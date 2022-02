Informe demoledor de los letrados en el caso Casero: "No hubo fallo técnico y el voto es irrevocable"

Los letrados del Congreso de los Diputados han emitido este viernes un demoledor informe sobre la polémica votación de la reforma laboral: aseguran que no hubo "incidente técnico" en el voto de Alberto Casero, que este es "irrevocable", y que por tanto Meritxell Batet no estuvo obligada a llamarle ni a repetir el procedimiento.

El informe consta de 14 páginas y ha sido elaborado tanto por los servicios jurídicos como por la Dirección de Tecnologías de la Cámara. Éste es taxativo: "El voto del Sr. Casero fue válidamente emitido" y no existen ni precedentes ni razones jurídicas y/o reglamentarias que permitan al diputado popular tener "una segunda oportunidad".

"Tras un exhaustivo estudio" del sistema, la Dirección de Tecnologías descarta que se produjera "un error técnico" en la votación de Alberto Casero y atribuyen "que el voto emitido no coincidiera con la que era su voluntad" a "un error material".

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se concluye que "el Sr. Casero ha ejercitado de forma correcta y plena el derecho fundamental que le reconoce el artículo 23 de la Constitución": "El voto emitido, sea presencial o telemáticamente es irrevocable".

En este sentido, también ampara la actuación de la presidenta Batet durante la sesión: "No resultaba jurídicamente exigible y tampoco necesario reunir a la Mesa. No existiendo error técnico no resultaba posible que se repitiera la votación".

Los letrados desmontan así el argumentario del PP tras la votación: en un primer instante hablaron de "fallo informático" para después pasar a enarbolar el "pucherazo" porque faltó, a su juicio, la comprobación telefónica del voto -que no se hace desde 2020, antes de la pandemia- y porque Batet debía haber permitido a Casero rectificar su sufragio, como se advirtió el error antes de empezar la votación presencial.

Pese a todo, Partido Popular y Vox tienen previsto recurrir al Tribunal Constitucional, amparándose en una sentencia previa referida al Parlamento Vasco, aunque en esa ocasión no hubo error, sino imposibilidad de emitir voto.