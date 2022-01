Dos de cada tres españoles suspenden la gestión de Sánchez, pero el 51% de los catalanes la aprueba

Dos de cada tres españoles suspenden la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante el último año. Dicho de otro modo: apenas un 30% aprueba la labor del Ejecutivo de coalición. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La división de los datos por razón de Comunidades autónomas arroja una conclusión llamativa: Cataluña es la única región en la que Moncloa llega al 5. Allí son más (51,5%) los que ponderan el trabajo del presidente en 2021 que los que lo lamentan (44,8%).

Lo que resulta claro es que el Gobierno genera posiciones encontradas y muy poca indiferencia: el colectivo de ciudadanos que "no sabe o no contesta" no alcanza siquiera el 3,5%.

Pedro Sánchez no ha salido indemne de 2021, un año en el que la pandemia y el desafío catalán han vuelto a ser sus principales piedras de toque. Tal y como quedó de manifiesto en la primera entrega de este sondeo, el presidente tampoco aprueba en calidad de candidato: los votantes lo califican con un 3,8.

El aprobado en Cataluña permite trazar un análisis aparentemente contradictorio. Si dos de cada tres españoles suspenden la gestión de Sánchez, pero son más los catalanes que la aprueban que los que la suspenden... ¿podría deducirse que la política de los indultos ha naufragado en todo el país pero prosperado en Barcelona? ¿Y la mesa de negociación con el Govern?

¿Hasta qué punto las concesiones de Sánchez al nacionalismo son la causa de su batacazo nacional... y al mismo tiempo de su victoria pírrica en Cataluña? Salvador Illa podría encontrar en este sondeo un espaldarazo a su labor de oposición al Govern, pero Moncloa, con estas mismas cifras, ve cómo su alianza con ERC lo va desgastando a nivel global.

No obstante, es complicado diferenciar cuánto pesan en el suspenso las alianzas con los nacionalistas y cuánto los bandazos en la gestión de la pandemia. La reciente implantación de mascarillas en los exteriores cosechó una impopularidad muy transversal.

A estos obstáculos se unen la crisis con Marruecos –entrada en España con identidad falsa del líder polisario mediante–, el disparado precio de la luz o el aumento de los precios en la cesta de la compra.

En Madrid (3,2), Andalucía (2,5) y Galicia (3,2), Comunidades gobernadas por el PP, Sánchez suspende estrepitosamente. Pero es que ni siquiera en las regiones gobernadas por el PSOE –Castilla-La Mancha (4) o Comunidad Valenciana (3,2)–, las notas se acercan al 5,3 de Cataluña.

A Sánchez le queda el consuelo de sus fieles. El sobresaliente que le dan los votantes del PSOE (9) y el notable alto (8,6) de los de Unidas Podemos son, además del suficiente de Cataluña (5,3), las únicas cifras positivas para el Gobierno en este sondeo.

Prueba de la polarización reinante en el Congreso es la distancia que separa las calificaciones de los adeptos de las de los opositores. Los partidarios de PP y Vox le otorgan... ¡un cero!

Para más inri, Sánchez puede encontrar serios problemas a la hora de ensanchar su electorado, teniendo en cuenta que le suspende el 87,4% de quienes se abstuvieron en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

Hombres y mujeres desaprueban la gestión de Sánchez casi por igual. No hay disimilitudes sustanciales entre géneros. Pero sí aparecen grandes diferencias cuando el dato se disgrega por edades.

Sánchez apenas encuentra entusiastas en la juventud. Un 79,4% de la población entre 17 y 30 años suspende su gestión. Ese porcentaje se reduce al 65,2% cuando la franja va de los 31 a los 65 años; y vuelve a disminuir –esta vez al 60,1%– entre los mayores de 66.

Ficha técnica

Se han completado 3.000 entrevistas en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma de gestión Gandia Integra, entre el 20 y el 30 de diciembre de 2021.

Los datos se han ponderado posteriormente por situación laboral, nivel de estudios y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico, no hay error muestral, sino convergencia por interacción del equilibraje, que es del 97%. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

