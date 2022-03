La izquierda bloquea el acuerdo entre Ayuso y Vox para reducir la Asamblea de Madrid a 91 diputados

La izquierda no está dispuesta a que la Asamblea de Madrid reduzca su número de diputados de 136 a 91. Un 33%. El acuerdo alcanzado este martes por PP y Vox para acometer esta reducción no ha gustado a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, dispuestos a bloquear la iniciativa cuando vaya al pleno, en una fecha aún por determinar.

Lo que pretende el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es acometer una reforma del Estatuto de Autonomía que permita cambiar el criterio de que el número de diputados viene determinado por el censo poblacional (actualmente es de uno por cada 50.000 habitantes). Pero para ello necesita una mayoría en la Cámara regional que sólo alcanzarían convenciendo a 13 parlamentarios de la izquierda.

Esto supone un escollo. Partido Popular (65) y Vox (13) suman 78 parlamentarios, y se necesitan dos tercios (91) de la Cámara para acometer una reforma de este calibre. Y la oposición no parece en absoluto presta a que se acometa este recorte.

Los argumentos de la izquierda para bloquear la iniciativa son muy diversos. Van desde que se trata de un "recorte a la democracia" hasta que es una iniciativa de "los amigos de [Vladímir] Putin". Juan Lobato, el líder del PSOE madrileño, es el único con quien parece posible un entendimiento: está dispuesto a apoyar la iniciativa si se enmarca dentro de una reforma estatutaria más amplia que acoja propuestas socialistas.

"Una propuesta de reducción aislada no tiene sentido", defiende Lobato, que sí se muestra partidario de "incluirla en una serie de reformas para el Estatuto de Autonomía". Para ello, eso sí, pide que se "traslade formalmente" la propuesta a los socialistas para que ellos "hagan aportaciones": "Hay mucho que actualizar".

Nada que ver con la postura de Más Madrid. Su portavoz Mónica García descarta taxativamente la iniciativa por provenir de Vox, que son "los amigos de Putin": "Los amigos de Putin quieren convertir la Asamblea de Madrid en la Asamblea de Putin. Les sobra la democracia. Lo que quiere la señora Monasterio es reunirse en un despacho con Ayuso y repartirse la Comunidad".

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, comparece en la Asamblea de Vallecas. Europa Press

Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, asegura por su parte que todo lo que suponga "recortar la democracia" no encontrará el apoyo de su partido. "En este momento, en esta situación con los contratos [de Priviet Sportive con Tomás Díaz Ayuso], la oposición está siendo molesta. Recortar diputados le viene bien a la señora Ayuso".

Ante esta tesitura, el portavoz del PP en la Asamblea de Vallecas, Alfonso Serrano, pide a los partidos de la izquierda madrileña que se dejen de "demagogia" porque "si dicen que más democracia es más gasto público, no lo comparto".

Serrano admite que el camino "no es rápido ni corto", y que "no hay garantías para una mayoría", pero ha pedido al PSOE, el único partido que ha exhibido predisposición al entendimiento "altura de miras": "Debe fijarse un número determinado de diputados, como ocurre en muchas cámaras, donde no está vinculado a la población".

¿Demasiados diputados?

El debate sobre la reducción de la Asamblea de Madrid lleva mucho tiempo encima de la mesa, y fue una de las exigencias de Vox para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Proponía una Asamblea de 69 diputados, mientras que el PP consideraba que con recortar la representación a 101 era suficiente.

Finalmente se ha acordado un punto intermedio: 91 escaños. 45 menos que ahora. Y es que la Asamblea de Madrid es la más poblada de todas las cámaras regionales, con 136 diputados. Uno por cada 50.000 habitantes. ¿Demasiados? Eso parece, pues regiones más pobladas como Cataluña (135) o Andalucía (109) gozan de menor representación.

Aunque el debate de fondo es cuánto cuesta cada uno de esos diputados. Dividiendo el presupuesto de cada parlamento por el número de diputados que lo integran, resulta que Canarias es la autonomía donde más se gasta: 515.800 euros por diputado al año, seguida de Cataluña (443.900 euros) y Andalucía (431.300). Por otro lado, los diputados más baratos son los de La Rioja (156.900 euros).

La media es de 333.000 euros por diputado al año. Una cifra muy superior a la del gasto medio por un parlamentario en el Congreso de los Diputados, que está en 248.500 euros, y un 50% más de lo que cuesta un senador (227.272 euros).

"Austeridad"

En su sesión de investidura, Isabel Díaz Ayuso aseguró que la "austeridad" sería una de las máximas sobre las cuales oscilaría su legislatura. Por eso la primera medida que anunció fue la de reducir su Gobierno, que pasó de 13 consejerías a 9. Un gesto de desprendimiento poco habitual en la política española: desde 2019, después de las últimas elecciones autonómicas, hay 15 consejerías más en todo el territorio nacional.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que quieren "dar ejemplo". Consideran que es "vergonzoso" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantenga sus 23 miembros en el Consejo de Ministros, cada uno con sus cientos de trabajadores correspondientes, en una época de crisis económica como la que vive el país.

El Ejecutivo madrileño, en este sentido, propone reducir la Cámara regional un 33%, que supondría ahorrar más de dos millones de euros al año, según estimaciones de Puerta del Sol. Ahora todo depende de la postura que tomen los partidos de izquierdas. Y sólo el PSOE que lidera Juan Lobato parece predispuesto al entendimiento...

