Sánchez pide que se aclaren las "acusaciones de corrupción" en la crisis del Partido Popular

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes que se aclaren "con trasparencia y contundencia" las "acusaciones de corrupción" planteadas sobre los contratos cerrados por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el Gobierno regional. Además, ha negado que Moncloa esté detrás de estas informaciones, como había sugerido la propia Ayuso.

Sánchez ha asegurado que no quiere inmiscuirse en la "crisis interna" que vive en estos momentos el Partido Popular, pero al mismo tiempo ha dejado claro que "no es un debate edificante". En todo caso, el presidente del Gobierno asegura que no tiene previsto aprovechar el momento de debilidad del PP para convocar elecciones anticipadas.

"Desde que soy presidente del Gobierno, incluso de antes, nunca me he inmiscuido en cuestiones internas de otros partidos políticos. EL Gobierno está en lo que tiene que estar, que es en resolver los problemas de los ciudadanos, en superar una pandemia que llevamos gestionando dos años de legislatura y luego en consolidar la recuperación económica", ha dicho Sánchez en rueda de prensa en Bruselas tras la cumbre UE-Unión Africana.

"De esta cuestión, lo único que puedo decir es que pediría que se aclarara cuanto antes, con total transparencia y con total contundencia, cualquier sombra de duda y acusación de corrupción que se ha hecho pública en el día de hoy", ha reclamado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha criticado además a Díaz Ayuso, sin nombrarla, por acusar a Moncloa de estar detrás de las informaciones contra ella. "Pediría que estas insinuaciones, que realmente no tienen ni pies ni cabeza, y que además tienen un sentido malintencionado, no se utilicen. Porque da la sensación de que es lo que parece: es tratar de distraer la atención y no responder a estas acusaciones de corrupción que hemos conocido en el día de hoy", ha dicho.

"No es un debate edificante el que estamos viendo. Lo relevante es que seamos respetuosos con las crisis internas de los partidos políticos. Al menos yo lo soy, lo he sido siempre, y lo seguiré siendo. E insisto, creo que lo más relevante desde el punto de vista insititucional y de la regeneración democrática es que se aclaren las dudas sobre las acusaciones de corrupción", ha insistido el presidente del Gobierno.

En todo caso, el Ejecutivo no se plantea de momento instar a la Fiscalía a que investigue los contratos en cuestión. "No es ahora mismo algo que nos hayamos planteado (...) Parece que hay grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid que han presentado esa denuncia ante la Fiscalía", se ha justificado.

"Más allá de la judicialización que pueda tener o no esta información que se ha dado a conocer, lo importante es también darle una respuesta política. Que se aclare, que se sepa, que entre todos contribuyamos a consolidar la democracia y, sobre todo, el buen nombre de nuestras instituciones", sostiene el presidente del Gobierno.

Sobre la posible tentación de adelantar las elecciones para aprovechar la debilidad del PP, Sánchez ha asegurado que "el Gobierno de España está en gobernar y en garantizar la estabilidad que necesita el país y en culminar una legislatura que es importante para superar la pandemia y recuperar la economía y seguir creando empleo".

Sigue los temas que te interesan