otra confusión terminológica. Hace unos días, el PSC votó con ERC, Junts y los Comunes una nueva ley de educación que parece querer soslayar la sentencia del 25% en castellano. ¿De verdad esa ley va a amparar los derechos de los niños cuyos padres quieren que estudien en español?

Esa ley lo que intenta, y espero que consiga, es que saquemos el debate de las lenguas en Cataluña de la confrontación política.

Lo que necesitamos es que el castellano no se vea como una lengua extranjera, como se ha querido vender por parte del independentismo, para cumplir la sentencia. Y a la vez mantener lo que dicen otras sentencias del Constitucional, que el catalán debe ser el centro de gravedad, porque es la lengua más débil en el mundo globalizado frente a la potencia que tiene el castellano.

De acuerdo, ¿pero va a servir la ley para eso?

El catalán está más en peligro cuando se asocia al independentismo que cuando llegamos a acuerdos. Si algo está claro es que la sentencia se tiene que cumplir, ése es el Estado de derecho. Y si el concepto de "lengua curricular" al que se ha llegado es el necesario para que haya un equilibrio entre los partidos, bienvenido sea. Porque el catalán, el castellano, son lenguas vehiculares y vamos a cumplir la sentencia.

Cuando Salvador Illa se presentó, ganó las elecciones con la idea ésta de "pasar página". Retomar consensos también es "pasar página".

Eva Granados, entrevistada por EL ESPAÑOL, en el Senado. Sara Fernández

Ya les han engañado tantas veces que la pregunta es pertinente. ¿Qué hay en el ambiente que nos pueda hacer creer que esta vez van en serio los independentistas, y que van a cumplir?

Pues que la Alta Inspección lo vigilará. Y que hay una sentencia que hasta ahora no era firme. Fíjese, la LOMLOE recién aprobada garantiza que el catalán y el castellano sean dominados al final de la escolarización. Y hay territorios en Cataluña donde lo que se necesita es más castellano en la escuela, porque viven en catalán, y hay otros, como Hospitalet, que es de donde yo soy, en los que pasa al revés.

Pero el debate de los porcentajes es demagógico, en lugar de pedagógico. Cada profesor o profesora sabe qué tiene que hacer para que los chavales que tienen más conocimiento de una lengua puedan adquirir el que les falta de la otra. Es mejor dejárselo a los maestros.

Sin duda, pero hace falta una ley que ampare los derechos, no se vayan a conculcar.

Por supuesto. Y ahí está la sentencia y la ley acordada con ERC, Junts y los Comunes. El PSC lo tuvo claro desde el principio: la sentencia se ha de cumplir y se puede defender el catalán aprendiendo castellano.

El jueves pasado, en el debate del 'caso Pegasus', el portavoz socialista en el Congreso criticaba al PP y a Cs por llamarle "golpe de Estado" a lo que ocurrió el 1-O. ¿Usted cómo lo llama?

Pues como lo dice el Tribunal Supremo, ¿no? Así no te equivocas. Allí lo que hubo fue un gran engaño. Se saltaron las leyes, y de ahí la sentencia. Además, hubo una alta factura social, porque se rompió la sociedad catalana. Los que lo vivimos en primera persona lo pasamos muy mal. Pero para darle nombre, léase la sentencia del Supremo.

Claro, pero es que Héctor Gómez reprochaba a PP y Cs que "la misma sentencia dice que no fue un ataque al orden constitucional".

Ahí está.

Sin embargo, el presidente, después, atacó al PP con el argumento contrario: "Cuando hubo un ataque al orden constitucional en 2017, el PSOE estaba en la oposición y se puso del lado del Gobierno". ¿En qué quedamos?

¡Es que se saltaron las leyes!

Es decir, que más allá de lo jurídico, el común de la calle sabe que sí se atacó a la Constitución. ¡Como que declararon la independencia!

Sí. Y aprobaron unas leyes, el 6 y el 7 de septiembre en el Parlament que, de hecho, lo que hacían era anular la Constitución y el Estatut. Eso es lo que pasó en Cataluña y por eso, después del recurso que presentó el PSC, el Constitucional las declaró nulas. Pero sí que hubo ese intento por parte del independentismo de vulnerar la Constitución.

¡Entonces, están ustedes de acuerdo con el PP y con Cs!

Pero, ¿sabe qué pasa? Que eso pasó en 2017, y han pasado muchas cosas. Ha habido una pandemia, hay una guerra en Ucrania... Cataluña en estos momentos no tiene nada que ver con la de hace cinco años y el nivel de crispación política ha desaparecido.

¿Estamos muy obsesionados en Madrid con lo del independentismo? ¿Más que en Cataluña?

A mí me sorprende que, en los meses que llevo aquí, todo el mundo me pregunta todo el tiempo por eso. En Cataluña se habla menos del conflicto, y se habla más de lo poco que hace el Govern.

Entonces, cada vez que sale Pere Aragonès pidiendo la Mesa de diálogo, nosotros le contestamos que lo que queremos es la mesa de los partidos catalanes. La asignatura pendiente que tenemos es entre los propios catalanes, porque aquí se han roto muchas cosas... ¡Rompisteis muchas cosas!

"El español no puede verse como una lengua extranjera en Cataluña, que es lo que han querido vender los independentistas"

¿Hace falta que se convoque la mesa de negociación para apuntalar lo que queda de legislatura?

El presidente ya ha dicho que la situación de una parte de la sociedad catalana, y la de una parte del Govern, requiere de un reencuentro permanente. Y que todas las propuestas son una buena noticia. Yo creo que espacios como la Mesa, ojalá hubiera más.

Es mejor dialogar que llevar las cosas al juzgado o saltarse la ley... que eso es lo que nos pasaba antes. Eso ya pasó a la historia.

Pero, ¿es por la vacuna de que les salió mal o por lo que está haciendo Pedro Sánchez?

Yo creo que es porque aquéllos que les seguían han visto que fueron engañados. Lo han escrito en sus libros, que han hecho un montón. Lo explica, mejor que nadie, Clara Ponsatí, una señora que fue consejera y que era de las más radicales y sectarias que te puedas encontrar. Esa señora ha dicho: "Íbamos de farol". ¡Y es que es así!

¿Y estamos suficientemente curados?

¿Quiénes?

Pues los indepes...

...uy, eso se lo tendrá que preguntar usted a ellos. Aunque yo me leí la última entrevista de Junqueras con mucha esperanza. Le vi deseando contribuir a la gobernanza de España, buscando lo que es positivo para el conjunto de los catalanes y los españoles. Eso es también un "pasar página".

La diferencia está en la estrategia que tienen Esquerra, por un lado, y Junts, por el otro, a la hora de afrontar lo que tiene que pasar después.

...lo que puede pasar después, y ahí es adonde iba, es que en diciembre del 23 gane Feijóo.

¡Yo eso no me lo planteo!

Bueno, es un escenario que a lo mejor a usted no le conviene, pero esto es la democracia.

Sin duda.

Pongámonos en que las encuestas tienen razón, y gobierna Feijóo, con o sin Vox de la mano... ¿La cura que ha aplicado el Gobierno es a largo plazo, o es sólo una cataplasma mientras esté Pedro Sánchez y luego 'ho tornaran a fer'?

Yo a Feijóo le digo lo mismo que le decía a los independentistas. Miren a la sociedad a la que representan, lo plural y diversa que es. Igual que los independentistas no ven a la mitad de los catalanes, que Feijóo no caiga en el riesgo de no ver a la mitad de los españoles. Porque si solamente son españoles los que votan al PP y a Vox, tenemos un problema.

¿Cuál exactamente?

Hay una España progresista, en la que está el PSOE. Pero también hay una España, y sus seguidores los votan, con una agenda identitaria... ¡que el PSOE no comparte! Lo que comparte es el Estado autonómico y el reconocimiento de las singularidades, como dice la Constitución.

Así que si Feijóo mira solamente a su mitad, podríamos volver a encontrarnos con lo que pasó entre Artur Mas y Mariano Rajoy... pero yo creo que la sociedad española ha aprendido, y la catalana también, afortunadamente. Mire, se convocaron elecciones, y ganó Salvador Illa.

Pues tal como lo plantea usted, con eso de que el PSOE lo que comparte es la España autonómica... tienen ustedes más en común con el PP que con los 'indepes' y que ellos con Vox.

Me gusta que me haga esta pregunta [risas].

En una España ideal, parecería lógica una gran coalición entre ustedes, ¿no? Al menos, mientras haya tantísimos partidos pequeños tirando cada uno para su lado...

Sánchez y Feijóo se han visto una vez de manera solemne desde que es líder del PP. Y el presidente le ofreció no uno ni dos, ¡once pactos! Ahí tiene la oportunidad para superar esa polarización.

Pero también le recuerdo que España es todos esos partidos pequeños que usted dice. Tenemos que hacer lo posible por que contribuyan a la gobernabilidad del conjunto. Y yo creo que no hay nada más cercano al éxito que el hecho de que gente independentista piense en reformas que mejoran la vida del conjunto de los trabajadores de España.

Así dicho, sí. Suena bonito.

No olvidemos que el PNV, mirando sus estatutos, también es independentista. Y fue socio preferente de Rajoy... Tenemos que superar esta fase de hacer ilegítimo a aquel que no pacta contigo. Así que aquéllos que tienen votos y con los que puedes compartir objetivos, aunque no sea el modelo de Estado, se puede dialogar y llegar a acuerdos.

No quiere decir que te convenzan en sus aspiraciones. ¡Para nada! Si no, seríamos todos un único partido, ¿no?

¿Y por qué no aplicamos esto a cuando el PP pacta con Vox? ¿Por qué deslegitimar ese acuerdo? Tampoco Feijóo le va a comprar a Abascal lo de acabar con las autonomías, o lo de expulsar a todo inmigrante...

Para empezar porque meten a Vox en el Gobierno, que no es un tema menor. No es lo mismo que te vote una ley Esquerra, o quien sea, a que gobiernen y decidan la política...

...déjeme que le interrumpa. Se habrán atemperado con los sillones y la moqueta, pero Podemos también pedía guillotina para los Borbones.

En esos tiempos, no gobernaron nunca con el PSOE. Y su programa se parece bastante a una socialdemocracia.

Ahora, sí... antes de pactar con ustedes, no.

Obras son amores... contrastemos el programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el de PP y Vox.

Yo me lo he leído. Y Vox ha tragado con casi nada de sus propuestas.

¿Usted cree que llevar Agricultura en Castilla y León es casi nada?

Me refiero al programa de gobierno, no a los cargos.

Ya le digo yo que la Consejería de Cultura no es simbólica, es un campo de batalla cultural. Y Agricultura en esa región es crítica... fíjese la contradicción: es una consejería que depende de la política europea, y se la das a un partido antieuropeísta. ¡Y es que además son negacionistas climáticos! El nivel de contradicción es horroroso. Y las consecuencias serán tremendas.

Igual lo de la vicepresidencia es simbólico, porque no tiene competencias, pero si ese señor dice que no van a respetar el protocolo de derivación de las mujeres víctimas de violencia de género... eso no es "casi nada".

"Si Feijóo mira sólo a la España del PP y de Vox, podría repetirse lo de Artur Mas y Rajoy, pero creo que la sociedad ya ha aprendido"

También Pablo Iglesias decía muchas burradas al principio, y fíjese para lo que le valió la palabrería.

Bueno, la palabrería genera realidad. El poder de la palabra hace que algo escandaloso, xenófobo, racista... repetido por responsables políticos en medios, se convierte en algo que se puede decir. ¡Y que se puede pensar!

Precisamente... Podemos pedía guillotinas para los Borbones hace unos años, y esta semana al Rey Emérito en el Congreso lo llamaron "corrupto", "desfalcador", "sinvergüenza"...

Y Meritxell Batet retiró esas palabras del diario de sesiones.

Parece que ERC da por "muerta" la legislatura...

...¡Pero si queda año y medio! Y además, como tenemos los acuerdos con la Comisión Europea, para ir cumpliendo reformas, el ritmo es imparable.

Pero las leyes más ideológicas, no las que marca Europa, se las paran: la de Memoria, la reforma de la 'ley mordaza'... Y ahora el presidente habla de la del CNI y la de Secretos. ¿Va a dar tiempo?

Depende de la aritmética, cuando eres un Gobierno en minoría tienes que buscar los apoyos para sacarlas adelante. Pero fíjese en que todas las que significan conquista de derechos están siendo aprobadas.

Mire, simplemente una, la Ley Orgánica de Formación Profesional. Con toda la inversión que tiene detrás, es lo mejor que podemos hacer por esos chavales que no sabemos en qué trabajarán. ¡Y eso es una reforma progresista potente! O la reforma de las pensiones...

Mire, de la de pensiones sí que se habla. Sobre todo de cómo demonios la vamos a pagar, con el IPC desbocado.

Lo que pasa es que tenemos al ministro Escrivá, que ha sido capaz de hacer la reforma de las pensiones y de proyectar un equilibrio de la Seguridad Social, cuando nos la encontramos como nos la encontramos.

Las pensiones son la mejor expresión de la solidaridad intergeneracional. Por tanto, se pueden indexar al IPC si hay la voluntad política de hacerlo, que España lo ha hecho menos cuando gobernaba el PP. No va de si se puede o no se puede, sino de si se quiere y se mejora el empleo. Y lo que tenemos ahora son mejores cotizaciones, porque la reforma laboral crea contratos más estables y genera un aumento de la recaudación bárbaro.

¿Nos podemos creer que cambiarle el nombre de 'temporal' a 'fijo discontinuo' es algo más que un nombre menos feo?

Más que darle un discurso de derecho laboral, le diría que hable con los que tienen un contrato fijo ahora. Y que les pregunte si no les genera derechos indirectos, como poder alquilar un piso, pedir una hipoteca, plantearse su trayectoria vital y su emancipación. No es un tema terminológico, no.

Para controlar la inflación, ¿qué hacemos?

Se han hecho ya muchos pactos sociales, y esa voluntad existe. Es cierto que para el pacto de rentas, las posturas se han tensionado. Pero en la última crisis como ésta, cuando gobernaba el PP, lo que se hizo fue meter el acuerdo social en un cajón y devaluar los salarios. Es mejor que sindicatos y patronal lleguen a acuerdos para poder garantizar poder adquisitivo.

Le está usted dando muy duro al PP. ¿Prevé que con Feijóo se venga aquí el foco periodístico y la crispación?

Fíjese, que ha dicho periodismo y crispación, como si fuera causa-efecto.

Yo creo que cuando hay más periodistas, el político grita más.

Bueno, pásese por aquí un poco más y verá a algún senador del PP que no hace otra cosa que gritar.

Eva Granados, portavoz socialista, en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado. Sara Fernández

