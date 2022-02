Batet rechaza los escritos del PP por el voto de Casero: no reunirá la Mesa hasta la semana que viene

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido no convocar a la Mesa "con carácter de urgencia" como exige el Grupo Parlamentario Popular, para esclarecer los incidentes de la votación del decreto sobre la reforma laboral. Según ha podido confirmar este periódico en fuentes oficiales de la Presidencia del Congreso, "la Mesa, en principio, se reunirá la semana que viene, tal como estaba previsto".

Así lo confirma el texto de respuesta de Batet a Ana Pastor, vicepresidenta de la Cámara, fechado este mismo lunes 7 de febrero y firmado de su puño y letra.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este escrito, emitido "en contestación a sus solicitudes de convocatoria de la Mesa de la Cámara para tratar el por qué la misma no fue convocada para resolver en relación con la petición de anulación [...] del voto emitido telemáticamente por el Sr. Casero Ávila".

Medritxell Batet (PSOE), presidenta del Congreso, y al fondo, Ana Pastor (PP), vicepresidenta. Efe

Cabe recordar que la reunión ordinaria semanal no se celebrará este martes. A lo largo de esta semana no hay actividad ordinaria en el Congreso, al ser primera semana de mes y, además, coincidir con la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León. "No es obligatorio contestar", advertían las fuentes", pero siempre lo hacemos".

Desde que el pasado jueves, el diputado Alberto Casero advirtiera de que su voto telemático había sido registrado en un sentido contrario al que él pretendía, la polémica se adueñó de la sesión plenaria del Congreso. Desde Cuca Gamarra, portavoz popular, hasta Teodoro García Egea, secretario general del partido de Pablo Casado, reclamaron que fuera rectificado el "fallo informático". O que, en caso contrario, se le permitiera emitir su voto de manera presencial.

El momento en el que varios diputados del PP piden a Meritxell Batet que corrija el voto de Alberto Casero.

La presidenta Batet, a pesar de los avisos previos del PP, se negó a cualquiera de estas soluciones y alegó que el voto telemático "tiene todas las garantías". Finalmente, la convalidación salió adelante por un solo voto (175 a favor, por 174 en contra), en contra de lo esperado, ya que los dos diputados de Navarra +, Sergio Sayas y Carlos garcía Adanero, cambiaron de posición en contra de las órdenes que habían recibido de Javier Esparza, presidente de su partido, Unión del Pueblo Navarro.

Es decir, que el voto errado de Casero, mano derecha de García Egea, le dio una victoria clave al Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de la más dolorosa derrota.

Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz celebran aliviados el resultado de la votación del decreto de la reforma laboral. Efe

A la polémica votación le siguió una sonora discusión entre la portavoz popular, Gamarra, y la presidenta Batet. La popular pidió la palabra, y la socialista se la denegó, alegando que "la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear". Sin embargo, los populares alegan que eso "es mentira", ya que Batet no convocó una reunión de la Mesa y, por tanto, "no analizó los hechos acaecidos".

Desde entonces, a la vista de la durísima discusión, el GPP ha presentado no menos de cinco escritos al registro del Congreso. Dos de ellos, solicitando la examinación del acta de la sesión-por parte de Cuca Gamarra, el viernes 4 de febrero a las 15.26h; por parte de Alberto Casero, el mismo día a las 15.27h; y otro más, firmado por Ana Pastor, vicepresidenta de la Cámara, y Adolfo Suárez Illana, secretario, a las 16.47h solicitando la reunión urgente de la Mesa.

El documento por el que el Congreso autorizó a Alberto Casero a votar la reforma laboral de forma telemática.

Posteriormente, Gamarra envió un correo electrónico solicitando su "registro telemático", reclamando de nuevo la reunión urgente de la Mesa, con la firma de los dos miembros populares de la misma; y el último, un escrito registrado a las 19.08:58h del viernes 4 de febrero en el que la portavoz popular hace una exposición prolija de los hechos y reclama "la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para adoptar las decisiones que procedan en relación a los hechos acaecidos".

Sin embargo, este periódico ha podido acceder a la contestación negativa de Meritxell Batet.

En ella, la presidenta del Congreso rechaza cualquier adelanto de la convocatoria del órgano de gobierno del Congreso. "Le comunico que el examen de los asuntos referidos en sus solicitudes, así como a las cuestiones a las que se refieren el resto de escritos que, relativos a este tema, han tenido entrada en el Registro de la Cámara, se producirá en la próxima reunión de la Mesa, que se celebrará, en todo caso, con carácter previo a la sesión plenaria que comenzará el 15 de febrero de 2022".

