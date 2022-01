Robles vuelve a ser la ministra más valorada por delante de Calviño y Díaz con Marlaska como farolillo rojo

Margarita Robles vuelve a ser la ministra más valorada del Gobierno. Con un 5,86, es la única que aprueba. Le siguen en el podio, aunque ya suspendidas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Al otro lado de la clasificación, en el vagón de cola, se encuentran Irene Montero, Alberto Garzón y Fernando Grande-Marlaska, siendo el titular de Interior, con un 1,94, el peor calificado entre todos los que integran el Ejecutivo.

Margarita Robles (5,86)

La ministra de Defensa, como viene siendo tradición en los sondeos publicados hasta la fecha, es la única que aprueba. Es clave, para ello, la buena nota que obtiene también entre los votantes de la oposición. Al previsible sobresaliente que le otorgan los socialistas, se unen los notables de PP (7) y Ciudadanos (7,2).

Los partidarios de Vox le dan un 4,2, pero teniendo en cuenta que a todos los demás propinan unos y ceros, se trata de una nota alta. Conviene precisar que sus choques con los ministros de Podemos también encuentran eco en esta encuesta. Quienes apoyaron a Iglesias en los últimos comicios la suspenden con un 3,5. Robles supera, por tanto, la crisis de Afganistán y su papel en la pandemia.

Nadia Calviño (4,59)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital se queda al borde del aprobado. Al contrario que Robles, no convence a los votantes del PP (2,7), pero sí a Ciudadanos, cuyos líderes la llegaron a definir en su nombramiento como "liberal" (5,5).

Calviño sí se acerca a Robles en el sobresaliente que le otorgan los socialistas. En plena batalla con Yolanda Díaz por la reforma laboral, la vicepresidenta primera parece haber perdido algo de crédito, aunque continúa entre las más apreciadas por los ciudadanos.

Yolanda Díaz (4,03)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo completa el podio, también con un suspenso. En este momento, hace funambulismo en dos tareas de calado: la aprobación de la reforma laboral y la creación de un frente amplio con el que unir a la izquierda en las próximas elecciones generales.

Si se lanzara definitivamente a esa tarea –la de unir todo lo que está a la izquierda del PSOE–, tendría la connivencia de muchos en ese sector. Además del previsible sobresaliente que le conceden los votantes de Unidas Podemos, los socialistas la valoran con un 8,8.

Luis Planas (3,94)

Teniendo en cuenta la desafección política imperante y el suspenso global del Gobierno –un 3,9–, mediante el tradicional "consuelo de muchos", la cifra de Planas podría esgrimirse como una buena nota. No lo conocen tres de cada diez españoles, pero sus apariciones parecen encontrar buena acogida. Dirige un ministerio ajeno a la polémica. No ha protagonizado ninguna crisis y su relación con los consejeros autonómicos es buena.

José Manuel Albares (3,85)

Al ministro de Asuntos Exteriores tampoco lo conocen tres de cada diez españoles. Sin embargo, cuando llegó al Gobierno, ese grado de conocimiento era todavía menor. Diplomático de carrera, había sido embajador de España en Francia y Mónaco.

La crisis de Marruecos y la salida de Afganistán lo empujaron a los telediarios. De la primera salió prácticamente indemne, teniendo en cuenta que su predecesora, González Laya, le había dejado lo que se conoce como una patata caliente. Logró rebajar la tensión con el país vecino. Su trabajo en Afganistán, de la mano de Robles, también fue bien acogido. Consigue aprobar (5) entre los votantes de Ciudadanos.

Isabel Rodríguez (3,46)

La portavocía del Gobierno es una papeleta delicada. A Rodríguez le ha reportado, en apenas medio año, ser conocida por ocho de cada diez españoles. Está muy bien valorada por PSOE (8) y Podemos (7), pero naufraga a ojos de la oposición.

El incidente de Canet, el precio de la luz, el desafío catalán, la pandemia... Son algunas de las cuestiones que debe abordar, cada semana, en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Diana Morant (3,36)

Todavía cuatro de cada diez españoles no conocen a la ministra de Ciencia. La entonces alcaldesa de Gandía se incorporó al Gobierno en la última remodelación, sustituyendo a Pedro Duque. Los socialistas y los votantes de Podemos le dan un notable alto. La oposición la suspende.

Félix Bolaños (3,28)

El ministro de la Presidencia es el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Todavía sin cartera, gestionó algunos de los envites más importantes del presidente, como por ejemplo la exhumación de Franco. Algunos lo llaman "la lucecilla de la Moncloa". Ha sido el encargado de presentar y confeccionar la ley de Memoria Democrática, que abrió una brecha con la oposición en el Parlamento.

De ahí que, pese a su poco tiempo en el Ejecutivo, ya sea tan conocido como la portavoz; por ocho de cada diez españoles. PP y Vox lo castigan con un cero. PSOE y Podemos lo tienen en alta estima.

Carolina Darias (3,27)

La ministra de Sanidad ha elegido un perfil bajo pese a estar en el ojo del huracán con motivo de la pandemia. Basta con comparar el número de entrevistas y comparecencias de su predecesor, Salvador Illa, con las suyas. Mujer de partido, casi toda una vida en política como socialista, es apreciada por los suyos, pero también por los votantes de Podemos. En PP y Vox le dan un cero.

Raquel Sánchez (3,26)

La ministra de Transportes es todavía una desconocida para seis de cada diez españoles. Llegó al Gobierno en la última remodelación. Hasta entonces fue alcaldesa de Gavá. Su labor no alcanza ni de lejos la notoriedad mediática de su predecesor, José Luis Ábalos, que jugó un papel capital en la primera época del Ejecutivo.

Pilar Alegría (3,23)

Pese a las polémicas reformas educativas planteadas por la ministra, Pilar Alegría todavía es desconocida para casi ocho de cada diez españoles. Bajo su mandato se ha ampliado el número de suspensos con los que pasar de curso en secundaria, lo que la ha colocado en primera línea. La oposición es muy crítica con su labor. También se puso en el punto de mira por la inacción del Ejecutivo en el caso del niño de Canet.

José Luis Escrivá (3,22)

El ministro de la Seguridad Social no aparece demasiado en los medios, pero cuando lo hace, no desecha la contundencia. Envuelto en una batalla con Yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral, eligió la ironía para responder. Parece que no gustó a los votantes de Podemos, que lo suspenden con un 4,4. Los socialistas le otorgan un 7,9.

Lo sucedido con el vaso de agua en la rueda de prensa quizá sea uno de los motivos por el que un ministro de la Seguridad Social sea tan conocido: le ponen nombre y cara nueve de cada diez españoles.

Teresa Ribera (3,09)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha encontrado su mayor desafío en la crisis del precio de la luz. Los españoles, disconformes con su gestión, la han calificado con apenas un 3. Los socialistas le dan un notable alto y los de Podemos un 6.

María Jesús Montero (3,04)

La ministra de Hacienda perdió cuota de popularidad en su etapa como portavoz del Gobierno y no parece haberla recuperado. Sin embargo, sigue contando con la confianza de Pedro Sánchez, con la de los votantes del PSOE –le dan casi un 9– y con la de los de Podemos, que le otorgan un 7,5. Montero, tanto en la etapa de Iglesias como en la de Díaz, está resultando uno de los mejores enlaces con el lado morado de la coalición.

Reyes Maroto (3)

La ministra de Industria es toda una desconocida. No le ponen nombre nueve de cada diez españoles. Y todo ello pese a que copó portadas y telediarios cuando reveló que había recibido una navaja aparentemente ensangrentada en la campaña electoral de Madrid. Está bien valorada por los socialistas y aprueba por los pelos (5,3) entre los votantes de Podemos.

Pilar Llop (2,99)

La ministra de Justicia obtiene una de las peores notas del Consejo de Ministros. Sin embargo, previo paso por la presidencia del Senado, no es un rostro demasiado conocido para los españoles. Recibió la herencia de los indultos, que fueron aprobados por su predecesor, Juan Carlos Campo.

Joan Subirats (2,7)

El ministro de Universidades acaba de llegar al Ejecutivo en sustitución de Manuel Castells. Pertenece a la cuota que controla Ada Colau en Moncloa. Todavía es pronto para analizar su papel, pero de primeras parece que su nombramiento no ha gustado a la oposición.

Miquel Iceta (2,4)

Cambió la cartera de Administración Territorial por la de Cultura, pero la variación no parece haberle aupado en el ranking de la popularidad. Es uno de los ministros más mediáticos del Gobierno. Mantiene un buen trato personal con la oposición. Sin embargo, los votantes de PP, Ciudadanos y Vox, en bloque, le ponen un cero.

Ione Belarra (2,23)

Se convirtió en líder de Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias, sin embargo, la dirección del lado morado de la coalición lo asumió Yolanda Díaz. Da por hecho que no podrá liderar una candidatura. En Vox y PP le ponen un cero, pero también suspende entre los votantes socialistas (4,6).

Alberto Garzón (2,18)

El ministro de Consumo encabeza el podio de los peor valorados. Sus polémicas con la huelga de juguetes o con sus políticas alimentarias no encuentran buena acogida entre los votantes. Aprueba por los pelos entre los partidarios del PSOE.

Irene Montero (1,97)

De polémica en polémica, la ministra de Igualdad es la segunda peor valorada. También la suspenden los votantes del PSOE (4,5) y ni siquiera alcanza el 8 entre los suyos. Sin embargo, su presencia en el Gobierno está garantizada por el acuerdo de coalición. Belarra y ella controlan el partido.

Fernando Grande-Marlaska (1,94)

El ministro del Interior ha encontrado en 2021 el peor de sus tres años como titular en el Gobierno. Se ha topado con una manifestación en su contra que unió a todas las asociaciones de la policía, el acercamiento de los presos de ETA, el asesinato del niño de Lardero o la fallida investigación a las amenazas con balas a candidatos socialistas son sólo algunas de las polémicas protagonizadas por Marlaska en 2021. Todo ello le convierte en el farolillo rojo del Consejo de Ministros.

Ficha técnica

Se han completado 3.000 entrevistas en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma de gestión Gandia Integra, entre el 20 y el 30 de diciembre de 2021.

Los datos se han ponderado posteriormente por situación laboral, nivel de estudios y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico, no hay error muestral, sino convergencia por interacción del equilibraje, que es del 97%. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

