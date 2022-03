Cuca Gamarra denuncia el "colapso" de España y Sánchez le responde que Feijóo no es "la solución"

Si los ganaderos y los transportistas toman las calles, Pedro Sánchez se va de viaje por Europa. Y si el presidente escribe una carta al rey de Marruecos, sus ministros ni se enteran... hasta que la filtra Mohamed VI. Así se puede resumir el control de la líder del PP, Cuca Gamarra, a Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Pero si me preguntas qué tal, manzanas traigo. El presidente del Gobierno no tuvo respuesta a la pregunta clave: "Quedan seis días para el 29 de marzo, ¿qué medidas va a tomar para generar confianza?". Es decir, algo así como tampoco decida ya mismo, pero al menos cuéntenos qué hará... Y lo único que hubo es ya les contaré, cuando vuelva de Bruselas, pero ustedes son peores.

Porque el presidente, de nuevo, sólo emplazó a la Cámara a esperar a la semana que viene para leer en el BOE el contenido del real decreto que incluirá el Plan de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra.

Pedro Sánchez, convencido de que esta semana habrá acuerdo con los transportistas Efe

Y ante la falta de concreción, se limitó a hacer oposición de la oposición: "Su única matraca en estos dos años fue decir que yo soy el gran problema y Pablo Casado la solución... a la vista de lo que les ha pasado, tan buena no sería esa solución y, como siguen diciendo lo mismo, la nueva gran solución, el señor Feijóo, debe de ser igual".

Ventaja Gamarra

Gamarra jugaba con ventaja, le bastaba poner en palabras el panorama que ofrece la calle. "Mientras usted estaba de gira, en España tenemos al medio rural manifestándose porque el presidente no toma medidas. Tiran la leche y sacrifican animales. Desde que usted se puso, 'en cuerpo y alma', a viajar, la flota pesquera está amarrada y los transportistas le ponen en una situación límite provocando el desabastecimiento".

A esa enumeración, le puso la portavoz popular un diagnóstico: "Y todo esto es porque su presidente no aprueba soluciones que pongan el combustible a precios razonables. En una palabra, les pide que paguen por trabajar".

Sánchez trató de hacer lo mismo: hablar de realidades. De sus viajes a siete capitales, de sus reuniones con los sectores afectados, ronda de contactos con los grupos parlamentarios, citas con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas... pero es que, en su caso, ésas son las respuestas que no satisfacen a productores, intermediarios y consumidores, que no pueden pagar ni las materias primas, ni las energías, ni los mismos productos en las tiendas: porque están caros o porque ya no están en los estantes.

"Comparto con usted que la situación es extraordinariamente compleja", admitió Sánchez... pero se remontó a la pandemia y al volcán de La Palma, lo que provocó los rumores y la mofa de la bancada del PP. "Ahora nos encontramos con una guerra con un éxodo de refugiados nunca visto, de cuatro millones de personas. Y con las consecuencias económicas de la misma, que deben ser trabajadas a nivel europeo y español".

"Usted no se entera"

Claro, se lo puso fácil a Gamarra, que le espetó en la réplica que muy bien, pero que "no es opción no hacer nada" y que mientras en otros países de nuestro entorno se toman medidas, "los españoles ya no confían en usted".

Según la portavoz popular, "el presidente huye [de los agricultores y transportistas], se parapeta en la UE para retrasar las respuestas y se muestra insensible". También le acusó de utilizar a la oposición: "Usted nos convocó sólo para la foto". Y como consecuencia, la ciudadanía concluye que "usted ha perdido la sensibilidad de la calle y sólo llama ultraderecha a todo aquel que no le da la razón".

Aún se guardó la líder del PP la bala del Sáhara para el final de su segunda intervención. "Por si fuera poco, usted ahora traiciona el consenso de 40 años en política exterior y su propio programa electoral. Con un Gobierno roto, en minoría absoluta, y que se entera por Marruecos de lo que piensa su presidente... ¿Cómo van a confiar en usted los españoles?".

Es decir, que "a todos los problemas que tenemos en España, se une ahora usted. España está situación de colapso y usted parece que no se entera", remató Gamarra.

Como ha quedado dicho más arriba, en realidad, esto fue lo único que contestó Sánchez en su intercambio dialéctico. Lo de que él es el problema, para decir que el PP no es la solución, que ni lo era con Pablo Casado ni lo es ahora, cuando llega Alberto Núñez Feijóo.

"Ustedes llevan dos años con el mismo argumentario: hay un gran problema, que soy yo, y una gran solución es Pablo Casado. Pero dos años después de esa matraca, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra; eso sí, con el 99% de los votos. Así que podríamos pensar que aquella solución no era tan buena. Y a la vista de que ustedes siguen usando el mismo argumento, esa nueva única gran solución debe de ser igual que la anterior".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan