Ayuso avisa a Feijóo: “Si no somos una oposición real, nos iremos todos por el barranco”

A Isabel Díaz Ayuso no le ha gustado nada la reunión que el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al respecto, la presidenta madrileña ha avisado de que "si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco".

Las palabras de la dirigente popular se han producido durante su intervención de este viernes en la conferencia de política económica organizada por Institución Futuro en Pamplona. Desde la capital navarra ha sostenido que ella no quiere "nada con personas que no entienden de un gran país como es España, de lo que es nuestro legado, de lo que es nuestro futuro, lo que significa esta gran potencia".

Y lo ha hecho en referencia al Gobierno de España, al que ha afeado que "ataca los intereses de la propiedad, de la empresa, de los autónomos, la educación que impone y que ahora mismo pretende, por ejemplo, inmiscuirse en el día a día de los consejos de administración de las empresas o en la propiedad a través de los topes del alquiler".

Isabel Díaz Ayuso ha sido preguntada sobre el encuentro que mantuvo este jueves Sánchez con Feijóo en La Moncloa, que no satisfizo a ninguno de los dos dirigentes. El presidente del Gobierno salió "con más dudas que certezas", mientras que el gallego sólo pudo hablar 10 minutos de economía, que es el tema que más le preocupa.

La presidenta madrileña ha destacado que el todavía presidente de Galicia es "un hombre de gran interés por buscar puntos en común con quien está ostentando el poder", pero le ha avisado de que su homólogo socialista "miente por sistema" y "no dudará en venderle y hacer lo que sea para ganar oxígeno".

Díaz Ayuso ha admitido que desconoce "cómo se irán desarrollando los acontecimientos", pero también ha dejado bien claro que, aunque le gusta hablar con todo el mundo, no tiene la costumbre de "perder el tiempo".

La reunión

El nuevo líder del Partido Popular acudió a Moncloa con una elaborada propuesta para aliviar la situación económica del país con rebajas de impuestos, recortes del gasto burocrático y un mecanismo para agilizar la gestión de los fondos europeos.

Ninguna de estas medidas fue tomada en serio por el presidente del Gobierno. Según relatan fuentes populares, Feijóo se encontró con que el principal y casi exclusivo interés de Sánchez era hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y sobre esta materia osciló el grueso de esta parla.

Es por eso que Ayuso ha denunciado este viernes que "lo que está pasando sí que es sectario, sí que es extremo" porque "están gastando el dinero de todos los españoles sin haber tenido un sólo gesto de austeridad en los últimos tres años".

"Yo creo que hay que ser fuertes para no dejarse llevar por ese rodillo totalitario en el que te imponen un solo discurso en el que yo destrozo España y tú te vienes conmigo al abismo y si no me acompañas es porque eres un sectario", ha recomendado Ayuso.

Feijóo y Ayuso

Conviene poner en contexto este aviso a navegantes de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, Alberto Núñez Feijóo le ha otorgado "total libertad" para seguir con su propia agenda nacional e internacional, así como para mantener un discurso propio -más duro, en la práctica, con el Gobierno de España-.

El nuevo líder del PP entiende que Ayuso es uno de sus principales activos políticos, y desde Génova creen que sus discursos son complementarios y no excluyentes, aunque puedan chocar en cuestiones sobre como cuál debe ser la relación en lo sucesivo con Vox.

En segundo lugar, la presidenta madrileña considera que se le ha dado una cuota de poder menor a la de, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Comité Ejecutivo que se anunció en el XX Congreso de Sevilla.

El entorno de la presidenta se encargó de filtrar los nombres de Alfonso Serrano (que será vocal en el Comité Ejecutivo Nacional), Paloma Martín o Javier Fernández-Lasquetty como posibles miembros de esta cúpula, con el fin de "presionar". Y así lo admiten desde el propio PP madrileño. Pero la estrategia no funcionó, y sólo Pedro Rollán entró por parte de la Comunidad de Madrid como vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local.

La elección del senador madrileño no satisfizo del todo a Ayuso, pese a lo que se empeñan en pregonar algunos sectores del PP (los que eran más cercanos a Pablo Casado). Y no porque "tenga nada contra Rollán", según indican fuentes populares de Madrid, pero tampoco es que sea una persona "cercana" ni de su "confianza".

Además, desde Puerta del Sol esperaban que la nueva cúpula del PP anunciara el congreso regional esta misma semana, algo que finalmente no se ha producido, aunque Cuca Gamarra adelantara que se hará "muy pronto". Otro posible motivo que explica el por qué de este aviso a navegantes.

