Pedro J. pide a Ayuso que desautorice la presión callejera contra Génova

Con una "propuesta" en forma de sugerencia, cerró Pedro J. Ramírez su intervención en el programa Las Claves, de La 1: "Ayuso debería hacer un llamamiento para que nadie en su nombre coaccionara con una dinámica de turbas bolivarianas a la dirección del partido".

De esta manera, el director de EL ESPAÑOL pedía a la presidenta de la Comunidad de Madrid que actuara ante la manifestación que este domingo está convocada frente a la sede del PP en Génova 13 para pedir la dimisión de Casado y García Egea bajo el lema "Yo con Ayuso".

Ramírez cree que este conflicto "para el PP es un trauma" y aboga por evitar que "se vivan escenas parecidas a las de 2004, pero con convocatoria de fuego amigo". Se refería el periodista a la concentración el 13 de marzo de aquel año bajo gritos de "vuestra guerra, nuestros muertos" tras las detenciones de dos indios y tres marroquíes por los atentados del 11-M.

Hasta 5.000 madrileños se dieron cita allí para protestar en un movimiento que fue emulado en diversas ciudades de todo el mapa español, con diferentes concentraciones para protestar contra el partido y el Gobierno.

Ante la posibilidad de esta división, que provocaría "una dinámica de consecuencias absolutamente imprevisibles", Ramírez ha declarado en el programa de Televisión Española que es más apropiado "encauzar el debate en los órganos del partido". "A quienes están vociferando contra la dirección del partido, les diría que pensaría si esto ocurriera con un hermano de Pedro Sánchez, Salvador Illa o Carolina Darias", ha dicho.

El director de este periódico ha asegurado que "más allá de la cortina del espionaje, estamos asistiendo a la confrontación entre dos maneras de entender el PP": "Por un lado tenemos a la dirección de Génova que plantean un PP moderado, en la línea del centroderecha europeo. Un PP que, antes o después, terminará haciendo pactos con el PSOE. Es intransigente con la corrupción para no volver a las andadas. Y contrario a los pactos de Gobierno con Vox por entender que en materia de igualdad, del estado autonómico de la concepción de Europa son planteamientos opuestos".

Y prosiguió: "Luego tenemos al PP más populista, más frentista, que está dispuesto a pactos de coalición con Vox. Y por lo que se ve tiene un criterio mucho más laxo o, por lo menos, en relación con la corrupción, tiende a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio".

Ramírez ha aseverado que "es muy importante de qué lado se decante el PP" porque "va a marcar el tono de la legislatura y el tono de nuestra democracia". "Necesitamos una alternativa de oposición que no rebaje las exigencias éticas", ha apuntado.

El periodista ha bromeado explicando que "parece que estuviéramos en el túnel del tiempo" porque las explicaciones de la presidenta madrileña este viernes han recordado al "todo es mentira salvo alguna cosa" de Mariano Rajoy.

Pedro J. ha manifestado que a Ayuso debía haberle sonado alguna alarma cuando se adjudicó el contrato a Priviet Sportive: "Como mínimo debía haber despertado la curiosidad", ha defendido sobre el contrato que logró el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso.

Ramírez ha matizado que Ayuso es una "persona valiente" a la que admira, destacando su liderazgo y su carisma pero ha insistido en que "como mínimo hay que achacarle una responsabilidad 'in vigilando'". "Tiene que tener como mínimo la actitud alerta. No vaya a ser que en este contexto de la pandemia, alguien me la vaya a colar", ha explicado. Según afirmó, "cualquier acto de nepotismo tiene que dar pie una investigación": "Habrá o no responsabilidades penales pero la falta de vigilancia hay que achacársela a Ayuso".

El periodista ha alegado que "sólo una investigación de la Fiscalía podría aclarar en qué concepto recibió" el hermano de Ayuso los 280.000 euros". Ha asegurado que el hecho de que la empresa de Tomás Ayuso recibiiera 18 contratos menores 'a dedo' desde que su hermana está en la Comunidad, tal y como reveló este periódico, "es lícito pero no moral".

También ha destacado la figura del contratista chino Chen Shengli, uno de los intermediarios para que Madrid consiguiera material sanitario durante la pandemia.

El ESPAÑOL contó este viernes que Shengli es dueño de la empresa Artesolar Iluminación, para la que trabaja el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, Ramírez ha señalado cómo "en medio de la mediocridad y de la pésima gestión emerge con mucha más inteligencia que todos los demás el genio maléfico Miguel Ángel Rodríguez".

El asesor de Ayuso, en opinión de Pedro J, ha sabido dar la vuelta a la situación de un contrato cuestionable: "Una de las personas más inteligentes que actúan en la vida pública española es Miguel Ángel Rodríguez. Ríete tú de Iván Redondo y los que han competido en la piosición de 'spin doctors'"

El periodista ha resaltado "el juego maestro con el que está controlado la voladura controlada". "Desde hace 6 meses en la Puerta del Sol sabían que Génova estaba espiando y tenían documentación que afectaba a Ayuso", ha dicho, valorando su estrategia como "un ejemplo de cómo trazar cortinas de humo". Tanto Ramírez, como el resto de invitados al programa coincidieron en lo escandaloso que es asumir que si no hubo espionaje, al menos fue una "tentativa", y dar por sentado que fue así.

